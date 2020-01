L'Oroscopo di domani, martedì 21 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sotto il piano astrologico si prospetta un martedì interessante e indubbiamente migliore del giorno precedente. La Luna, in fase calante, soggiornerà ancora in Sagittario. L'attenzione si concentrerà maggiormente sia nella sfera professionale che in quella personale. Sarà la giornata incentrata sulle revisioni dei conti, sulle terapie, sulle spese e sui chiarimenti sentimentali. Ogni dubbio potrà essere dissipato.

I nativi del Gemelli trascorreranno 24 ore dinamiche mentre i Pesci troveranno un po' di quiete.

Approfondiamo il tutto con le previsioni del giorno per ciascun segno e la relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 21 gennaio

Leone - 12° in classifica - Sarà un martedì spinoso e ricco di tensioni. Potrebbero nascere dei disaccordi con un collega, un collaboratore o il partner. Anche in famiglia non si respirerà una atmosfera gradevole e rischierete di prendervela con chi non c'entra niente.

Avrete i nervi a fior di pelle e rischierete di perdere la pazienza. Dovrete cercare di controllarvi e di distrarvi facendo qualche attività interessante altrimenti la giornata precipiterà rovinosamente. Rinviate ogni discussione ad un altro momento e non prendete delle decisioni.

Ariete - 11° posto - Ultimamente vi siete sentiti poco assertivi, ma a partire da questa giornata aspettatevi un cambiamento interessante.

Sarà possibile chiudere una spinosa preoccupazione inoltre giungerà una notizia inaspettata. Un imprevisto economico vi lascerà di stucco e qualcosa incomincerà a muoversi sul piano lavorativo. La Luna guiderà e illuminerà tutte le vostre iniziative e ispirazioni. Fino a mercoledì saranno le giornate migliori per viaggiare, mettersi a dieta oppure per recarsi dal dentista. Qualche nativo dell'Ariete si ritroverà a vivere delle esperienze emozionanti.

Scorpione - 10° posto - In questa giornata tutto potrà succedere. Un incontro inaspettato o una parola particolare, avranno un'incidenza da non sottovalutare. Attenzione a non creare conflitti all'interno della vita di coppia o di famiglia. Anche se da tempo sentite l'esigenza di starvene da soli, rischierete di risultare egoisti agli occhi dei vostri cari. Scrollatevi l'ansia e la rabbia di dosso.

Sfruttate la vostra abilità nel parlare e mettete in chiaro il vostro stato d'animo, verrete compresi. I single non dovranno rassegnarsi perché l'amore arriverà inaspettatamente.

Sagittario - 9° in classifica - Da giorni sentite il bisogno di avere maggiori sicurezze e certezze, in realtà è la Luna a farvi sentire così. Qualcosa vi preoccuperà e spaventerà, ma dentro di voi avrete tutte le armi migliori per combattere la battaglia grazie a Marte favorevole.

Dovrete riflettere attentamente sui vostri desideri, in queste 24 ore sarete estremamente impulsivi e portati a fare acquisti errati. Prendetevi del tempo, staccate la spina dal lavoro o dallo studio e pensate alle vostre esigenze personali. In amore, da qualche settimana le coppie giovani nutrono dei dubbi e chi sta frequentando nuova non si sente del tutto sicuro. Attenzione al portafoglio e alle fuoriuscite di denaro, rischierete di finire in bolletta.

Capricorno - 8° in classifica - Giove favorirà tutti coloro che viaggiano o cercano un lavoro. Detestate sottostare alle dipendenze di qualcuno, siete un segno amante della libertà.

Da tempo state maturando l'idea di mettervi in proprio, di fare un salto di qualità. Saturno, in giornata, vi donerà una ventata di energia e di ispirazione per concentrarvi sui vostri scopi di vita mentre Plutone accentuerà il vostro senso di giustizia. Non saranno da escludersi delle sorprese o degli incontri per i cuori solitari. Riceverete un consiglio interessante, ma l'ultima parola spetterà esclusivamente a voi. Chi ha dei figli dovrà essere molto concentrato su di loro poiché richiederanno una particolare attenzione. Cercate di essere più flessibili e non prendetevela troppo quando una cosa non andrà per il verso giusto.

Nella vita occorre avere molta pazienza.

Toro - 7° posto - Questo martedì potrebbe rivelarsi estremamente sorprendente. Vi ritroverete a fare una conversazione importante, tuttavia prestate attenzione a ciò che andrete a dire e fare poiché rischierete delle ritorsioni. La confusione dei giorni scorsi ancora aleggerà nell'aria, per questo qualcuno potrebbe avere una crisi d'ansia oppure perdere la pazienza. Chi ha dei bambini riceverà delle buone notizie legate a loro. Coloro che lavorano ed aspirano a raggiungere le vette alte del successo, sentono da tempo la necessità di affrontare delle nuove ed entusiasmanti sfide.

Prima di prendere delle decisioni sarà meglio rifletterci sopra per qualche giorno. Dovrete cercare di essere meno impulsivi almeno in queste 24 ore.

Oroscopo del giorno

Pesci - 6° in classifica - L’oroscopo di domani porterà un po' di tranquillità a questa settimana frenetica. Venere e Nettuno nel vostro segno favoriranno le amicizie sia virtuali che reali, rendendovi socievoli e simpatici. Da tempo, qualcuno sta portando avanti una nuova conoscenza che però è ancora agli inizi. In giornata sentirete la necessità di avere maggiori certezze. Risulterete agevolati in alcuni lavori anche se sarà meglio prevenire degli imprevisti giocando d'anticipo.

Rimboccatevi le maniche, per ottenere dei cambiamenti bisogna darsi da fare in prima persona. Prefissatevi un obiettivo alla volta, anche piccolo, dopodiché armatevi di pazienza e costanza, solo così potrete condurre una vita di successo.

Cancro - 5° in classifica - L’Oroscopo del 21 gennaio dice che questa sarà una giornata in cui aspettarsi qualcosa di particolare come una notizia importante o una certa transazione economica. Venere favorirà l'amore, per cui chi è in coppia risulterà agevolato. Se c'è da chiarire qualcosa, queste prossime 24 ore saranno proficue e riconcilianti. I cuori solitari potrebbero rendersi conto di provare un sentimento per una persona che vedono quasi tutti i giorni.

Prima di accettare un appuntamento con una persona poco nota, sarà meglio prendersi del tempo. Qualcuno di vostra conoscenza potrebbe chiedervi un favore o proporvi una collaborazione. Attendete l'arrivo della bella stagione perché soffrite il freddo, ma in questi due mesi sarete molto ispirati e tirerete fuori il meglio di voi.

Gemelli - 4° posto - Aspettatevi un martedì dinamico in cui non vi fermerete davanti a niente e a nessuno. La fine del mese sta per arrivare e per questo motivo nutrite un po' di timori. Ultimamente il lato finanziario non risulta essere florido. In amore, in giornata sentirete la forte esigenza di tirare fuori i vostri dubbi.

Qualcuno sta vivendo una situazione intollerabile. Coloro che si sono tuffati in una nuova attività, spesso cadono nello sconforto e vorrebbero fare marcia indietro. Sarà bene tirare fuori il coraggio e darsi da fare. La vita è una sola, per cui non bisogna sprecare un solo secondo di tempo. Presto intraprenderete un viaggio destinato a risvegliarvi interiormente. Entro la primavera/estate avverrà un cambiamento e, anche se piccolo, sarà significativo.

Vergine - 3° posto - La fortuna busserà alla vostra porta a partire da questa giornata. L'Oroscopo annuncia possibili sorprese, questo sarà un martedì movimentato e instancabile.

Avrete energie a gogò, tuttavia cercate di non sprecarle inutilmente. Man mano che si avvicina febbraio vi sentirete sempre più forti e meno procrastinatori. Chi lavora in proprio riuscirà ad ampliare la clientela mentre chi è alle dipendenze avvertirà una fitta voglia di ottenere dei riconoscimenti. Da un po' di tempo siete stufi di fare sempre le medesime cose, vi sentite schiavi della routine. In questo caso organizzate un viaggio, una fuga temporanea dalla quotidianità è proprio la medicina più efficace. In amore abbandonatevi alla passione, questa settimana favorirà le nascite.

Bilancia - 2° in classifica - Le previsioni astrologiche dicono che avrete 24 ore dinamiche e piene di impegni.

Da tempo state valutando un acquisto o un investimento, tuttavia siete ancora dubbiosi sul da farsi. Questa giornata porterà dei chiarimenti finanziari, se c'è una spesa da effettuare non pensateci troppo. Entro la fine del 2020 riuscirete a svoltare poiché qualcosa riguardante la vostra vita personale e affettiva è destinata a cambiare in meglio. Portatevi avanti con un certo lavoro o studio, sfruttate come meglio potete questa giornata perché da mercoledì si registreranno degli imprevisti che vi rallenteranno. A febbraio arriveranno delle sorprese d'amore e questo vale anche per chi è solo da un po' di tempo.

Acquario - 1° posto - Sole e Mercurio saranno dalla vostra parte. Avete bisogno di più attenzione a livello amoroso. La vostra concentrazione risulterà essere maggiore in questi giorni, dunque, potrete aspirare al raggiungimento di qualsiasi traguardo prefissato. Sarà una giornata estremamente intraprendente, avrete a che fare con delle documentazioni o dei movimenti di denaro. Comunque sia, avrete la strada spianata quindi approfittatene per occuparvi delle questioni più delicate. Attenzione agli scambi d'opinione via social, il web è pieno di insidie. Per quanto riguarda l'amore e i sentimenti, qualcosa incomincerà a muoversi nel prossimo weekend.