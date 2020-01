La Luna nel segno regalerà una domenica interessante ai nativi dello Scorpione e della Vergine che vivranno 24 ore vantaggiose, tanto per quanto riguarda l'amore che il fisico. Al contrario, il Toro dovrà fare i conti con l'opposizione del satellite che gli causerà un calo di energie e lo renderà nervoso. Alti e bassi per il Cancro nonostante Venere favorevole. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo per la giornata di domani, domenica 19 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 19 gennaio 2020 da Ariete a Vergine

Ariete: le 48 ore precedenti non sono state prive di contrasti per il segno che, durante questa giornata, farà bene a non prendere decisioni impulsive, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Durante la stagione primaverile ci saranno dei cambiamenti in tal senso, dunque è necessario che il segno getti delle basi solide che l’aiutino a realizzare i progetti desiderati. Alti e bassi in amore.

Toro: la Luna in opposizione potrebbe per mettere i bastoni fra le ruote ai nativi del segno, qualcuno potrebbe accusare dei malesseri fisici e vedersi costretto a rallentare i ritmi.

Durante questa giornata sarebbe meglio muoversi con prudenza, ma soprattutto evitare di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi. Torna la serenità all'interno della sfera sentimentale e anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: a causa di Venere dissonante gestire i rapporti interpersonali e i legami sentimentali durante questa domenica si rivelerà più difficile del previsto. Qualcuno potrebbe alzare i toni, la gelosia potrebbe dar vita a nuove polemiche e contrasti.

Al contrario in ambito lavorativo si snodano alcune situazioni, con l’arrivo del mese di febbraio il segno potrà ricevere belle soddisfazioni in tal senso.

Cancro: nonostante il favore di Venere e Luna, la giornata di domenica 19 gennaio potrebbe rivelarsi sottotono per il segno. Ci sono delle agitazioni dal punto di vista mentale e i nativi del Cancro potrebbero sentirsi stanchi e fuori forma. Il consiglio delle stelle è quello di concedersi qualche momento per sé o da trascorrere in leggerezza e serenità.

Leone: come dice un vecchio detto la calma è la virtù dei forti, ciononostante sarà proprio questa la qualità che mancherà al segno durante queste giornate. Secondo l'oroscopo del weekend potrebbero esserci delle discussioni, soprattutto per le coppie già in crisi. Al contrario chi vive un rapporto stabile non ha niente da temere, anche se non sarà una giornata molto romantica. Meglio la sfera sentimentale, le soddisfazioni non mancano e presto potrebbero esserci delle novità.

Vergine: durante le giornate precedenti non sono mancati i contrasti e gli alti e bassi per il segno che, tuttavia, con l’arrivo del fine settimana e la Luna in aspetto positivo potrà vivere 24 ore serene e spensierate. È il momento ideale per coloro i quali desiderano organizzare un viaggio o una serata tra amici, anche gli incontri sono favoriti.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: l’oroscopo invita il segno alla riflessione, la Bilancia ha bisogno di rivedere alcuni legami o alcune situazioni nate durante le giornate precedenti che non sono apparse molto chiare.

Il presupposto per il 2020 è quello di tagliare i rami secchi, liberarsi di quelle situazioni o di quelle persone che rappresentano un ostacolo alla libertà di pensiero e di azione dei nati sotto questo segno.

Scorpione: con la Luna nel segno, accompagnata da Giove, Saturno e Venere positivi, quella di domenica 19 gennaio sarà una giornata estremamente vantaggiosa per il segno, sia per quanto riguarda l’amore che la sfera lavorativa. Saranno favoriti coloro i quali lavorano a contatto con il pubblico, ma anche i giovani e chi è alla ricerca di un impiego. All'interno dei rapporti di coppia si accende la passione, anche gli incontri sono favoriti per i single alla ricerca dell’anima gemella.

Sagittario: il transito di Venere rende il segno alquanto polemico e agitato durante questa giornata. Ad essere a rischio sono le relazioni sentimentali ma anche rapporti di tipo interpersonale. Il Sagittario infatti potrebbe avere la pazienza e la calma necessaria a relazionarsi con gli altri, dunque potrebbero nascere facilmente dei contrasti o delle discussioni. Il consiglio delle stelle è quello di concedersi dei momenti di solitudine, dedicarsi ai propri hobby o tenere la mente occupata attraverso la pratica di uno sport.

Capricorno: un oroscopo molto vantaggioso protegge il segno nel futuro a breve e a lungo termine.

E' un momento di recupero, in cui si può possono trarre dei vantaggi sia per quanto riguarda l’amore, dove le stelle favoriscono i chiarimenti ma anche nuovi incontri e sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo dove sarà possibile affermarsi e ricevere delle belle soddisfazioni.

Acquario: sarà una domenica sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico, qualcuno potrebbe infatti accusare un calo di energie e risentire di lievi malesseri fisici. Lo stress e la stanchezza accumulata potrebbe favorire la nascita di contrasti in amore, ma nulla di grave. Recupero con l’inizio della nuova settimana.

Pesci: nonostante il segno sia vivendo un momento alquanto faticoso, soprattutto per quanto riguarda l’amore, dove non mancano le indecisioni e momenti sottotono, l’oroscopo lascia presagire una domenica vantaggiosa, in particolar modo dal punto di vista fisico e per ciò che riguarda i rapporti interpersonali. E' il momento ideale per dedicarsi alle persone care, organizzare una giornata in famiglia o una serata tra amici. Bene il lavoro.