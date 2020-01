L'Oroscopo di domani martedì 14 gennaio 2020 è pronto a dare le giuste info (si spera) sul secondo giorno di questa settimana.

In campo i settori legati al lavoro e ai sentimenti, in questo contesto messi sotto analisi in relazione ai primi sei simboli astrali. Quindi in evidenza, certamente destinati ad avere il positivo supporto da parte degli astri, solamente due segni scelti esclusivamente tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora a questo punto è doveroso domandarsi: cosa riserveranno gli astri di domani 14 gennaio? Bene, togliamo subito ogni dubbio a riguardo: splendidamente in testa alla classifica stelline quotidiana ed in bella mostra nelle odierne predizioni, Gemelli e Vergine.

Gli amici appartenenti ai suddetti simboli astrali avranno tanta fortuna, sia nelle cose legate ai sentimenti che nelle faccende legate alle attività lavorative. Per quanto concerne i restanti simboli astrali, da considerare in giornata negativa solamente i nati sotto al segno dell'Ariete e del Cancro. Agli amici appartenenti al sensuale segno di Fuoco, le previsioni zodiacali del 14 gennaio hanno pronosticato un frangente 'sottotono'; invece agli amici nativi del segno di Acqua si presume posa essere una giornata da 'ko'.

Ad entrambi gli astri invitano a stare concentrati e attenti a tutto ciò che potrebbe rendere difficoltoso il cammino quotidiano, evitando di strafare.

Classifica stelline 14 gennaio 2020

L'Astrologia applicata al secondo giorno della corrente settimana è pronta a dire la sua in merito ai segni fortunati e a quelli preventivati in difficoltà. Punto di interesse generale, come da copione, la nuova classifica stelline interessante in questo contesto il giorno 14 gennaio 2020. La scaletta in oggetto e stata approntata da poco, certamente sarà in grado di dare soddisfazioni ma anche di lasciare un po' d'amaro in bocca a seconda del segno d'appartenenza. A questo punto vi lasciamo a meditare sullo specchietto riassuntivo seguente, l'unico in grado di fare la differenza tra i singoli segni:

★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Ariete;

★★: Cancro.

Oroscopo martedì 14 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★.

Le predizioni di martedì annunciano una giornata abbastanza pensierosa a voi dell'Ariete. Infatti questa parte della settimana non si annuncia affatto come molti di voi nativi speravate, visto soprattutto il periodo valutato con la spunta del 'sottotono'. In generale, per quanto riguarda l'amore, l’umore non sarà dei migliori e sarete indisposti nei confronti del partner. Potreste avere un atteggiamento scontroso che potrebbe rovinare la vostra serenità: fate attenzione! Single, scacciate i pensieri cupi e apprezzate di più ciò che avete! Se vi verrà una gran voglia di cambiare le situazioni che vivete, specialmente a livello sentimentale, fatelo, senza pensarci troppo, ok? Nel lavoro infine, l'ironia sarà l'arma migliore per sdrammatizzare situazioni che altrimenti, potrebbero diventare piuttosto pesanti.

Mettete in pratica le vostre capacità diplomatiche, evitate gli scontri diretti, cercate magari validi compromessi: così facendo risparmierete inutili battaglie.

Toro: ★★★★. Si prepara a fare il suo ingresso un martedì davvero non male per voi del Toro, ovviamente se preso con lo spirito giusto e senza strafare. Sappiate che, spesso, la vita ci impone delle piccole/grandi sfide da affrontare: se davvero volete cavarvela dovrete usare tutta la vostra forza d'animo e tanta pazienza. In amore, se siete già in coppia non fatevi pregare da chi amate per ottenere la vostra collaborazione: assecondatela, date spazio all'inventiva o sbizzarritevi nell'organizzare qualsiasi cosa di insolito per ravvivare la routine.

In ogni caso, sarete sufficientemente felici con la persona amata e vivrete una giornata buona senza, troppi problemi. Single, sarete in uno stato d'animo leggero e pronti a ripartire con il piede giusto. Lasciando risentimenti del passato alle vostre spalle, imparerete di più sugli altri e su come abbassare la guardia, per poi essere più felici. Nel lavoro, la giornata dovrebbe iniziare bene: i vostri progetti partiranno subito con il piede giusto. Altresì, gli astri faciliteranno i risultati economici di iniziative recenti, a patto che siano nate su basi solide e reali.

Gemelli: ★★★★★. Il prossimo 14 gennaio sarà una giornata sicuramente all'insegna della vitalità e della buona voglia di fare per tanti Gemelli.

Appoggiati alla grande da astri vincenti e convincenti, non avrete altro che occhi per partner, amici e settore famiglia, ovviamente sostenuti da un buon dialogo e da tanta voglia di venirsi incontro. In amore, saranno sicuramente tempi buoni per la vostra vita sentimentale e sarete più convincenti del solito! Il vostro bisogno di brillare spingerà il vostro partner ad agire a vostro favore: lasciatevi andare e approfittatene della posizione a favore delle stelle. Single, se lo siete da poco, starete finalmente assaporando una vita libera da legami e confusioni emotive. In fondo, un periodo di riflessione e di confronto con voi stessi sarà quello che vi ci vuole.

Nel lavoro, gli astri vi spianeranno la strada e molti mieteranno buoni risultati nelle attività consuete! Mercurio sosterrà i vostri affari, le vostre contrattazioni e vi darà una mano nelle eventuali prove da affrontare.

Astrologia del giorno 14 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★. Partirà inaspettatamente 'sottotono' questo vostro secondo giorno della corrente settimana. In qualche frangente qualcuno di voi, forse, potrebbe trovare da ridire su certi atteggiamenti/decisioni di un familiare/amico/collega ma non avrà il coraggio di intervenire per quieto vivere. Le previsioni di martedì perciò prevedono un po' di stress in campo affettivo.

Potrebbe essere un periodo piuttosto difficile soprattutto per quelle coppie che hanno avuto diversi problemi in passato: dovranno cercare di riappacificarsi, anche se non sarà facile. La giornata potrebbe essere tumultuosa e potreste mettere in discussione un sentimento: avete mica bisogno di nuovi stimoli? Single, voi invece avrete voglia di isolarvi o di dedicarvi solo a cose che riguardano il vostro benessere. La serata si prospetta per tutti abbastanza movimentata, cercate quindi di rimanere tranquilli. Nel lavoro, non ci saranno grandi prospettive e certezze e tutto ciò potrebbe provocare momenti di tensione.

Meglio procedere con prudenza e lasciar passare questo momento non troppo fortunato.

Leone: ★★★★. In arrivo un giorno abbastanza efficace in molte situazioni, buono quanto basta per tirare avanti in modo convincente la giornata di questa parte della settimana. Comunque aspettatevi qualche buona soddisfazione personale: la determinazione che metterete in ciò che farete saranno la chiave magica per un eventuale successo. In amore, Venere vi proteggerà e vi porterà la tenerezza richiesta dal vostro partner. Sarà il momento per una discussione approfondita con la persona amata, se non altro per risolvere tutto con dolcezza e passione.

Single, otterrete risposte alle domande che sono rimaste in sospeso per un lungo periodo di tempo. Questo vi permetterà di mettere più entusiasmo nelle decisioni e farvi avanti nel caso foste sentimentalmente interessati verso qualcuno. Nel lavoro finalmente un po' di tranquillità, perché con la Luna amica, la volontà si irrobustirà assicurandovi un successo inatteso. Potreste essere pronti per prendere una decisione coraggiosa, il che vi procurerà ottimi vantaggi.

Vergine: ★★★★★. Ottimo il periodo per qualcuno di voi della Vergine, specialmente nel primo/metà pomeriggio quando, grazie ad un provvidenziale colpo di fortuna finalmente riuscirete a risolvere una situazione che da un po' vi teneva in apprensione.

L'oroscopo di domani 14 gennaio vista la Carta Astrale, consiglia in amore massima fiducia: con Venere e Marte in perfetta sintonia, la forza della passione vi farà vivere momenti strepitosi con la dolce metà. Riscoprirete sensazioni che avevate dimenticato e tutto sarà dolce e romantico come non mai. Single, rimanere aperti a nuove idee vi porterà fortuna; potrebbero aiutare a migliorare e rafforzare le vostre idee. Sarete in grado di ottenere nuove opportunità per iniziare nuove interessanti frequentazioni. Nel lavoro, si presume possa essere un martedì proficuo per quanto riguarda le faccende pratiche.

Con l'abilità che tanto vi caratterizza saprete muovervi con intelligenza per concludere qualche buon affare. Vi potreste anche trovare a dover rimediare a un guaio provocato da altri: tranquilli, riuscirete egregiamente e ne sarete molto fieri.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.