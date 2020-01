Le previsioni zodiacali del 28 gennaio ci informano sull'andamento di coloro che sono dentro ad un rapporto di coppia. Sono stati esaminati tutti i 12 segni dello zodiaco. Il Toro sarà molto combattuto, il Leone renderà la giornata entusiasmante.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: le incomprensioni si stanno facendo sempre più diffuse e state seriamente pensando di dare un taglio netto al rapporto. Prima di prendere decisioni drastiche accertatevi dei vostri sentimenti.

Toro: sarete combattuti tra istinto e ragione.

Non sembrate avere la forza di ricominciare ma nemmeno il coraggio di mandare tutto all'aria. Serve un'attenta valutazione prima di prendere qualsivoglia decisione.

Gemelli: la vostra gelosia sarà la causa principale di tanta tensione. Abbiate la pazienza di capire e verificare alcuni atteggiamenti, poi agite secondo coscienza. La gelosia non è mai un metodo vincente.

Cancro: la felicità non è più di casa all'interno della vostra coppia, la serenità sta pian piano scomparendo, forse è arrivato il momento di salutare e dirsi addio.

Qualcosa va fatto, la situazione non è più gestibile.

Leone: sarà una bella giornata da condividere con la vostra dolce metà. Avrete voglia di portarla a pranzo fuori e poi lasciarvi andare ad una passeggiata immersi nella natura. Il partner sarà entusiasta e apprezzerà molto.

Vergine: avete trovato un buon equilibrio con la persona amata, cercate di mantenere alto lo standard qualitativo presente nella vostra coppia.

Non farete fatica ad apprezzare la bontà della vostra relazione.

Bilancia: giornata estremamente rilassante, la vostra dolce metà capirà le vostre esigenze e le asseconderà. La serata potrebbe essere ideale con un bicchiere di vino rosso davanti al calore del caminetto acceso.

Scorpione: oggi dimostrerete al partner tutto il vostro amore, era un po' di tempo che la vostra dolce metà necessitava di attenzioni.

Finalmente avete deciso di metterla al centro dell'attenzione, il partner ricambierà le vostre coccole.

Sagittario: monotonia e noia stanno prendendo il sopravvento. Cercate di sorprendere il vostro partner con qualcosa di originale. Questa volta regalare un bel mazzo di rose non vi toglierà dall'impasse.

Capricorno: state pensando ad una mossa a sorpresa. Volete regalare al partner qualcosa di sconvolgente, una bella crociera potrebbe essere assai gradita dalla vostra dolce metà.

Non pensateci troppo e concretizzate.

Acquario: la persona amata vi farà una proposta a cui non potete rinunciare. Sarete entusiasti ma anche consapevoli che qualcosa cambierà. Matrimonio o figlio potrebbero essere le idee del partner.

Pesci: avevate preparato divano, bibita e copertina, purtroppo non tutto andrà come avevate immaginato. Sperate almeno che possiate tornare il prima possibile al vostro 'sogno' iniziale.

Non andate in collera se ciò non accadrà.