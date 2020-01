Le predizioni astrologiche di febbraio forniscono delucidazioni sul rapporto sentimentale di coppia tra i Gemelli e tutti gli altri segni dello zodiaco. La sintonia sarà molto forte con Leone, Acquario e Vergine. Non ci saranno molti punti di contatto interessanti con Scorpione e Cancro.

I Gemelli e i segni con buona sintonia

I Gemelli risulteranno avere un feeling particolare con i seguenti segni: Ariete, tanta energia caratterizzerà l'unione di coppia. L'intesa sarà buona, entrambi amano divertirsi e trascorrere ore con il partner.

La concretezza dell'Ariete sarà un elemento determinante per la vita sentimentale dei due segni. Toro, pur partendo da diverse sfumature l'unione potrà funzionare. Basterà dosare in maniera intelligente le differenze e far risaltare maggiormente le rispettive peculiarità. Il Toro fornirà molta concretezza ad un segno come quello dei Gemelli. Leone, l'intesa risulterà essere quasi perfetta. Il Leone possiede quelle doti e quelle caratteristiche che faranno perdutamente innamorare un Gemelli. Entrambi movimenteranno le giornate con situazioni sempre nuove e stimolanti.

La passione farà tutto il resto. Vergine, il rapporto sarà basato fondamentalmente sulla sintonia mentale. Entrambi vorranno scoprire cosa si nasconde nella testa dell'altro e ne saranno fortemente attratti. Proprio per questo motivo, sia la Vergine che i Gemelli, potranno apprendere molto attraverso questo tipo di rapporto.

Bilancia, l'intesa potrà essere buona, a patto che rimangano entrambi all'interno delle proprie caratteristiche. Bilancia e Gemelli non dovranno cercare nel rapporto un'intesa profonda, si dovranno limitare a ciò che trovano in superficie. Sagittario, la coppia risulterà essere in buona sintonia, ci sarà voglia di costruire qualcosa di importante. Sagittario e Gemelli risulteranno essere molto simili e potranno sfruttare le caratteristiche positive, mentre metteranno a freno le situazioni negative.

Potranno essere, se lo vorranno, felici per molto tempo.

Capricorno, potrebbe essere una relazione che funziona, anche se mancheranno alcuni elementi importanti. Il rapporto di coppia sarà spesso costellato da troppa monotonia, pur non presentando eccessive crepe o fragilità. Capricorno e Gemelli potranno fare meglio se andranno oltre le proprie peculiarità. Acquario, sintonia totale tra i due segni. Potranno vivere un rapporto effervescente, vivace e mai banale. Entrambi concederanno libertà all'altro, questo non toglierà niente alla solidità della coppia, anzi la rafforzerà. Il fiore all'occhiello sarà rappresentato dall'empatia e dalla passione. Pesci, le caratteristiche principali per una buona convivenza ci saranno, bisognerà smorzare alcuni elementi di disturbo. I Pesci risulteranno essere troppo volubili per il modo di agire dei Gemelli e questo potrebbe essere un grosso limite.

Nel complesso sono tante le situazioni che metteranno in sintonia i due segni.

Segni con evidenti contrasti

I Gemelli non avranno una buona sintonia con i seguenti segni: Gemelli, sarà molto difficile che tutto fili in maniera armonica tra due segni uguali. Ci sarà sempre la tendenza a prevaricare le idee altrui. Questo porterà fondamentalmente a delle discussioni e ad una inevitabile instabilità del rapporto. L'aspetto che unirà, sarà quello relativo alla ricerca di una completa autonomia. Cancro, il rapporto non sarà semplice, i due segni non hanno la stessa identità di vedute e digeriscono molto poco le criticità dell'altro.

Il Cancro risulterà essere troppo lamentoso e ansioso, i Gemelli aspireranno alla massima serenità. Sarebbe un miracolo se funzionasse un matrimonio tra i due. Scorpione, i due segni avranno delle difficoltà di fondo e delle divergenze molto marcate. Lo Scorpione sarà, come da sua natura, eccessivamente geloso e andrà molto presto in contrasto con la natura dei Gemelli, che metteranno la libertà al primo posto.