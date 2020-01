L'Oroscopo di domani, sabato 18 gennaio, è pronto a rivelare che tipo di giornata sarà sotto il profilo astrologico. In particolare avremo un buon cielo caratterizzato dalla Luna in Scorpione. Risulteranno favorite le questioni sentimentali, familiari e finanziarie. Sarà possibile lanciarsi in nuove attività e progetti che germoglieranno entro l'estate. I nativi della Bilancia dovranno bilanciarsi un po' in amore, mentre i Pesci ritroveranno serenità.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 18 gennaio

Capricorno - 12° posto - I cuori solitari non dovranno cadere nello sconforto in quanto questo 2020 profuma d'amore. Entro qualche mese saranno allacciate delle nuove conoscenze e sarà possibile ottenere qualcosa in più di una semplice amicizia. Chi è in coppia si ritroverà a passare un sabato discretamente appassionante. Una situazione potrebbe complicarsi da un momento all'altro. Dovrete stare bene attenti a non uscire dai binari. Sfruttate questa giornata per riflettere sulle vostre passioni e valutate l'idea di cercare dei nuovi stimoli.

Circondatevi di persone positive e mettete alla porta i soggetti negativi. Avete bisogno di progredire, per cui al più presto vi ritroverete a fare una grande pulizia.

Scorpione - 11° in classifica - Avete bisogno di essere sempre al centro dell'attenzione, per questo siete dei tipi scatenati e pieni di sorprese. Tendete ad essere possessivi, specialmente con i figli e il partner. In giornata vi scontrerete con le idee divergenti di un cliente o un collega di lavoro.

Si verificheranno al più presto delle uscite di denaro per cui sarà necessario tenere d'occhio il bilancio finanziario. Questa Luna nel vostro segno vi renderà lunatici ma anche molto progettuali. Vi ritroverete ad avere delle idee brillanti e cercherete di mettere in atto. Saprete essere coinvolgenti. In famiglia non mancheranno momenti d'affetto.

Gemelli - 10° posto - Avete avuto una settimana difficile e piena di complicazioni.

Nel lavoro o nello studio vi siete fatti in quattro pur di riuscire a rispettare i tempi di consegna. Anche un problema di famiglia ha causato dei rallentamenti e tutto ciò ha rischiato seriamente di riversarsi in amore comportando rotture e litigi. In tal caso questa giornata permetterà di recuperare e di ricucire l'eventuale strappo. Siete un segno molto curioso, non è mai facile capire cosa vi balena in mente e questo vi rende interessanti agli occhi degli altri.

Siete chiacchieroni, ma ultimamente avete esagerato.

Bilancia - 9° posto - Le previsioni astrologiche invitano a darsi da fare in amore. Da un po' di tempo siete assenti perché presi da tutt'altro. Se c'è una distanza, andrà colmata il prima possibile. Le giovani coppie desiderano vivere insieme, ma purtroppo l'aspetto economico impedisce loro di realizzare questo passo importante. Entro la fine del 2020 qualcosa cambierà e un progetto vedrà la luce.

In giornata non saranno da escludersi delle discussioni in famiglia. La settimana è stata piatta e con poche novità, tuttavia avete recuperato mentalmente e fisicamente un buon livello di energia. Non sarà la giornata adatta per andare dal parrucchiere a causa dell'aspetto lunare.

Vergine - 8° in classifica - Siete un segno precisino e serio. Non amate le cose campate per aria, per questo motivo in giornata deciderete di darvi da fare per portare al termine certi lavori. Qualcuno sta combattendo una battaglia pesante che impedisce loro di essere sereni e gioviali. Comunque sia, questo sabato consentirà di fare chiarezza su determinati aspetti.

Presto vi capiteranno sotto mano delle occasioni imperdibili che dovrete cogliere al volo senza esitare. In amore, da tempo chiedete maggiori certezze. Coloro che sono impegnati da parecchi anni, spesso si lamentano della scarsa iniziativa del partner. I single per il momento preferiscono stare da soli, specialmente se di recente c'è stata una rottura.

Cancro - 7° posto - L'oroscopo del 18 gennaio vi vedrà trascorrere ancora una giornata piena di impegni. Vi state dando un gran da fare sin da lunedì scorso e non vedete l'ora di sbarazzarvi dei pensieri negativi. Accudite molti sogni nel cassetto ed avete timore di lasciarvi andare.

Nel lavoro siete impeccabili e stacanovisti, aspirate ad una carriera di successo. Da tempo state risparmiando per effettuare un investimento proficuo oppure per fare un bel viaggio all'estero. Per quanto riguarda l'amore, il partner sembra bastian contrario. Se voi dite 'A', l'altro risponde 'B'. Cercate di non infuriarvi e provate ad accettare questa divergenza di opinioni, in tal modo trascorrerete una vita più tranquilla e felice. Non saranno da escludersi piccoli dolori fisici.

Oroscopo del giorno

Ariete - 6° posto - Sabato in crescendo, finalmente potrete dire addio a tutti quei problemi affrontati nell'arco di questa settimana.

Siete un segno ottimista, dinamico e pieno di entusiasmo anche se, dentro di voi, spesso covate ansia e preoccupazione. In questa giornata organizzerete qualcosa di interessante, magari una cena romantica con il partner o un'uscita di svago con delle amicizie piacevoli. Durante la settimana vi siete ritrovati al centro di una questione incresciosa che ha generato della tensione. Al più presto riuscirete a concludere un buon affare. Per quanto riguarda l'amore, in serata si prevedono scintille sotto le lenzuola.

Toro - 5° in classifica - Nostalgia canaglia. In questo sabato rivangherete alcuni momenti lieti che hanno caratterizzato la vostra vita, ma il passato è passato.

Dovete guardare al futuro con rinnovato ottimismo e vivere al 100% il presente. In giornata l'amore si mostrerà molto solido, soprattutto per chi è in coppia da anni. Chi ha intrapreso da poco una frequentazione, il rispetto risulta essere reciproco e l'attrazione è stellare. In giornata vi ritroverete a godere di un ottimo stato di forma, magari avete incominciato a mangiare meno cioccolata del solito oppure avete fatto delle rinunce. Comunque sia, un miglioramento si noterà e finirà per avere delle influenze positive anche sullo stato mentale.

Leone - 4° posto - Avrete 48 ore piene di entusiasmo in cui non mancheranno episodi emozionanti.

La vita spesse volte vi ha regalato dei limoni amari, tuttavia avete imparato a gestire le cose negative diventando forti . Esattamente come l'animale che rappresenta il vostro simbolo zodiacale, siete dei lottatori nati. Non accettate le cose ingiuste e spesso vi siete creati dei nemici. Occhio alle lusinghe, cercate di essere meno vanitosi altrimenti finirete per cadere in trappola. Comunque sia, in questo sabato sarete estremamente impetuosi. In amore la passione sarà bollente, anche i cuori solitari avranno modo di lasciarsi andare a delle nuove conoscenze. Se ci sono stati dei malintesi, presto saranno chiariti.

Sagittario - 3° in classifica - Aspettatevi una giornata abbastanza nella norma ma con un umore migliore. Tutto vi risulterà più leggero e spianato, dunque approfittate di questa situazione per intensificare un rapporto d'amore o per incrementare le entrate. Questo sabato agevolerà le socializzazioni e questo vi tornerà utile nel caso in cui abbiate bisogno di ottenere dei nuovi clienti o delle commissioni lavorative. Presto si verificherà una svolta importantissima e una situazione capovolgerà completamente. Con il partner, in serata l'intesa accrescerà. Buone notizie anche per la salute, vi alzerete con un bel sorriso pimpante.

Acquario - 2° posto - Tornerà l'armonia all'interno delle questioni cuore. Nei giorni scorsi vi siete sentiti estremamente irrequieti e questo non vi ha permesso di fare sogni tranquilli. A partire da questo sabato si svolterà, nessuno oserà recarvi ancora fastidio. Non saranno da escludersi parole dolci, romanticismo, confidenze. Anche la salute sarà sprizzante, comincerete ad curarvi di più apprezzando tutto ciò che vi circonda. A volte si crede di non avere niente, ma in realtà non è così. Non date mai niente per scontato e imparate ad essere più spontanei altrimenti rischierete di avere dei rimpianti in futuro.

In tutto quello che fate ci mettete il cuore perché siete un segno concreto e amante della verità.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani vedrà tornare la serenità all'interno dei rapporti amorosi. Se nei giorni scorsi c'è stata una discussione per via di un'incomprensione, otterrete un chiarimento. Miglioreranno anche le relazioni interpersonali e ritroverete la calma interiore. Sarà possibile organizzare una serata romantica, sia in casa che fuori. I cuori solitari riceveranno un invito che sarà meglio non declinare. Il corpo richiederà maggiore movimento poiché tendete a essere molto sedentari. Anche l'alimentazione andrà curata, ultimamente state eccedendo con la caffeina o i dolci. Presto il vero amore busserà alla vostra porta.