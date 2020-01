L'Oroscopo di domani, mercoledì 22 gennaio, è pronto a rivelare come sarà questa particolare giornata. Sotto il cielo astrologico la Luna sarà in Capricorno e questo sfavorirà i segni d'acqua. In linea di massima sarà una giornata da non prendere sottogamba. Bisognerà darsi da fare e tenere alto il livello di concentrazione. I nativi del Cancro si ritroveranno a combattere con un terribile mal di testa che rischierà di rallentare la giornata. Comunque sia, in questo mercoledì emergeranno delle novità riguardanti la salute e le finanze.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 22 gennaio

Acquario - 12° posto - Una situazione riguardante la salute potrebbe scombussolare la vostra serenità interiore. A partire da questo mercoledì qualcosa si muoverà nel vostro mondo. Chi ha affrontato un trasloco si sentirà esausto ed avrà delle serie difficoltà ad ambientarsi. Andranno male anche i sentimenti i quali risulteranno in netto calo.

Dovrete riaccendere la fiamma della passione al più presto. In casa dovrete cercare di fare le cose con calma senza spingervi al limite. Nel lavoro ci sarà un blocco da superare. Insomma, sarà una giornata abbastanza negativa, ma per fortuna passerà entro venerdì con il novilunio.

Vergine - 11° in classifica - Non rimandate niente altrimenti rischierete di non trascorrere un tranquillo weekend. Siete sempre insoddisfatti, continuate a rincorrere cose che non desiderate veramente.

Un giorno vi sentite bene e in gran forma, ma il giorno dopo vi sentite infelici e apatici. Comunque sia, questo senso di scontentezza dipende per lo più dalla stagione invernale e dalla disposizione astrologica di questa settimana. Nel lavoro occorrerà effettuare un aggiornamento, fate attenzione a certe questioni legali che potrebbero sorgere in giornata. In serata sarete talmente stanchi che crollerete prima del solito tra le braccia di Morfeo.

Sagittario - 10° posto - 'Si chiude una porta e si apre un portone', questa sarà la frase da tenere bene a mente nei prossimi giorni. State vivendo una situazione particolarmente tesa, forse siete incerti sulla strada da prendere oppure non state vivendo una favorevole questione familiare. Siete tormentati e questo non vi sta aiutando ad addormentarvi la notte. Anche nel lavoro le cose non stanno procedendo granché bene, non siete soddisfatti del vostro operato oppure non vi sentite apprezzati abbastanza.

Presto troverete la forza di voltare pagina. Entro l'estate ricostruirete la vostra vita. Giungeranno delle novità finanziarie, dovrete solamente essere pazienti.

Scorpione - 9° in classifica - Da tempo avete dei problemi economici e non riuscite a stare dietro alle frequenti fuoriuscite di denaro. Lavorate moltissimo ma la busta paga non vi risulta soddisfacente. In questa giornata vi ritroverete a rimuginare, sarete pensierosi e distratti.

In casa dovrete fare ordine e il bucato. Sarete tentati a mandare tutto all'aria e fuggire via, ma cercate di tenere i nervi ben saldi. Rischierete di sbroccare contro una persona cara. Anche se siete un segno straordinariamente dolce e al passo con i tempi, quando le cose non girano per il verso giusto tendete ad arrabbiarvi. Spesso rivangate una storia d'amore passata che è finita piuttosto male lasciandovi perplessi.

Toro - 8° posto - A partire da questa giornata aspettatevi una scossa all'interno del mondo lavorativo. Qualcosa è destinato a cambiare, forse un trasferimento, un cambio di ruolo oppure una variazione della paga.

Questi sono tempi duri e lo sapete benissimo perché faticate ad arrivare alla fine del mese. Spesso, pur di sbarcare il lunario, vi ritrovate a centellinare ogni singolo centesimo. In questo mercoledì potrebbe nascere qualche disputa, ma non sarete del giusto umore per poterla affrontare. Da tempo vi sembra di essere in guerra, siete stanchi di combattere e volete vivere serenamente. Tempo al tempo e tutto si aggiusterà, dovete solamente cercare di non rigirare il coltello nella piaga.

Cancro - 7° in classifica - L’oroscopo del 22 gennaio dice che non sarà un mercoledì semplice a causa della Luna opposta.

Avrete delle mansioni da portare al termine e rischierete di fare più tardi del solito. Tutto questo vi porterà ad avere i nervi a fior di pelle e non vedrete l'ora che arrivi il weekend per staccare la spina. Cercate di non rinviare eventuali appuntamenti altrimenti potrebbero emergere delle complicazioni. I cuori solitari provano un sentimento particolare per una persona che conoscono da anni. Per il momento l'amore risulta essere in stand-by perché siete concentrati sulla carriera o su un problema che non vi fa chiudere occhio la notte. Spesso combattete con un terribile mal di testa a causa dello stress.

Valutate l'idea di fare delle passeggiate all'aria aperta in modo tale da scaricare la tensione quotidiana. In famiglia non mancheranno momenti di affetto e vicinanza.

Oroscopo del giorno

Ariete - 6° posto - Avete messo alle spalle un periodo turbolento in cui ci sono stati dei conti da saldare, delle revisioni da fare e delle discussioni da affrontare. A partire da questo mercoledì 22 gennaio, potrà finalmente dirsi concluso tale il periodo 'No', specialmente per coloro che da giorni hanno intrapreso una dieta o hanno iniziato a fare maggior movimento. In giornata sarete travolti da una sensazione estremamente piacevole e presto vivrete delle emozioni profonde.

Anche in amore si registrerà un'intesa maggiore. All'orizzonte si intravede l'avvicinarsi di notizie positive per i cuori solitari. Chi ha vissuto una separazione o una perdita negli ultimi due anni, riuscirà a rimettersi in piedi e a voltare pagina.

Leone - 5° in classifica - Qualche agitazione all'interno delle mura domestiche potrebbe causare lontananza, spaccatura, prese di posizioni. Questa settimana continua a rivelarsi estremamente pesante, anche nel lavoro o nello studio ci sono stati degli imprevisti che vi hanno rallentato. C'è un collega o un compagno che non tollerate perché magari spettegola troppo oppure si diverte a mettervi il bastone tra le ruote.

Quando una situazione diventa insostenibile e ingestibile, è meglio cambiare rotta. Entro la fine del 2020 ci saranno molte novità e la vostra vita non sarà la stessa di adesso. Entro la primavera/estate sboccerà l'amore grazie ad un colpo di fulmine inaspettato.

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani 22 gennaio vi invita a non discutere perché il silenzio è l'arma migliore. Non sarà facile per voi cercare di controllare le parole. In famiglia sorgeranno delle questioni che rischieranno di rallentarvi la giornata. Siete un segno amante della vita anche se molte volte tendete a lamentarvi perché tutto va storto.

In questa giornata dovrete osservare le cose da un'altra prospettiva. Venere nel segno sprona a reagire. I cuori solitari, da diverso tempo cercano qualcuno d'amare e coccolare, ma per conoscere gente interessante è necessario mettersi in gioco e tuffarsi nella mischia. Chi ha dei figli si ritroverà ad affrontare un imprevisto.

Gemelli - 3° in classifica - Dopo un avvio di settimana estremamente dinamico in cui avete corso avanti e indietro per contenere dei danni o per stare al passo con un lavoro impegnativo, vivrete un quieto mercoledì. Vi ritroverete a riflettere sull'interezza della vita e vi domanderete se state sbagliando qualcosa.

In realtà anche gli errori sono importanti perché solo così si può migliorare e raggiungere la perfezione. Cercate di avere più fiducia in voi stessi e perseguite nei vostri sogni. Fino a giovedì il vostro corpo risulterà molto provato e lamenterete dei dolorini. Presto dovrete battagliare contro una terribile influenza, dunque cercate di prevenire come meglio potete.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche dicono che questo 22 gennaio sarà abbastanza emozionante. Nei giorni scorsi, alcuni episodi di gelosia hanno rischiato di far piombare un rapporto speciale nel buio. Se avete dei figli apprenderete un'informazione sul loro conto destinata a lasciarvi di stucco, ma prima di trarre delle conclusioni affrettate sarà necessario aprire un dialogo pacato.

Il vostro corpo risulterà essere talmente stressato che dovrete prendervi dei giorni di riposo altrimenti rischierete di compromettere persino la salute. In casa e alla guida dovrete tenere gli occhi bene aperti altrimenti rischierete di causare un danno: prevenire è meglio che curare.

Capricorno - 1° in classifica - L'oroscopo di questa giornata si presenta piuttosto importante, soprattutto per la presenza della Luna nel vostro segno. Chi lavora in proprio riuscirà ad ottenere una commissione proficua e ad allargare il giro dei contatti. Per fare carriera dovrete essere più socievoli e puntare a un buon networking. Nelle prossime 48 ore avrete la strada spianata e potrete intraprendere qualsiasi attività destinata a produrre risultati significativi a lungo termine. Chi accudisce il focolare domestico si dedicherà alle proprie passioni senza alcun intoppo anche se potrebbe emergere in imprevisto riguardante i figli. Cercate di fare solamente il meglio che potete senza stressarvi troppo.