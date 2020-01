Le previsioni astrologiche di febbraio ci regalano informazioni interessanti sulla sfera sentimentale della Vergine e sul suo rapporto con gli altri segni dello zodiaco. Ci sarà particolare sintonia con i segni dei Pesci, Toro e Scorpione. Saranno invece presenti dissonanze con il Capricorno, l'Acquario e il Leone.

La Vergine e i segni con cui avrà una buona sintonia a febbraio

La Vergine a febbraio mostrerà intesa con i seguenti segni. Partiamo dal Toro: il rapporto risulterà essere molto solido e gli obiettivi comuni saranno centrati senza troppe difficoltà.

Saranno importanti gli attestati d'amore che il Toro dovrà mostrare alla Vergine, che avrà bisogno di fatti concreti e non di sole parole.

Con i Gemelli, la curiosità farà 'accendere la miccia' e la noia non abiterà mai l'unione. Entrambi dovranno trovare un equilibrio su alcune situazioni sostanziali: la Vergine, nello specifico, dovrà gestire la vita più movimentata dei Gemelli.

Con il Cancro, l'ambiente familiare e la discrezione saranno gli elementi imprescindibili sui quali si poggerà la coppia.

Il rapporto sarà durevole e solido, anche se privo di fantasia e novità. Queste prerogative non interesseranno in maniera prioritaria a nessuno dei due segni.

Vergine: la relazione tra i due segni sarà monotona, ma estremamente funzionante. Le stesse caratteristiche non porteranno grosse novità all'interno della coppia. Ci sarà da augurarsi che almeno uno dei due possieda una minima dose di brillantezza.

Con la Bilancia il rapporto di base sarà efficiente. Fondamentale risulterà la volontà di entrambi di esternare i propri sentimenti. Se qualcosa non andrà per il verso giusto, l'arma vincente sarà il confronto costruttivo.

Con lo Scorpione la passione sarà uno degli elementi che caratterizzeranno il rapporto di coppia. La relazione sarà molto interessante e vivace. L'unica nota dolente andrà individuata nella natura possessiva dello Scorpione.

Sagittario: molto buona la sintonia che si creerà tra questi due segni. L'ottimismo potrà essere importante per le varie attività della vita quotidiana.

Anche con i Pesci, l'intesa risulterà essere ottima. La coppia si completerà molto bene e la sensibilità di entrambi faciliterà il funzionamento del rapporto.

Segni con evidenti contrasti

La Vergine non sarà invece in sintonia con i seguenti segni. Partiamo dall'Ariete: il rapporto tra i due segni non sarà molto fortunato. Il problema principale risulterà essere l'istinto dell'uno contrapposto alla concretezza dell'altro. La convivenza sarà accettabile se la coppia sarà in grado di trovare nelle differenze delle virtù.

Con il Leone, la coppia risulterà funzionare poco, gli alti e bassi saranno prevalenti e l'intesa fisica non sarà delle più dirompenti.

Il Leone sarà troppo 'narcisista' per gli interessi e le abitudini della Vergine.

Con il Capricorno, non sarà una relazione da 'fuochi d'artificio', mancherà spesso la passione e la freddezza prenderà spesso il sopravvento. Infine, con l'Acquario l'unione risulterà essere molto superficiale, per via delle tante dissonanze tra i due segni. L'intesa fisica deludente sarà uno dei principali campanelli d'allarme.