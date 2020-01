Le previsioni astrologiche, relative all'oroscopo del 30 gennaio, su coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella. Sono stati presi in considerazione i 12 segni zodiacali. Lo Scorpione sceglierà cosa fare della propria vita, il Leone vedrà i suoi tentativi non andare a buon fine.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete: l'oroscopo di questo segno sarà molto favorevole. Potreste trovare l'anima gemella e guardare con molta fiducia il futuro. Quello che stavate cercando sembra ormai a portata di mano, non perdete questa occasione per niente al mondo.

Toro: sarete decisi a chiudere una storia, vorrete avere quella libertà che per un po' di tempo vi è mancata. Se avete deciso in questo modo agite di conseguenza, tornare sui vostri passi sarebbe controproducente per tutti.

Gemelli: sarà una giornata particolarmente movimentata, avrete la possibilità di fare belle conoscenze e in alcuni casi anche di prendervi qualche 'cotta'. Cercate di capire cosa lasceranno questi incontri e quali potrebbero essere le prospettive che avrete davanti.

Cancro: un amico, o presunto tale, vi farà perdere una buona occasione.

Chiarite bene la situazione e poi tornate alla carica per recuperare una situazione. Non abbiate paura, nulla risulterà realmente e definitivamente compromesso.

Dal Leone allo Scorpione

Leone: avevate riposto delle aspettative importanti su una determinata persona, purtroppo i risultati non sono quelli auspicati. Il vostro corteggiamento è miseramente fallito e non avete ottenuto nessun minimo riscontro.

Non fatevene un cruccio e continuate a cercare, le cose buone prima o poi arrivano.

Vergine: tante buone nuove in arrivo, molti di voi troveranno l'anima gemella, altri faranno buone conoscenze, altri ancora inizieranno delle frequentazioni. Gli astri sono dalla vostra parte e sarebbe un peccato mortale fallire occasioni di questo tipo. La giornata è molto favorevole, sfruttatela appieno.

Bilancia: avete conosciuto alcune persone che vi stanno facendo riflettere.

Risulterete molto interessanti e saranno diverse le persone che aspireranno a conoscervi. Non fatevi prendere da eccessivi entusiasmi e cercate di capire se in mezzo a tanta quantità ci sia anche molta qualità.

Scorpione: avrete la possibilità di cambiare alcune cose della vostra vita. Diversi di voi saranno attratti dall'opportunità di innamorarsi, altri vorranno invece continuare, e se possibile raddoppiare, nel coltivare delle effimere ma intriganti avventure.

Dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete coinvolti in parecchie situazioni stimolanti, non tutte porteranno a qualcosa di concreto, ma saranno sufficientemente interessanti.

Provate a fare un'attenta selezione e cercate di capire se almeno una persona valga una conoscenza più approfondita.

Capricorno: una festa di compleanno vi ha scatenati. Avete conosciuto una persona che vi ha letteralmente rapito, la serata l'avete dedicata praticamente tutta a lei. Sarete molto entusiasti e contenti per il vostro comportamento e per la possibilità che avete avuto di mettervi in gioco.

Acquario: dovrete essere maggiormente attivi, altrimenti rischiereste di rimanere isolati e non avere troppe opportunità. Cercate di uscire di più, magari coinvolgendo qualche vostro amico single.

Ci sarà una persona che stimolerà la vostra curiosità, fateglielo sapere, altrimenti sarà tutto inutile.

Pesci: farete delle conoscenze molto interessanti, alcune di esse vi daranno molta serenità. Potrebbero non rappresentare l'amore della vostra vita, ma se vi fanno stare bene non esitate a frequentarle.