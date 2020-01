Una nuova settimana, la terza del mese di gennaio, ha preso il via. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 21 gennaio 2020, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro avere Venere favorevole. Per il Leone momento agitato nei sentimenti.

L'oroscopo di domani: la giornata dei primi segni zodiacali

Ariete: in amore Luna propizia, le storie sono favorite in questo momento. Siete molto più forti. Nel lavoro non tutto sarà facile da gestire, se dovete iniziare qualcosa di nuovo sarebbe il caso di impegnarsi di più.

Toro: chi ha chiuso una storia sentimentale riesce ora a risolvere tutti i problemi con Venere favorevole. Favoriti i nuovi incontri. Nel lavoro periodo positivo, arrivano maggiori successi.

Gemelli: questa sarà una giornata non eccezionale per i sentimenti, ma non per colpa vostra. Ci sono delle lontananze e dei disagi da gestire. Nel lavoro se avete una bella idea mettetela in campo, molti hanno ancora voglia di ripartire da zero.

Cancro: a livello amoroso tensioni e nervosismi, rimandate a domani eventuali chiarimenti.

A livello lavorativo evitate di fare passi falsi, non è questo il momento. Se aspettate una risposta potrebbe arrivare a breve.

Leone: per i sentimenti giornata difficile in cui occorrerà mantenere la calma. Con il Sole in opposizione vi sentite più agitati. Nel lavoro qualcuno avrà l'occasione per lanciare nuove idee che erano state messe da parte. Fisico in lieve calo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale oggi giornata che vede una certa agitazione, ci saranno tensioni nella coppia.

A livello lavorativo non tutto va come vorreste, ma questo non deve preoccuparvi perché è il momento giusto per portare avanti nuovi progetti.

Previsioni e oroscopo del 21 gennaio: da Bilancia a Capricorno

Bilancia: per i sentimenti giornata che nasce in maniera particolare, con possibili problemi. Nel lavoro dovete cercare di ottenere il massimo e non essere troppo chiusi nei confronti degli altri.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale le storie di lunga data hanno bisogno di un po' di serenità. Attenzione ai problemi che arrivano dall'esterno. A livello lavorativo, se dovete lanciare un progetto è meglio agire subito perché poi avrete minori occasioni.

Capricorno: giornata interessante per le storie, da domani inoltre avremo la Luna favorevole al vostro segno. Nel lavoro non mancheranno alcune complicazioni.

Ci vorrà tutto il vostro buon senso per evitare problemi, ma alla fine riuscirete ad ottenere qualcosa.

Stelle e oroscopo 21 gennaio: gli ultimi due segni

Acquario: rapporti favoriti in queste ore con una persona del Sagittario. A livello lavorativo evitate decisioni affrettate. Le stelle vi danno la possibilità di rimediare a qualche problema degli ultimi mesi.

Pesci: per i sentimenti giornata di stress, domani le cose andranno meglio.

Nel lavoro bene i contatti ed i rapporti in queste ore. Ci saranno novità in poche settimane.