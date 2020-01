Le previsioni astrologiche del 1° febbraio ci riferiscono l'andamento delle attività lavorative e professionali dei nativi dei 12 segni dello zodiaco. I Gemelli potranno rilassarsi, il Toro dovrà fare buon viso a cattivo gioco.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non trascurate alcune situazioni lavorative che potrebbero mettervi in difficoltà. Siate lungimiranti e guardate oltre le semplici apparenze. Potrebbe nascere qualcosa di buono e voi dovrete essere pronti a sfruttare il momento.

Toro: non perdete di vista l'obiettivo: il lavoro è troppo importante e in questo momento non avete alternative.

Sacrificatevi e lavorate a testa bassa, anche se non è il massimo delle vostre aspirazioni, rappresenta l'unica fonte di guadagno.

Gemelli: la mattinata sarà molto proficua, riuscirete a portare a termine gran parte del vostro lavoro. Il pomeriggio dedicatelo all'organizzazione e a un po' di relax. Se sarete bravi non tornerete a casa eccessivamente stanchi.

Cancro: fate bene il vostro lavoro e nessuno potrà accusarvi di niente. Ci sono mansioni che non sarete in grado svolgere, ma nessuno ve lo potrà rinfacciare.

Ognuno faccia il suo e le cose marceranno nel migliore dei modi.

Leone: il vostro lavoro vi piace tantissimo, state anche pensando di mettervi in proprio. Riflettete su tutto e se avete l'impressione di dover fare il passo più lungo della gamba lasciate stare.

Vergine: oggi sarà la giornata adatta per parlare ai vostri superiori di un progetto a cui tenete molto. Se le reazioni non saranno positive non demordete: potreste decidere di portarlo avanti in maniera autonoma.

Bilancia: qualche accadimento lavorativo vi sta facendo perdere il sonno: non drammatizzate troppo e se ci sarà bisogno di sacrificarsi, rimboccatevi le maniche e superate gli ostacoli.

Scorpione: un superiore potrebbe chiedervi conto di alcuni atteggiamenti: non fatevi prendere dal panico e rispondete con la massima trasparenza. Se non avete nulla da nascondere, tutto finirà prima d'incominciare.

Sagittario: sperate ardentemente in un avanzamento di ruolo.

Questo potrebbe verificarsi, ma ci sono modi e tempi appropriati. Sappiate pazientare e non fatevi vedere eccessivamente nervosi.

Capricorno: qualcosa sta cambiando nella vostra mente, siete meno timidi rispetto a prima e state dimostrando di meritare il posto che avete. Non fatevi prendere dallo sconforto se qualche volta non va come ipotizzate.

Acquario: credete maggiormente in voi stessi. Le soddisfazioni arriveranno, ma dovrete essere bravi a crearvi delle opportunità vincenti. I vostri superiori non aspettano altro, siete stimati e rispettati da tutti.

Pesci: si sta liberando un ruolo importante.

Non avete grosse ambizioni, ma "sotto sotto" sperate che possa essere vostro. Giocatevi bene le vostre carte, in modo tale da non avere nessun rimpianto.