Inizia un nuovo giorno per i 12 segni zodiacali e l'Oroscopo del 6 gennaio è pronto a rivelare che cosa accadrà nell'Epifania. I nativi del Cancro devono affrontare qualche problema economico, mentre le persone della Vergine devono staccare la spina e prendere un periodo di relax.

Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni astrali per tutti i simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Coloro che stanno attraversando un periodo di crisi con il partner stanno già pensando a un nuovo amore.

In campo lavorativo avete un po' mollato la presa: un obiettivo a cui potreste aver lavorato a lungo potrebbe sembrare ancora molto distante. Anche se lasciate andare un sogno, non significa che non si avvererà mai. Non tutto è senza speranza.

Toro – In campo lavorativo l’esperienza vi sarà molto utile. I vostri colleghi avranno molto da imparare da voi e in qualche modo ve lo dimostreranno. Non aspettatevi delle ricompense economiche, solo qualche simpatia. Gli impegni sono numerosi e per avere abbastanza energia dovete riposare di più.

In campo affettivo siete un po' penalizzati, la persona che vi sta vicino potrebbe interpretare i vostri comportamenti in modo sbagliato. La trascuratezza potrebbe creare dissidi.

Gemelli – Le coppie hanno superato quasi tutti i problemi legati a terze persone che puntualmente s'intromettono nella relazione. In questo periodo c'è molta più comunicazione, poiché c'è la volontà di andare avanti e credere nel rapporto. Qualche problema potrebbe nascere in famiglia. In questo inizio settimana siete un po' esposti a problemi finanziari, in quanto l’attenzione è rivolta altrove, forse alla vita privata o forse a progetti che per il momento non possono decollare.

Previsioni di lunedì 6 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata potreste avere problemi economici se non ponderate bene alcune scelte, contratti e proposte.

Se vi propongo un affare o un accordo, controllate bene le credenziali: non per forza dovete entrarci se non ci credete. In amore andrà tutto bene, sarete più coinvolgenti nell'intimità e sarete liberi di esprimervi come meglio credete. Avrete un buon equilibrio e una buona intesa con il partner.

Leone – Molti manterranno i buoni propositi e la promessa fatta al partner. In single del segno che vogliono trovare l'amore vero devono darsi da fare. In questo periodo dovete fare attenzione alla salute. Considerando che in queste festività avete esagerato, dovrete disintossicare il vostro fegato. La salute prima di tutto.

Vergine – In questo periodo l’amore è intrigante, ma non proprio per tutti. Solo chi ha il cuore libero può divertirsi in tutte le occasioni. Qualcuno che sta attraversando un periodo di crisi vorrebbe osare ma si sentirà sempre di fronte a un bivio.

In campo lavorativo cercate di non ingigantire i problemi con i colleghi, altrimenti perderete la loro stima. Se c'è un po' di malumore, staccate un po' la spina e prendetevi un periodo di relax.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Se in passato ci sono stati errori in campo lavorativo potreste recuperare. Infatti, proprio da questi errori potreste ritornare a lavorare con nuovo spirito di iniziativa, con più inventiva ed entusiasmo. Nelle coppie potrebbero esserci delle accese discussioni a causa dei caratteri e opinioni diversi. Ad esempio, alcuni di voi sono sbarazzini ma il partner li vorrebbe vedere in un ruolo diverso.

Non c’è nulla di male in questo.

Scorpione – Giornata apatica. Non avete voglia di conoscere persone e non gradite particolari compagnie. Volete solo ascoltare e guardare senza partecipare. Anche le finanze in questi giorni saranno particolarmente scarse. Questo potrebbe sconvolgervi ancora di più, poiché vorreste avere un po' di tempo per fare shopping e togliervi qualche sfizio. Purtroppo, in queste festività avete già speso abbastanza, quindi è tempo di fare economia.

Sagittario – In questa giornata evitate ogni forma di discussione e anche quando credete di avere ragione, lasciate perdere.

Dedicate il vostro tempo a voi stessi e alle persone degne di fiducia. Non sciupate il tempo alla ricerca di un nuovo obiettivo, meglio attendere tempi migliori. Nel frattempo, studiate e prendete in considerazione le idee degli altri, che poi non sono così male. Presto potete tirare un sospiro di sollievo, anche nel campo economico.

L'oroscopo di lunedì 6 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Nei giorni scorsi avete esagerato con la brama di potere ed ora vi ritrovate con delle incombenze inattese e che non potete ignorare. Evidentemente il desiderio di potere e di denaro vi ha un po' traditi ed ora dovete sottostare alle regole degli altri piuttosto che alle vostre.

La vita di coppia prosegue bene, dovete solo essere cauti e attenti con le parole. Insomma, sarà una sfida con voi stessi, non solo con il partner.

Acquario – Chi vive una relazione consolidata non avrà problemi di fiducia con il partner. I momenti no capitano a tutti e non c'è nulla di male. Vivere con la paura che il rapporto possa finire non fa bene a nessuno. Dovete cercare di rapportarvi in campo lavorativo in modo più umile e semplice: potreste incontrare persone che la pensano come voi. Avrete pane per i vostri denti, quindi assicuratevi di essere sempre voi stessi.

Pesci – In questa giornata vi sentirete di buon umore e non passerà inosservato alle persone che incontrerete.

Dal punto di vista professionale avete tanta voglia di fare e di reagire. Potreste fare nuove amicizie e se non siete coinvolti sentimentalmente, potreste incontrare un potenziale partner interessante. Questa persona potrebbe essere educata e raffinata e intelligente. Sii cordiale, gentile e godetevi la giornata.