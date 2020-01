Nuovo appuntamento giornaliero con l'oroscopo del 18 gennaio, che è sempre pronto a rivelare che cosa accadrà nella giornata d'inizio weekend. Giornata infruttuosa per i cuori solitari nati sotto il segno dei Gemelli. Per i nativi del Cancro è arrivato il momento di migliorare il budget. Segno per segno, l'Oroscopo della giornata di sabato e le previsioni astrologiche su amore e lavoro.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Periodo ricco di incontri ma anche di delusioni. Prima di fidarvi completamente, dovreste osservare il vostro aspirante partner un po' più a lungo.

Questo vale anche se siete alla ricerca solo di un’avventura. Al giorno d'oggi, un pizzico di attenzione in più non guasta mai. Siete dolci, passionali e romantici. In campo lavorativo tutto vi pesa di più, magari siete stressati oppure c'è aria di crisi e temete di perdere il posto. Non fasciatevi la testa prima di cadere.

Toro – Al momento, non c'è nessun particolare problema tra voi e il partner ma qualche tensione c'è. Siete irritabili, probabilmente qualche persona inopportuna vi mette ansia.

Cercate di essere diplomatici e di evitare intromissioni tra voi e l'anima gemella. L'oroscopo vi consiglia di fare attenzione agli errori di distrazione, soprattutto nel campo lavorativo. Rischiate di commettere uno sbaglio, evitabile con qualche piccolo accorgimento. Rileggete ciò che scrivete, verificate i conteggi ed evitare di agire d'impulso.

Gemelli – Chi aspetta un nuovo amore è tentato a gettare la spugna.

Magari la vostra ricerca è infruttuosa, ciò vuol dire che dovete cambiare metodo, ambiente, provare nuovi locali ed essere disponibili, aperti e ottimisti. In campo lavorativo dovete fare attenzione ai battibecchi con i colleghi, un’innocente discussione potrebbe trasformarsi in un duello con brutte conseguenze. Comunque, in tempi di crisi sapete come cavarvela.

Previsioni di sabato 18 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Momento importante per migliorare il vostro budget, avanzare nella carriera, procedere con le iniziative che avete in cantiere, cercare di trovare lavoro. Vi aspetta un periodo favorevole per le questioni professionali ed economiche. Se ci sono questioni in sospeso, affrontatele subito. Questa è un'ottima giornata per l'amore. potete riscoprire i sentimenti che nutrite per il partner oppure vivere una semplice flirt.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Se nella coppia ci sono zone d'ombre, insoddisfazioni o insicurezze, l'oroscopo v'invita a mettere subito le cose in chiaro.

Leone – In questa giornata può succedere di tutto e di più: decisioni importanti da prendere, improvvisi cambiamenti di programma, passioni bollenti o indecisioni altrettanto brucianti. Le situazioni variano per ciascuno di voi, quindi dovete stare attenti anche a non arrabbiarvi, qualora doveste litigare con un ex.

In campo lavorativo è meglio adottare un atteggiamento prudente e cauto. Litigare non risolve i problemi e meno che mai in ambito lavorativo. Qualcuno ha voglia di cambiare lavoro, luogo e città. Calma, rifletteteci bene.

Vergine – Nonostante sia un periodo di crisi, questo appare come un periodo favorevole per migliorare la vostra condizione. Riuscite anche a farvi valere e a ottenere molto, sia in campo lavorativo che in campo economico. La professionalità è la chiave di accesso. Migliorate sempre di più quello che sapete fare e che conoscete. Basta rimpianti, basta rabbia, spazzate via la malinconia.

Dimostrate al mondo che ci siete e quanto valete. Se di recente l'amore non vi ha sorriso, in questo weekend potreste avere la rivincita. Qualcuno potrebbe tornare sui propri passi, ma potreste accorgervi che non v’interessa più.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Giornata noiosa, priva di stimoli per qualcuno. Alcuni di voi hanno voglia di rompere con tutti e tutto. Per gli altri, invece, sarà l'esatto contrario: troppi stimoli, troppe tentazioni, troppe indecisioni. Manca il giusto equilibrio e la calma che sperate di trovare in un rapporto o nell'amore. Non tutti i mali vengono per nuocere.

L'oroscopo vuole che voi diate una scossa alla passione e che siate imprevedibili. Il settore economico non vi soddisfa molto: siete scontenti, borbottate e protestate. In molti casi avete ragione, i soldi non bastano mai e le spese aumentano.

Scorpione – Nel campo lavorativo muovetevi con calma, potreste fare qualche errore di valutazione. Alcuni di voi pensano di cambiare impiego ma l'oroscopo ve lo sconsiglia. Nelle coppie ci sono troppe tensioni, forse dipende da problemi economici o familiari. Fatto sta che con il vostro partner non riuscite ad andare d'accordo e, inoltre, discutete troppo spesso.

Magari è colpa della gelosia che vi spinge a essere insicuri ma se vi amate, l'oroscopo vi intima di smetterla con questi dubbi.

Sagittario – Avete grande spirito d'iniziativa e tenacia, per cui finite sempre per fare quello che vi pare. Se una persona vi piace, partite subito all'attacco e non mollate la presa fino che non avete ottenuto ciò che desiderate. Le coppie sono pronte a eliminare tutti i pericoli che potrebbero minare la relazione. In campo lavorativo vi conviene adottare maggiore prudenza, il vostro fiuto è quasi imbattibile. L'oroscopo vi avverte che dovete volare basso nel lavoro, negli investimenti e nelle questioni economiche.

L'oroscopo di sabato 18 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Alcuni di voi vorrebbero cambiare lavoro ma è meglio non muovere un passo prima di aver trovato una valida alternativa. Guardatevi in giro e non solo nella zona dove abitate. In amore siete gelosi e diffidenti: osservate il partner, studiate le sue espressioni, controllate che cosa combina sul cellulare e sul web, cosa fa con gli amici o amiche. Insomma, questo vostra atteggiamento soffocante è dannoso per la vostra salute, soprattutto mentale.

Acquario – Nella vostra vita di coppia ci sono molti punti interrogativi. Meglio non prendere decisioni affrettate e rimandarle in un altro giorno.

Per i single aumentano le occasioni d’incontrare una persona interessante che ricambia i vostri sentimenti. In campo lavorativo dovete impegnarvi molto per migliorare la vostra posizione ed evitare di fare errori madornali. Tuttavia, vi aspetta un bel periodo lavorativo. In questa giornata vi sentite particolarmente in forma e in salute. L'oroscopo ci tiene a dirvi di non trascurare voi stessi.

Pesci – Siete sempre ben preparati in tema di soldi e di lavoro. In questa giornata, però, sembrate stanchi, un po' demotivati o forse insoddisfatti di ciò che fate. Magari può esserci qualche tensione con un collega.

Se è così, dovete essere diplomatici, sono imprevisti che potete affrontare e superare in maniera tranquilla. Non fatevi spaventare dalle difficoltà, nemmeno in amore. Un'intensa conversazione con un amico intimo o un partner romantico potrebbe avvicinarvi a questa persona. Molto probabilmente condividete una serie di obiettivi e a entrambi viene l'idea di lavorare insieme. È molto probabile che voi assumiate il comando, poiché le vostre capacità comunicative sono particolarmente elevate in questo momento.