L'Oroscopo del 1 febbraio è pronto a informare sull'andamento di coloro che si definiscono cuori solitari relativamente a tutti i segni dell'arco zodiacale. Lo Scorpione continua a preferire le avventure, il Leone sembra essersi innamorato.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: vi state abituando troppo bene, state facendo diverse conoscenze e avete voglia di continuare. Forse, però, è giunto il momento di tirare qualche somma e cominciare a fare qualche frequentazione.

Toro: avrete buoni amici su cui contare, non siate ossessionati dalla voglia di trovare l'anima gemella e rilassatevi.

Un bel film al cinema o una serata casalinga potrebbe raffreddare i vostri bollenti spiriti.

Gemelli: se siete da poco usciti da una storia non cercatene altre, ora avrete bisogno di relax e libertà. Nel caso siate alla ricerca di stabilità, uscite e confrontatevi con persone del vostro stesso status.

Cancro: state effettuando una frequentazione, vi sta dando molte soddisfazioni ma anche qualche pensiero. Non eravate abituati a ragionare in due, scrollatevi di dosso un po' di ansia e proseguite fiduciosi.

Leone: una recente serata in discoteca potrebbe essere stata "fatale", sentite le farfalle muoversi dentro di voi. Se ritenete di essere innamorati, buttatevi a capofitto nella relazione e non tornate indietro.

Vergine: state dimostrando di tenere particolarmente ad una persona, cercate di farle capire l'importanza che ha per voi. Essa potrebbe avere qualche tentennamento e pensare che vogliate solo giocare, fatele cambiare velocemente idea.

Bilancia: andate dritti al sodo, non girate intorno con le parole. La persona che avete conosciuto sta aspettando che voi facciate il primo passo. L'occasione è buona non perdetela per futili motivi.

Scorpione: le avventure continuano ad appassionarvi, non sembrate molto attratti da alcune situazioni che si sono sviluppate ultimamente. Agite secondo coscienza e non mettete in secondo piano il vostro istinto.

Sagittario: una persona colpirà la vostra attenzione, potreste dichiararvi e farle comprendere bene le vostre intenzioni. Non abbiate paura e andate diretti all'obiettivo, qualsiasi esso sia. Dire la verità paga sempre.

Capricorno: qualcosa si muove ma non è nulla di definitvo. Continuate con forza e coraggio nella ricerca della vostra anima gemalla. Arrendersi non è mai la soluzione buona a nessun tipo di problema.

Acquario: la serata potrebbe riservare delle gradite sorprese, non sottovalutate gli incontri casuali. Una persona che gravita nel giro delle vostre amicizie potrebbe sorprendervi.

Non fatevi trovare impreparati.

Pesci: sarà una giornata all'insegna del buon umore, forse l'amore non sarà centrale ma risulterà un inizio promettente. Dopotutto qualsiasi cosa va affrontata col sorriso sulle labbra altrimenti è persa in partenza.