Nuovo appuntamento giornaliero con l'Oroscopo che è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica del 14 gennaio. Per i nativi del Toro sarà una giornata nervosa e ansiosa, invece, per le persone del Cancro sarà complicata a causa delle tensioni amorose. Segno per segno, ecco le previsioni astrologiche della giornata di martedì.

L'oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – I timori che nutrite in questo periodo potrebbero essere infondati. La razionalità, il buon senso e gli amici saranno un valido sostegno per non prendere decisioni sbagliate.

In campo lavorativo avrete la risposta pronta e l’astuzia almeno per i prossimi giorni. In questa giornata potreste risentire di qualche problema ma tutto si risolleverà al meglio.

Toro – In campo lavorativo potrebbe essere una giornata ansiosa e con qualche scatto di nervosismo. Niente discussioni con il capo, mantenete la calma in famiglia ed evitate budget faraonici per progetti e preventivi. Vi basterà seguire questi pochi accorgimenti per evitare problemi maggiori. Nella coppia c’è una situazione di stanchezza, magari dovuta dall'invadenza dei parenti.

Siate più sinceri con voi stessi, non cercate giustificazioni a scelte sbagliate.

Gemelli – In questo periodo l'amore sarà il giusto balsamo che vi ripaga dalle tensioni che avete vissuto nei giorni scorsi. Non ci saranno particolari problemi, a parte qualche piccola riflessione dovuta all'invadenza delle famiglie e a qualche questione economica. Nel lavoro siete determinati e intendete realizzare tutti i progetti. Dovete essere molto cauti, potrebbero nascere disguidi, tensioni con i colleghi, ritardi nei pagamenti.

Previsioni di martedì 14 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro –Tenete a bada l’impazienza e il nervosismo, siete un po' troppo impulsivi. Nella professione siete astuti, rapidi di riflessi e avete una parlantina vivace che vi aiuterà a fare colpo sul datore di lavoro, colleghi e clientela.

In amore, è una giornata complicata a causa delle tensioni coniugali. Magari l’attrazione fisica è in ribasso oppure dovete ancora chiarire alcuni conti in sospeso.

Leone – In amore non sembrano esserci questioni in sospeso tra voi e la vostra metà. Infatti, gran parte delle tensioni precedenti sono state risolte. Entrambi siete d’accordo sulle scelte più importanti che riguardano la vostra vita di coppia. Se cercate lavoro o volete cambiare l’impiego attuale, mandate curriculum alle aziende che più vi interessano. I dipendenti o i liberi professionisti possono ottenere risultati positivi e una grande soddisfazione personale, in questa giornata.

Vergine – I problemi e le insoddisfazioni ci sono ma riuscirete a risolvere tutto ciò che non vi sta bene. Tra polemiche, incertezze e amori tormentati, la passione fisica decollerà alla grande.

Anche se la vita di coppia non scorre troppo serena, saprete dialogare con maggiore fermezza, capire cosa funziona e trovare soluzioni efficaci. Sarà una giornata favorevole per mettere in cantiere i vostri progetti e per andare a fondo in una trattativa che vi sta a cuore. Niente discussioni con partner o soci.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata l'amore sarà il vostro porto sicuro. Non esagerate, buttando addosso alla persona amata tutte le vostre ansie e ire. Lasciate fuori dalla camera da letto tutto ciò che riguarda il lavoro, se volete passare una notte in intimità invece che in bianco.

In campo lavorativo dovete essere più umili. Chiedete consigli, fatevi aiutare e vedrete che coglierete al volo le buone occasioni che si presentano davanti ai vostri occhi. No allo shopping sfrenato.

Scorpione – Questo può essere un periodo di svolte significative, punti fermi, traguardi, progetti. Non credete di poter rimanere in casa ad attendere gli eventi. Scacciate la pigrizia, datevi da fare. Anche il guadagno può aumentare se mi muovete e sfruttare bene le occasioni. In amore, mettetevi in discussione e non fatevi da parte. Sfruttate le vostre potenzialità per raggiungere il vostro obiettivo.

Chiudete con il passato e cercate storie e persone diverse.

Sagittario – In questo periodo avete bisogno di tanto divertimento e di trascorrere il vostro tempo libero con il partner e gli amici. I single che vogliono innamorarsi devono smettere di fare ‘La bella addormentata nel bosco’, si devono svegliare e darsi da fare. Fate attenzione a ciò che fate in campo lavorativo. Sorvegliate il budget e delimitate lo shopping. Avete le mani come un colabrodo.

Oroscopo di martedì 14 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – La grinta e la fortuna per affrontare al meglio il lavoro non vi manca.

Dovete essere lucidi, sforzarvi di essere diplomatici con tutti, rileggere gli scritti e rivedere i conteggi. Siete un po’ distratti, perciò è meglio evitare certi errori. Il denaro non vi manca e ci sapete fare con l’economia familiare. Ottimo periodo per recuperare il dialogo e la complicità in coppia, se avete vissuto momenti di tensione in precedenza. Anche nei rapporti di coppia di lunga data sarà utile una bella rinfrescata.

Acquario – In questa giornata siete irritabili, nervosi, scontenti e brontoloni. Forse avete i vostri buoni motivi ma comportarvi così non vi rende amabili agli occhi di chi vi sta vicino o di chi volete conquistare.

Forza e coraggio, non è il primo periodo di disagio che vi tocca passare. È sempre più piacevole fare l'amore anziché la guerra. L'astuzia, le capacità di intuire le mosse dell’avversario, di muovervi con strategia nel difficile mercato del lavoro, non vi mancano di sicuro. Purtroppo non mancheranno neanche le difficoltà. È tempo di stringere la cinghia.

Pesci – La vostra mente tende a essere veloce e agile, ma in questa giornata potreste trovarla andare a mille miglie all'ora a causa di nuovi intriganti informazioni ricevute tramite libri, giornali, televisione o Internet. Potreste decidere di abbracciare alcuni nuovi concetti innovativi che potrebbero ampliare i vostri orizzonti.

Le buone occasioni ci sono, occhi aperti. Se fate attenzione, potreste riuscire a migliorare nel lavoro, affari, investimenti. Chi è in cerca di lavoro deve valutare bene ogni prospettiva. In amore è una giornata favorevole. Se siete un po' tristi, uscite, fatevi notare. I risultati saranno positivi, avete un bel fascino che va dritto al cuore.