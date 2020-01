L'Oroscopo di lunedì 10 febbraio ci ragguaglia sull'amore di coloro che stanno vivendo in coppia. Nei segni di Fuoco, il Leone potrebbe avere una relazione molto duratura, mentre in quelli di Terra, la Vergine potrebbe chiarire alcune situazioni. Tra i segni d'Aria, i Gemelli dovrebbero essere meno sfuggenti, mentre in quelli d'Acqua, lo Scorpione metterà tutta la sua passione nella coppia.

La giornata astrologica per i segni di Fuoco

Ariete: ritornerà il sereno nella coppia, entrambi sarete contenti e convinti di voler continuare la vostra storia d'amore.

Cercate di fare tesoro degli errori del passato e non ricadete in alcune trappole.

Leone: le coppie appena nate avranno grandi probabilità di effettuare un percorso vincente. Coloro che sono insieme da parecchio avranno difficoltà nel portare avanti il rapporto.

Sagittario: il sentimento sta prendendo il sopravvento sulla ragione, questa cosa vi sta mettendo in difficoltà e vi ha reso molto più vulnerabili. Cercate di non snaturarvi, ma allo stesso tempo usate la testa.

L'oroscopo per i segni di Terra

Toro: ci sono buone possibilità che possiate risolvere alcune problematiche di coppia. L'importante è impegnarsi e volere fortemente risolverle, solo con sacrificio e determinazione si ottengono risultati importanti.

Vergine: se volete chiarire alcune cose con il partner, questo è il momento opportuno. Le stelle sono favorevoli e potrebbero aiutarvi in quello che è a tutti gli effetti un compito difficile.

Capricorno: l'intesa di coppia va molto bene, sappiate sfruttare la situazione e proponete qualcosa di innovativo al partner. Un bel film romantico potrebbe essere molto azzeccato.

Le previsioni zodiacali per i segni d'Aria

Gemelli: il partner vi sta dimostrando molto amore, non siate sfuggenti e ricambiate con passione e convinzione. State bene in coppia, sappiate anche dimostrarlo.

Acquario: potrebbe essere un vero peccato, ma la vostra storia d'amore non avrà grande possibilità di continuare.

Fatevi un esame di coscienza e cercate di capire di chi sono effettivamente le colpe.

Bilancia: la giornata sarà particolarmente serena. Dedicatevi alla vostra dolce metà e non fatele mancare quelle attenzioni che spesso vi chiede. Una sorpresa serale sarebbe la ciliegina sulla torta.

Le predizioni astrali per i segni d'Acqua

Cancro: non prendete decisioni affrettate, ascoltate ciò che il partner ha da dirvi. Non sempre le cose sono come le immaginate, a volte bisogna avere pazienza e non agire solo d'istinto.

Scorpione: sarà tanta la passione che pervaderà le coppie, il vostro partner è pienamente soddisfatto di voi.

Sarete in una forma talmente smagliante da regalare grosse sorprese alla persona amata.

Pesci: saranno tanti i momenti positivi che passerete col partner, non pensate troppo al domani, vivete il presente senza troppi tentennamenti. Cercate equilibrio e lo state ottenendo.