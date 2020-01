L'Oroscopo di domani, lunedì 6 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. In questa Epifania la Luna sarà in Toro e in piena fase crescente. Sarà un lunedì importante e interessante, ma piuttosto diverso per ciascun segno. Ci sarà da rimboccarsi le maniche e da affrontare determinate questioni che erano state rinviate durante le feste.

I Bilancia avranno i nervi tesi a causa di alcune questioni che emergeranno nelle prossime ore di questa giornata. I nativi del Leone dovranno fare i conti con delle tentazioni.

Approfondiamo il tutto scoprendo le previsioni giornaliere di ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni

Gemelli - 12° posto - In questa giornata avrete tutto sotto controllo, ma dovrete comunque tenere gli occhi aperti perché la sfortuna sarà in agguato e colpirà quando meno ve l'aspettate. Siete un segno dinamico, intraprendente e attivo. Ci sarà da rimettere a posto qualcosa, si prevedono dei grossi spostamenti e cambiamenti. In serata vi ritroverete privi di energie e vi rilasserete davanti alla televisione sperando che la fortuna bussi alla vostra porta al più presto.

Avete molti sogni e progetti da realizzare.

Acquario - 11° in classifica - Da tempo c'è qualcosa che vi turba, forse un problema economico o sentimentale. Magari dovete al più presto pagare un mutuo o un aggiustamento alla macchina. Da quando è incominciato questo 2020 non fate altro che nuotare controcorrente. Presto ritroverete la calma, ma dovrete attendere il prossimo weekend. In giornata sarete indaffarati e ripenserete alle giornate trascorse. Preparatevi a vivere delle nuove emozioni e non gettate la spugna davanti alle prime difficoltà.

Pesci - 10° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà lunatici e nervosi. Qualcuno vi trama alle spalle da tempo e in giornata cercherà di metterà alla prova la vostra bontà. Da un po' di tempo avete difficoltà a racimolare dei soldi, magari c'è stata una spesa improvvisa da affrontare e questo vi ha scombussolato tutti i conti.

Siete un segno molto pigro e procrastinatore, ma se volete ottenere successo dalla vita dovete darvi una mossa. Tenete gli occhi aperti e non esagerate con il consumo di caffeina e dolci. Presto ogni problema sarà risolto, siate pazienti.

Bilancia - 9° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedranno correre avanti e indietro in quanto sarà un lunedì molto indaffarato per voi che amate la tranquillità e l'ozio. Avrete i nervi tesi e rischierete di imbronciarvi. per via di un imprevisto. Non è facile mettere in ginocchio una persona di questo segno, infatti, anche se qualcosa va storto, siete soliti trovare una soluzione efficiente. Per voi un rapporto è profondamente importante ma non vi legate tanto facilmente. All'apparenza sembrate dei tipi sicuri e forti, ma sotto sotto celate mille timori e preoccupazioni.

Vergine - 8° posto - Siete un segno ordinato e informato, nulla vi sfugge perché siete attenti ai particolari. In giornata dovrete tornare a rimboccarvi le maniche poiché ci sarà un bel po' di movimento sia in casa che fuori. Fatevi dare una mano se necessario. Essendo tendenzialmente diffidenti, faticherete a credere ad una certa notizia che vi capiterà davanti agli occhi. Con le feste finalmente terminate, dovrete tornare a dedicarvi al 100% ai vostri compiti quotidiani. In questa giornata avrete modo di schiarirvi le idee.

Leone - 7° in classifica - In questo 2020 sognate di realizzarvi e di ottenere delle grosse entrate.

Sarà un'annata importante, condita da mesi intensi esattamente come questa giornata del 6 gennaio. Le stelle parlano di cambiamenti, magari dovrete rimettere a posto qualcosa, spostare dei mobili oppure prepararvi ad un trasferimento entro i prossimi mesi. Qualcuno addirittura si metterà a dieta, anche se non riuscirà a resistere alle tentazioni. Amate la cioccolata e le belle giornate di sole, ma questo lunedì rischierete di prendere troppo freddo.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° posto - L’Oroscopo del 6 gennaio dice che la Befana potrebbe portarvi un pizzico di fortuna in serata. Già in mattinata nutrirete delle grosse aspettative, ma non potrete permettervi grosse distrazioni per via di un certo impegno improrogabile.

Il 2020 è partito senza fare alcun rumore, infatti per il momento non ci sono stati dei grossi problemi ma nemmeno dei miglioramenti. In questo lunedì dovrete fare uno sforzo maggiore rispetto al solito, ma con le vostre capacità potete andare lontano e puntare dritto al traguardo.

Sagittario - 5° in classifica - Siete amanti dei cambiamenti, in fondo ne avete passate talmente tante in tutta la vostra vita. Non è facile fermarvi, in questa giornata vi balenerà in testa una nuova idea e cercherete di darle forma a tutti i costi. Stare con voi è entusiasmante. Amate la mondanità, le cose divertenti e i flirt.

Chi è in coppia da anni vive un rapporto entusiasmante anche se spesso non mancano scambi di opinioni vivaci. In casa dovrete dare una bella sistemata e magari riparare un guasto. Sognate di viaggiare e presto questo desiderio potrebbe avverarsi.

Toro - 4° posto - Amate in maniera particolare l'inverno anche se spesso soffrite un po' il freddo. La vita non è sempre stata rosa e fiori con voi, ma avete imparato a cavarvela da soli. I cuori solitari, che hanno sofferto per amore, in giornata si ritroveranno a prendere una decisione importante. Essere egoisti non è propriamente una cosa negativa, perché pensare a sé stessi permette di vivere un rapporto interpersonale più sano e felice.

Aspettatevi delle nuove incombenze lavorative, qualcuno si ritroverà a sperare nella fortuna.

Scorpione - 3° posto - Il mistero vi affascina e in questa giornata potreste incontrare una persona intrigante. Questa settimana sarà favorevole , ma tutto dipenderà da voi e dalla vostra volontà. Sarà un lunedì importante in quanto ritroverete la calma e la pace dei sensi. In serata potrebbero emergere delle novità inaspettate e qualcuno finalmente si lascerà andare alla passione. Da tempo cercate un po' di quiete per dedicarvi alle vostre cose personali che spesso gli altri non comprendono.

Ariete - 2° posto - Lunedì, tempo di ripartenza.

Questa settimana incomincerà con il piede giusto, infatti la fortuna sarà dalla vostra parte. Sarete testardi e cercherete di impegnarvi il più possibile. Siete molto leali, infatti i vostri amici sanno di poter sempre contare su di voi perciò vi aspettate che anche gli altri siano onesti nei vostri confronti. Spesse volte, però, siete rimasti delusi e feriti. Comunque sia, in giornata dovrete uscire per sbrigare una certa commissione, forse la spesa casalinga. Tuttavia rischierete di rimanere imbottigliati nel traffico.

Capricorno - 1° posto - Sarà un lunedì spettacolare, nemmeno un imprevisto vi priverà del vostro buon umore.

La vostra relazione risulta stabile e in questa giornata sarà possibile trascorrere del tempo prezioso insieme al partner senza alcuna intrusione o interruzione. L'età per voi non è un problema, niente vi ferma quando vi mettete in testa una cosa. Siete stacanovisti e lavorate sodo, anche se spesso lo fate controvoglia. In genere siete abituati a risparmiare perché non amate gli sprechi. In giornata vi ritroverete a storcere il naso.