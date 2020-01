L'Oroscopo di domani, mercoledì 15 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La mattinata inizierà con la Luna ancora in Vergine, ma nel pomeriggio transiterà in Bilancia. Questa settimana, per molti, è incominciata abbastanza male. Ci sono stati intoppi, ritardi e impegni extra, ma a partire da questo mercoledì le cose cambieranno completamente. Non ci sarà più quel senso di spossatezza e apatia che ha caratterizzato le giornate precedenti.

Si preannuncia una giornata perfetta per intraprendere nuovi progetti, per andare dal dentista, tagliare i capelli, mettersi a dieta oppure concedersi un trattamento di bellezza.

I nativi della Vergine si sentiranno confusi, mentre la Bilancia sarà in ripresa. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni

Vergine - 12° posto - La Luna causerà un po' di confusione mentale e non saprete che pesci prendere. Sarete distratti e faticherete ad eseguire il vostro lavoro. Tutto ciò vi renderà irritabili e rischierete di rispondere in malo modo ad un familiare. Cercate di fare meno cose possibili in modo tale da stressarvi di meno.

Evitate di affrontare certi discorsi spinosi, piuttosto rinviateli ad un altro momento favorevole. La cosa migliore da fare sarà staccare la spina e prendersi una pausa. In serata ritornerà un po' di buon umore dato che avrete modo di rilassarvi davanti a un bel libro o un programma televisivo.

Sagittario - 11° in classifica - L'oroscopo dice che questo sarà un mercoledì decisamente negativo e sottotono. Qualcuno si troverà a combattere contro un malessere fisico, magari con l'influenza stagionale oppure con dei dolori articolari dovuti al freddo di queste giornate. Altri invece rischieranno di fare tardi e di scontrarsi con degli imprevisti. Penserete di essere perseguitati dalla sfortuna e sarete tentati a mandare tutto all'aria, ma nel tardo pomeriggio questo senso di inadeguatezza scemerà completamente e lascerà il posto alla calma totale.

Toro - 10° posto - Per superare questa giornata dovrete avere molta pazienza. Spesso vi sentite inadeguati, ma si tratta solamente di una vostra impressione. Avete tutte le carte in regola per realizzarvi nella vita, dovete solamente crederci. Questa mattinata partirà un po' al rilento, ma nel primo pomeriggio sarà possibile svoltare poiché sarete colti da un'improvvisa ispirazione. Un problema che vi tormenta da tempo sarà presto risolto.

Ariete - 9° in classifica - Sarete molto creativi in mattinata e questo vi spingerà avanti nel lavoro o nello studio. Qualcosa potrà dirsi finalmente conclusa. Presto l'amore busserà alla porta dei cuori solitari, per cui fatevi trovare pronti. Sarà possibile fidanzarsi, sposarsi oppure ampliare la famiglia. Da tempo auspicate ad un cambiamento, in questa seconda parte della settimana qualcosa incomincerà finalmente a muoversi.

Bisognerà porre attenzione alla sfera lavorativa dato che non saranno da escludersi dei possibili tagli o dei ridimensionamenti. Non dovrete farvi prendere dal panico perché le vostre abilità vi permetteranno di uscire a testa alta da tutte le eventuali crisi. Occhio ai fraintendimenti d'amore.

Leone - 8° posto - Entro qualche mese sarete al centro di un cambiamento e la vostra vita non sarà più la medesima. In questa giornata, invece, avrete dei lavoretti da eseguire e non potrete distrarvi. Una recente rottura ha causato dei malumori, ma presto tutto si aggiusterà. In casa vi ritroverete travolti dal disordine e dovrete perdere tempo a rimettere tutto a posto.

Tutto ciò finirà per farvi infuriare, ma cercate di mantenere il controllo. State vivendo un momento particolarmente turbolento a livello economico, i soldi scarseggiano ed avete bisogno di denaro per affrontare ulteriori spese. Per tale ragione valuterete un secondo incarico.

Capricorno - 7° posto - Avrete una mattinata promettente dato che potrete ancora fare affidamento sulla Luna in Vergine. Questo importantissimo aspetto vi spianerà la strda liberandovi da ogni ostacolo. Dovrete darvi da fare. Questo mercoledì andrà sfruttato nel miglior modo possibile dato che prometterà successo e tesori.

Casa, famiglia, lavoro, riuscirete egregiamente ad eseguire tutte le mansioni e a sera sarete abbastanza in forma da dedicarvi agli affetti personali. Finalmente sarà possibile abbandonarsi alla passione.

Oroscopo del giorno

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani si preannuncia davvero importante. Tornerà la calma dopo la tempesta dei giorni scorsi. Recentemente vi siete trovati nel bel mezzo di un pasticcio che vi ha scombussolato le cose rischiando di farvi infuriare. Ma a partire da questa giornata, finalmente ritroverete la serenità mentale e vi porterete avanti con tutti gli arretrati. Sarà una giornata favorevole per i progetti di coppia, inoltre, una persona cara potrebbe farvi una confidenza.

Siete degli abili ascoltatori e sapete dispensare dei buoni consigli, per questo siete molto ricercati e ben voluti.

Gemelli - 5° in classifica - Attenzione alle discussioni, qualcuno potrebbe ritornare su certi argomenti ancora aperti. Comunque sua, questa si preannuncia una giornata migliore rispetto alle precedenti. La settimana è incominciata con il piede storto, ma da questo mercoledì vi sarà possibile aggiustare il tiro. Non saranno da escludersi inviti, appuntamenti e nuove collaborazioni. Chi lavora in proprio riceverà delle entrate extra e allaccerà dei nuovi contatti. L'amore, da tempo richiede maggiori attenzioni, ultimamente ci sono state troppe dimenticanze.

Scorpione - 4° in classifica - Giornata più che valida per tentare un approccio in amore. Le coppie di vecchia data ultimamente non se la passano granché bene e la causa è della noia. Spesso si finisce per discutere, anche per delle sciocchezze, inoltre si accusa il partner di invadenza o poco romanticismo. Detto ciò, questo mercoledì favorirà i chiarimenti e si registrerà un riavvicinamento. Non saranno da escludersi dei ritorni di fiamma, ma valutate attentamente se vale la pena ricominciare daccapo. Il fisico risulterà in netta ripresa, sarete estremamente affascinanti e sensuali. Approfittate di questo aspetto favorevole per partire alla conquista.

Cancro - 3° in classifica - Questa settimana è iniziata abbastanza male, vi hanno remato contro mettendovi il bastone tra le ruote. L’Oroscopo del 15 gennaio dice che in questa giornata sarete agevolati in tutto ciò che deciderete di fare. In passato avete sofferto le pene d'amore, proprio per questo motivo vi siete chiusi nel vostro guscio diventando estremamente diffidenti. Chi è riuscito a voltare pagina adesso ha un'altra persona, di gran lunga migliore, nella propria vita. Comunque sia, in giornata la passione sarà rovente e le giovani coppie presto riceveranno una lieta sorpresa. Dovrete uscire per sbrigare una commissione e finirete per incrociare una persona che conoscete.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche vi sorridono dato questa sarà una lieta giornata che segnerà una vostra ripresa. Non saranno da escludersi nuove entrate, incontri per i single e passione esplosiva per le coppie. In famiglia tornerà la calma e saranno sistemati tutti quei problemi che negli ultimi tempi vi avevano tormentato. Siete un segno diplomatico e stacanovista. Vi state dando molto da fare per tirare avanti la famiglia e per sbarcare il lunario. Chi invece non ha difficoltà economiche, presto partirà per un viaggio avventuroso.

Acquario - 1° posto - Giornata favorevole in tutto, specialmente per le questioni affettive.

Le coppie si riavvicineranno ancora di più e progetteranno qualcosa di importante da attuare prossimamente. Nell'aria c'è odore di novità, infatti, presto sopraggiungerà qualcosa di interessante che vi lascerà a bocca aperta. Incontrerete una persona di vostra conoscenza che da tempo nutre un forte sentimento per voi. Tenete gli occhi bene aperti altrimenti rischierete di lasciarvi scappare una buona occasione. Stringete la cinghia.