Arriva un nuovo giorno per i 12 segni zodiacali e l'oroscopo del 22 gennaio è carico di novità, romanticismo e tensioni. Tale giornata vede i nativi del Toro sistemare cose che non funzionano più, mentre le persone dell'Acquario ritrovano il desiderio di corteggiare la persona amata o il presunto partner. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni degli astri per ogni simbolo zodiacale.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Periodo caratterizzato da una grande passionalità.

In coppia o single, tendete a dimostrare l’affetto tramite le vostre emozioni. Se state corteggiando qualcuno che vi piace, non puntate tutto e subito sul potenziale partner: potrebbe non essere la persona giusta. In campo lavorativo siete decisi a raggiungere i vostri obiettivi. Dovete fare il pieno di energia per ottenere il massimo.

Toro – È arrivato il momento di sistemare tutte le cose che non funzionano, potare i rami secchi ed eliminare tutto ciò che è superfluo. In amore vivete un rapporto gratificante, vivace e profondo.

In campo lavorativo potreste raggiungere una posizione più sicura ma dovete mettere in conto maggiore responsabilità e impegno. Il denaro non è un problema, anche se ci sono maggiori spese sapete cavarvela alla grande, come sempre.

Gemelli – Se ci sono tensioni in coppia è molto probabile che la sensualità ceda il posto all'irritazione. Se c'è amore, se entrambi siete innamorati, non avete motivo di preoccuparvi.

È piacevole fare l’amore dopo avere litigato. Nel lavoro cercate di non prendere decisioni affrettate. State alla larga dallo shopping, dagli investimenti azzardati e dai finanziamenti.

Previsioni di mercoledì 22 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata la dolcezza vi aiuta ad aprirvi nei confronti del partner o di chi vi piace. Se l'amore era evaporato, ora ritrovate lo slancio e la passione attraverso il ricordo di ciò che eravate prima e riconquistando la fiducia reciproca.

Di recente, ci sono stati problemi lavorativi e adesso iniziate finalmente a ingranare. Massima concentrazione e fatevi notare dai superiori, proponendo nuovi servizi.

Leone – Anche nelle coppie più collaudate ci sono problemi causati dalle intromissioni delle rispettive famiglie. Se vi impegnate a corteggiare il partner, usando la vostra fantasia, queste litigate spariscono. I single continuano a cercare una storia sincera, con una persona che sappia dare senza chiedere nulla in cambio.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

In campo professionale, qualcuno vi evita a non compiere grossolani errori che potrebbero aumentare equivoci. Muovetevi con cautela, non siate impulsivi nel fare scelte drastiche.

Vergine – In questa giornata dovete moderare i vostri scatti di nervi. Per placare questo nervosismo, l'oroscopo vi consiglia di affidarvi al famoso detto 'Fate l’amore e non la guerra'. Il lavoro c’è ma dovete accontentarvi della retribuzione.

Il denaro e le entrate, purtroppo, hanno ancora il braccino corto. Coraggio, anche questo settore migliorerà e presto potrete tirare un sospiro di sollievo.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Godetevi questa giornata e rassegnatevi davanti ai capricci del partner d'amore. In questa giornata, molte coppie hanno normali alti e bassi, magari conditi con un pizzico di gelosia. I cuori solitari devono metterci più grinta, le occasioni buone per socializzare potrebbero presentarsi nel prossimo weekend. Se state cercando lavoro, questo fine mese appare più favorevole. Impostate una strategia valida per raggiungere i vostri obiettivi.

Scorpione – L'oroscopo vi invita a non perdere completamente la testa in questa giornata. Potreste compiere scelte sbagliate, lasciarvi andare tra le braccia di una persona che non vi merita. Non è facile vivere una storia e dire al cuore di rimanere freddo quando il corpo brucia. In campo lavorativo avete tenacia, intuito e determinazione. Vi impegnate anche nei lavori meno gratificanti. Siete proprio delle persone da apprezzare.

Sagittario – Il vostro problema potrebbe essere la mancanza di libertà. In questa giornata il partner oppure i familiari pretendono di limitare il vostro raggio di azione, di dirvi cosa fare, come e quando farlo.

Questo è molto scocciante, soprattutto per una persona individualista come voi. In campo lavorativo vi sentite un po' demotivati oppure avete semplicemente un calo di energia. Non avete alternative valide sotto mano e sapete benissimo che avere uno stipendio fisso al giorno d’oggi è una fortuna.

L'oroscopo del 22 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata l'amore fa i capricci. Siete nervosi, irritabili, incontentabili e sempre pronti a criticare. Sono momenti passeggeri! Anche se vi sembra il contrario, il vostro rapporto di coppia viaggia verso mete importanti, traguardi di felicità.

Siete notevolmente in fase di ripresa per quanto riguarda il lavoro. Qualcuno di voi ottiene subito i risultati, qualcun altro deve aspettare un po' ma per tutti c’è la certezza che le cose iniziano a girare per il verso giusto.

Acquario – L'amore in questo periodo è splendido, vi lasciate andare a gesti grandiosi che riscaldano il cuore di chi vi sta vicino. Le coppie che di recente hanno attraversato un periodo conflittuale, ora possono recuperare complicità e ritrovare il desiderio di corteggiare. Periodo positivo in campo lavorativo. Chi è in cerca di un impiego, presto avrà un’occasione speciale.

Ovviamente il vostro impegno non deve mai mancare, né prima né dopo né durante.

Pesci – Periodo un po' fastidioso. Siete incerti, i contorni di alcune vicende son troppo sfumati per i vostri gusti e vorreste vedere chiaro. Prendetevi un po' di tempo, avete la possibilità di sistemare le vicende in sospeso, chiudere storie insoddisfacenti o rallegravi con voi stessi per le scelte appena compiute. In campo lavorativo potreste incontrare qualche difficoltà dovuta a qualche imprevisto o a un equivoco. Vi aspetta un fine mese positivo e ricco di occasioni per migliorare le entrate.