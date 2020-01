L'oroscopo del 17 gennaio è pronto a rivelare gli eventi maggiori che caratterizzano la giornata di tutti i segni zodiacali. Per i nativi dei Gemelli è un periodo abbastanza positivo. Per le persone dei Pesci migliora la sfera professionale ed economica.

Nel dettaglio, approfondiamo l'Oroscopo di questo giovedì per tutti i simboli dello Zodiaco con le previsioni astrologiche giornaliere per l'amore e il lavoro.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata di emozioni molto intense.

Avete voglia di mettere dei punti fermi nella vostra vita affettiva. In amore vivete attimi fatali, caratterizzati da un romanticismo vecchio stile e dalla voglia di sognare. La giornata lavorativa inizia e si conclude molto bene, ma nella parte centrale cercate di essere prudenti. Niente prese di posizioni, niente pettegolezzi e niente impegni finanziari superiori alle vostre possibilità.

Toro – Molti di voi sperano di concludere positivamente una trattativa oppure mettere in cantiere un progetto importante.

L'oroscopo vi consiglia di concentrare la vostra azione entro breve tempo, poiché in seguito potreste incontrare maggiori difficoltà. Entrate economiche in lieve aumento, mettete da parte qualcosa per i periodi di magra.

Gemelli – In questa giornata potrebbe nascere qualche piccolo problema, cercate di affrontarlo con decisione. Potreste non avere idee chiare e lasciarvi trascinare dall'impulsività.

In amore vi aspetta un periodo abbastanza positivo, mentre in campo lavorativo molte situazioni migliorano, anche se in maniera lenta. Se volete stabilità o sperate di aumentare le entrate, l’oroscopo vi consiglia di non perdere di vista i vostri obiettivi e di concentrarvi solo su quello che davvero volete.

Previsioni di venerdì 17 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Se in campo professionale ci sono progetti in sospeso oppure obiettivi che non avete ancora raggiunto, non scoraggiatevi.

Concentratevi meglio su eventuali scelte e azioni da compiere, con acume di giudizio. In campo sentimentale avvertite la mancanza di una persona cara o di un partner al vostro fianco, oppure vi state creando problemi là dove non ce ne sono. Solo alcuni hanno una situazione davvero complicata da affrontare.

Leone – Periodo favorevole per migliorare la vostra attuale condizione lavorativa. Tutto dipende dalla situazione di partenza ma anche dalla vostra capacità di darvi da fare e cogliere al volo determinate proposte.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Decidete dopo un'attenta riflessione ma senza farvi condizionare da nessuno. Usate il vostro buon senso. Le coppie annoiate potrebbero vivere una forte tensione. Eppure non ci sono motivi abbastanza validi perché possiate perdere la pazienza. Riflettendo con serenità riuscite a trovare una soluzione efficace.

Vergine – Se avete problemi in sospeso, non perdetevi la dolcezza di questa giornata. Mettete da parte rancori, analizzate con maggior distacco la situazione e decidete serenamente.

L'oroscopo vi invita a lasciarvi andare alle emozioni e a vivere in piena libertà quello che provate. Se proprio siete stanchi della relazione attuale e se ogni giorno sperate in un cambiamento che non arriva mai, allora voltate pagina. Arriva qualche occasione per chi è in cerca di un impiego, mentre chi ha già un lavoro ha la possibilità di migliorare la propria condizione lavorativa ed economica.

Predizioni astrologiche del giorno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questo periodo avete difficoltà a mandare avanti un rapporto di lavoro logorante e frustante. Magari il vostro contratto precario non vi offre garanzie oppure dovete affrontare qualche imprevisto economico.

Comunque l'astuzia e la prontezza di riflessi non vi mancano per affrontare qualsiasi tipo di evenienza. In amore, litigare per motivi venali non fa onore a voi e nemmeno al partner. Se non provate emozioni, voltate pagina.

Scorpione – Se state vivendo una storia logora, prima di gettare la spugna chiedetevi se avete fatto il possibile per far funzionare la vostra relazione. Se la vostra unione è serena, invece, avete modo di godere al massimo i benefici dell'amore. In campo lavorativo siete alle prese con un problema che non riuscite a risolvere. Puntate su questa giornata, potete avere la possibilità di migliorare la condizione attuale.

L'oroscopo vi ricorda che dovete fare i conti con uno stato di fermo in molti settori, quindi cercate di essere giudiziosi.

Sagittario – Con il partner avete un buon affiatamento. Se, di recente, ci sono stati scherzi e se i motivi delle tensioni erano dovute a problemi economici o familiari, presto ogni cosa tornerà al proprio posto. I single sperano ogni giorno di incontrare la persona giusta. Se vi piace una persona e non ricambia i vostri sentimenti, significa che non è quella giusta. La sfera economica è in netto miglioramento e potete affrontare alcune spese rimandate da qualche tempo. Ricordatevi di non sperperare.

L'oroscopo di venerdì 17 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Alti e bassi nella sfera economica e in quella professionale. L'oroscopo vi invita ad esaminare bene la situazione, a trovare i punti deboli e a rafforzarli. Se avete un contratto in scadenza, non aspettate l'ultimo minuto. Può essere una buona idea mandare curriculum ovunque. La vostra vita amorosa è sicuramente movimentata. Se siete felici in coppia, non spaventatevi perché sicuramente vi toccano alti e bassi, ma senza cambiare partner. Se siete single, forse tale situazione non vi dispiace per niente.

Acquario – L'amore ha deciso di scardinare più di una certezza e la corazza che riveste il vostro cuore sta per cedere.

In apparenza, sembrate severi e distaccati ma in realtà siete premurosi e passionali. Vivete attimi magici alternati ad altri di maggiore tensione, soprattutto se vivete un rapporto instabile. Siete alle prese con i risultati ottenuti da consolidare. Impostate la vostra azione, cercate di mantenere le posizioni raggiunte e fidatevi solo di voi stessi.

Pesci – Buone notizie: migliora la vostra situazione professionale ed economica. Se volete cambiare lavoro, guadagnare di più o avere un impiego più vicino casa, dovrete impegnarvi al massimo. Spedite richieste e curriculum alle aziende che vi interessano.

In amore siete dolci e teneri con il partner. Tutto sarebbe perfetto ma dovete lavorare di più sui bisogni del partner, forse dimenticate i suoi gusti inseguendo un vostro ideale che non esiste.