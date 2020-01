L'Oroscopo di domani, domenica 19 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata aspettarsi. Avremo un cielo alquanto interessante grazie soprattutto all'aspetto astrologico con Luna calante in Scorpione, Venere in Pesci e Marte in Sagittario. Sarà una giornata ricca di ispirazione per molti segni, soprattutto per i nativi del Cancro. I Pesci, invece, potranno lasciarsi andare alla passione.

Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica.

Classifica e previsioni del 19 gennaio, dal dodicesimo al settimo posto

Toro - 12° posto - Sarà una giornata con la Luna opposta, dunque sarà necessario essere maggiormente cauti e adottare diverse precauzioni. Ultimamente vi sentite un po' antipatici e capricciosi, specialmente in famiglia. Con il partner ci sono state delle discussioni che sono servite a comprendere i rispettivi punti di vista. Dopo una settimana frenetica, sarà del tutto naturale sentirsi stanchi fisicamente e provati mentalmente.

Tutto ciò potrebbe comportare ad una scarsa concentrazione e voglia di fare. Cercate di non esagerare con la caffeina. Nella prossima settimana sarete messi a dura prova, per cui cercate di riposarvi facendo il meno possibile.

Acquario - 11° in classifica - Giornata noiosa, vi ritroverete a sbadigliare e a trascorrere gran parte del tempo sul divano senza fare nulla. Solamente pochi nativi dell'Acquario saranno indaffarati con delle questioni riguardanti la famiglia.

Chi lavora in un'azienda sarà ben contento di prendersi una pausa e riposarsi, ma se la noia sarà talmente tanta, potrete cercare di lanciarvi in nuove avventure. Dalla prossima settimana sarete sballottati di qua e di la e dovrete usare tutta la vostra prontezza di riflessi. Dunque, approfittare di questa giornata per scaricare lo stress e rigenerare le pile sarà la mossa più intelligente da intraprendere.

Vergine - 10° posto - Siete un segno autocritico, forse fin troppo. Questo aspetto, spesso tende a frenarvi dal mettere in atto alcune vostre idee che potrebbero rivelarsi grandiose. Domenica sarete invasi da un'ondata di creatività e ispirazione. Lasciatevi andare e cercate di essere più spensierati possibile. Questo vostro rimuginare in maniera eccessiva, arrivando addirittura a trovare più difetti che pregi, non comporterà nulla di buono a lungo andare.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Per quanto riguarda l'amore, ci saranno diversi aspetti da chiarire entro la serata. Qualcuno da tempo sente il peso di un'assenza, ma cercate di non fraintendere una determinata situazione.

Ariete - 9° in classifica - Durante la scorsa settimana avete avuto molte gatte da pelare. Ci sono stati dei problemi da risolvere ed avete avuto un po' di difficoltà ad addormentarvi a causa delle preoccupazioni.

Coloro che auspicano ad un cambiamento, dovranno attendere ancora qualche mese, ossia quando l'aspetto astrale sarà migliore. In questa domenica le acque si calmeranno un pochino e l'atmosfera in famiglia assumerà delle sfumature colorate e positive. Durante il mese di febbraio, le coppie vivranno delle emozioni in più mentre i cuori solitari avranno un bel colpo di fulmine. In genere tendente a cedere allo sconforto poiché vi sforzate in maniera eccessiva, ma con pessimi risultati.

Leone - 8° posto - Sarà una domenica particolare in cui dovrete fare delle revisioni. Nel lavoro e in amore qualcosa dovrà essere sistemato.

Comunque sia, questa giornata favorirà la nascita di nuove idee. Vi sentirete talmente ispirati e pieni di sprint e riuscirete a venire al nocciolo di una certa questione che vi ha tormentato per molto tempo. Ritroverete la calma e la lucidità mentale e ciò vi consentirà di fare un passettino avanti. C'è qualcuno tra i nativi di questo ruggente segno che aspira ad avere una carriera di successo. Evitate di sovraccaricarvi di responsabilità e impegni poiché, a lungo andare, finirete per impazzire e stressarvi. Nella vita non si finisce mai di imparare, per cui tenete sempre la mente aperta.

Scorpione - 7° in classifica - La Luna nel vostro segno, in giornata porrà l'accento sui sentimenti che potrebbero risultare contrastanti.

Vi sentirete nostalgici e volubili. Rivangare una storia d'amore passata, quando magari se ne sta vivendo un'altra, non porta a nulla di buono. Un certo accordo risulterà essere in bilico. Chi lavora alle dipendenze, ultimamente non si sente a proprio agio e vorrebbe cambiare mestiere oppure andare in pensione. Cercate di avere molta pazienza. Le cose andranno molto meglio a partire da lunedì, quando la Luna lascerà il vostro segno per transitare in Sagittario. Vi ritroverete a vivere una settimana rilassante e appagante in cui tutti i dubbi verranno sradicati.

Oroscopo del giorno: le prime sei posizioni della classifica

Pesci - 6° posto - Chi è in coppia da anni vivrà una magica serata piena di passione e intimità. Tuttavia, chi lavora online o è indipendente, dovrà correre per mettersi in pari a causa di certi ritardi avvenuti nella settimana appena terminata. Venere nel vostro segno inviterà ad avere un approccio diretto con gli altri. Questo vale anche nelle questioni di coppia. L'amore è da sempre un capitolo un po' bruciante, tuttavia in serata i sentimenti risulteranno più chiari. Presto le acque si calmeranno e potrete incamminarvi verso la realizzazione dei vostri sogni.

I cuori solitari, fino al prossimo venerdì, avranno maggiori chance di fare conquiste.

Gemelli - 5° Questa domenica sarà estremamente promettente. Sarà possibile accelerare il passo, ma dovete imparare a concentrarvi su una cosa alla volta. Durante la settimana avete messo troppa carne a cuocere, per cui cercate di eliminare il superfluo. Riuscirete finalmente a scrollarvi di dosso un peso. Se in amore qualcosa non funziona, presto sarà tutto sistemato. Comunque sia, sarà una giornata sorridente per coloro che avranno l'opportunità di riposare dal lavoro o dallo studio. Per ora il 2020 è stato abbastanza fiacco, ma in primavera tutto inizierà a muoversi a vostro favore.

Fino ad allora dovrete solamente pazientare e riflettere sui passi da compiere.

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche rivelano che vivrete una grande e serena giornata. Se in settimana le acque sono state un po' agitate, finalmente tutto ritornerà calmo. Non siete un segno che se ne sta con le mani in mano senza fare nulla, per tale ragione vi metterete a sistemare la casa, a programmare la seguente settimana o a rivedere alcuni conti. Da tempo, qualcuno ha tra le mani un progetto importante che sta portando avanti con pazienza, un passo alla volta. Mai dire mai, nella vita è sempre meglio avere un piano B, una sorta di paracadute capace di attutire la caduta.

In primavera otterrete un grandioso successo sia lavorativo che amoroso, siate positivi.

Cancro - 3° in classifica - L’Oroscopo del 19 gennaio dice che sarà una domenica interessante e favorevole, grazie all'influenza positiva che Luna e Venere eserciteranno su questo segno. Dopo un inizio gennaio un po' al rilento, qualcosa incomincerà finalmente a muoversi. Ritroverete l'ispirazione e l'armonia. Tornerà il sorriso anche in famiglia. In giornata aspettatevi delle notizie o delle sorprese particolari. Chi vorrebbe traslocare in una casa più grande oppure lavorare online, nelle prossime 48 ore avrà modo di interfacciarsi con un'occasione interessante.

Comunque sia cercate di non dare troppo peso al parere degli altri e imparate a fidarvi del vostro istinto, solo così potrete realizzare grandi progetti in questo promettente 2020.

Sagittario - 2° posto - Marte nel vostro segno vi permetterà di vivere una domenica piena di forze e vitalità. Andrà ancora meglio se riuscirete a convogliare queste energie nelle attività che più vi appassionano e che in futuro potrebbero portarvi a vivere una vita soddisfacente. Il vostro sprint si noterà anche in amore dato che la carica passionale sarà alle stelle. Chi tiene il piede in due scarpe, dovrà prendere una posizione definitiva.

Presto giungeranno delle liete novità per coloro che cercano lavoro, anche a part-time. Sfruttate questa giornata per rivedere un progetto o un contratto di lavoro. Sarete talmente lucidi che riuscirete a sistemare eventuali problemi e a programmare l'intera settimana che verrà.

Capricorno - 1° in classifica - Giornata più che favorevole ma soprattutto piena di incombenze da sbrigare. Chi ha rinviato le pulizie o un lavoretto, dovrà riprenderlo in mano e completarlo entro lunedì. Da un po' di tempo state vivendo una particolarissima situazione che presto andrà rivista in alcuni punti. In amore, invece, le coppie che stanno insieme da tanti anni si ritroveranno a dialogare di un argomento molto importante. Dovrete fare attenzione a ciò che dite altrimenti nasceranno delle pesanti liti. Ultimamente avete avuto difficoltà a concentrarvi sul vostro lavoro, ma ciò dipende dall'eccessiva attenzione dei pianeti sul vostro segno.