L'Oroscopo di domani, domenica 5 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà sotto il profilo astrologico. La settimana volgerà a conclusione con la Luna in Toro. Sarà una domenica importante e da non sottovalutare. Ci sarà da mettersi in pari con un arretrato.

I nativi del Toro avranno a che fare con dei problemi economici a causa di un 'KO' finanziario. I Bilancia, invece, si lasceranno travolgere dal vortice dell'amore. Per gli altri segni sarà una domenica in cui si verificheranno dei cambiamenti ed emergeranno confronti e nuove soluzioni.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni

Vergine - 12° in classifica - Questa sarà una domenica particolare. Da tempo c'è una questione da chiarire o un ostacolo da valicare. Qualcuno sta battagliando da tempo con un problema fisico. Vivere con una preoccupazione vi fa sentire incerti e ansiosi, per questo ultimamente faticate a prendere sonno la notte. Tuttavia, non lasciatevi tormentare da questo stato d'animo negativo e godetevi questa domenica in assoluta serenità.

Dedicatevi alle attività che più vi appassionano. Nei prossimi giorni sarete abbastanza impegnati ed avrete poco tempo per voi stessi. Chi ha dei figli attenderà con un pizzico di malinconia, ma anche di gioia, il loro ritorno a scuola.

Ariete - 11° posto - Vi ritroverete a navigare sul web e sarete tentati ad acquistare determinati prodotti. Tuttavia, prima di procedere con l'acquisto accertatevi che il prezzo sia onesto. Le feste sono praticamente un lontano ricordo, presto dovrete tornare a rimboccarvi le maniche e questa situazione vi creerà agitazione interiore. Coloro che si ritroveranno a lavorare anche di domenica, dovranno affrontare un'incresciosa situazione d'emergenza. In amore, da un po' di tempo c'è un po' di intolleranza e di calo della libido.

Toro - 10° in classifica - Alcuni conflitti finanziari vi tormenteranno in queste 24 ore domenicali.

Sarete preoccupati perché i conti non quadrano e siete a corto di soldi. Presto dovrete affrontare una grossa spesa. Qualcuno non è rimasto soddisfatto dei regali ricevuti durante le feste. Comunque sia, all'orizzonte si intravede l'avvicinarsi di una buona notizia sia per coloro che hanno perso il lavoro e sia per le coppie che desiderano diventare genitori. Chi dovrà trasferirsi in un altro paese per questioni lavorative, proverà un mix di sensazioni, tra malinconia e voglia di ricominciare da zero. La serata sarà più che positiva. Chi è in coppia vivrà un momento intimamente profondo.

Acquario - 9° posto - Da tempo c'è qualcosa che vi preoccupa, forse un problema lavorativo o economico. Comunque sia, questa sarà una domenica decisiva. Vi dedicherete alla riflessione e alla ricerca di una soluzione su certi problemi economici e strettamente personali.

I cuori solitari, desiderosi di innamorarsi, dovranno attendere l'arrivo della bella stagione. Fuori c'è sempre meno gente e non si respira un'atmosfera socievole. Tuttavia, non abbattetevi se i tempi sono cambiati. Sfruttate queste 24 ore domenicali per stilare il programma della seguente settimana in modo da non trovarvi incasinati.

Sagittario - 8° posto - Aspettatevi una domenica mattina piena di cose da sbrigare. Sarà la giornata ideale per disfare l'albero o per pulire l'abitazione. Qualcuno si organizzerà per fare una visita oppure una gita particolare. Il freddo vi impigrisce, infatti, preferite stare a casa al caldo e a guardare la televisione.

Presto dovrete tornare a combattere con la vita di tutti i giorni, per cui sarà meglio approfittare di questa domenica per riposare a dovere e per recuperare le energie in vista di una settimana molto frenetica. I più giovani di questo segno inizieranno a fare il conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua.

Cancro - 7° in classifica - L’Oroscopo del 5 gennaio vede alcune insidie in agguato che rischieranno di guastarvi l'intera giornata. Siete un segno organizzato e cercate sempre di ultimare le incombenze il prima possibile al fine di tenervi liberi. Purtroppo spesso vi ritrovate a combattere con una serie di imprevisti e finite per credere di essere seriamente sfortunati, in realtà non è così.

Riceverete una chiamata da un familiare e non si escludono delle richieste. Questa domenica vi porterà sull'orlo dell'esasperazione ma sarete più che bravi a controllarvi. Ricordatevi di non gettare la spugna e di insistere nei vostri sogni senza retrocedere di un centimetro. In primavera potrete raccogliere i frutti della semina ed otterrete un grosso successo.

Oroscopo del giorno

Gemelli - 6° posto - Giornata piena di pensieri riguardanti la famiglia. Gennaio è iniziato da poco, ma finora non siete riusciti a mettere in atto i propositi programmati negli ultimi giorni del 2019. In casa ci sarà da mettere via tutti gli addobbi e avvertirete un briciolo di nostalgia.

Fatevi dare una mano perché non potete affaticare eccessivamente il vostro fisico. Il tardo pomeriggio sarà il momento ideale per affrontare una discussione importante che è stata a lungo rinviata. La prossima settimana sarà parecchio diversa e intensa, per questo motivo dovrete cercare di mettere tutto a posto entro la serata. Presto ci sarà un cambiamento destinato a stravolgere la vostra vita.

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche rivelano che sarà una giornata importante a livello sentimentale, economico e familiare. Tra le mura di casa si respirerà un clima molto sereno. Vi sentirete in pace ed anche le coppie che hanno discusso faranno pace.

In mattinata avrete alcune incombenze da portare avanti, ma nel pomeriggio avrete finito tutto. In serata avrete l'occasione di rilassarvi davanti ad un bel film o ad un romanzo piacevole. L'amore tornerà ad essere scoppiettante, chi ha un partner si abbandonerà alla passione. In questo 2020 le giovani coppie faranno dei passi avanti, qualcuno si sposerà altri riceveranno una lieta proposta.

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani si presenta favorevole. Avete trascorso delle liete settimane ma ora dovrete tornare al solito tran tran quotidiano. Il pensiero che dovrete rimboccarvi le maniche e rivedere certi colleghi o compagni di studio, vi agiterà un pochino.

Comunque sia, non sprecate questa domenica a farvi mille paranoie immaginarie, cercate di essere il più concreti e razionali possibili. L'amore procederà a gonfie vele per chi è in coppia da tempo. Presto dovrete prendere parte ad un matrimonio o ad un evento entusiasmante.

Scorpione - 3° in classifica - La prima domenica dell'anno nuovo partirà nel migliore dei modi poiché vi alzerete abbastanza riposati e tranquilli. Rispetto a un paio di anni fa, adesso siete più consapevoli di quello che volete dalla vita. Ci sono stati dei cambiamenti, anche piccoli, riguardanti l'amore, il lavoro e la famiglia.

Questa sarà una giornata serena in cui vi dedicherete alle cose che più vi stanno a cuore. Qualcuno rischierà di annoiarsi altri invece organizzeranno un'attività da fare in famiglia. In questa giornata, inoltre, vi darete da fare per rimettere a posto la casa dopo le festività.

Leone - 2° posto - Domenica piuttosto positiva, tornerete a sorridere dopo una serie di giornate di malumore. Il freddo non vi piace perché vi fa sentire stanchi e poco in forma. Avete sgarrato troppo nei giorni scorsi, per questo valuterete di mettervi a dieta da martedì. Cercate di tenere i piedi ben piantati a terra altrimenti rischierete di farvi del male.

Attenzione ai fornelli, sarà meglio dedicarsi ad altre faccende. Il vostro fisico risulterà in miglioramento, ma evitate di fare le ore piccole altrimenti vi ritroverete ad avere le occhiaie nel giorno seguente.

Capricorno - 1° in classifica - Da diverso tempo siete in attesa di un evento particolare, magari un compleanno. Presto riceverete una bella sorpresa: il 2020 vi favorirà alla grande. In questa giornata domenicale godrete di molteplici privilegi grazie ai vari transiti planetari. Saturno nel vostro segno favorirà le riflessioni e premierà tutti coloro che si sono dati da fare nei giorni precedenti.

Presto giungeranno delle buone entrate economiche e qualcuno potrà ottenere un aumento.