È arrivato gennaio 2020. Come andrà questo periodo per tutti i nati sotto il segno del Leone? Leggiamo le stelle con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute e scopriamo quali accorgimenti adottare per vivere al meglio il periodo compreso tra l'1 ed il 31 gennaio. Per i nati sotto il quinto segno zodiacale il nuovo anno parte in modo interessante, in particolare a livello professionale. Ci saranno delle grandi aperture che potranno essere utilizzate per ottenere successo.

Astrologia del mese per il Leone

In campo salutare è possibile che ci siano delle agitazioni ed, in particolare, nei weekend quando potrebbero nascere delle conflittualità. Non mancheranno delle giornate in cui avvertirete della pressioni che vi condizioneranno a livello psicofisico. Qualcuno è possibile che possa riscoprirsi cambiato ma non temete: ci saranno delle occasioni che potrete sfruttare. Siate prudenti, soprattutto nell'ultima parte del mese quando potrebbero sorgere dei momenti stressanti.

Evitate la competizione perché potreste stancarvi particolarmente a livello psicologico. In campo amoroso la prima settimana del mese non sarà semplicissima da gestire. Per chi vive una storia complicata ci saranno delle situazioni da chiarire. Scopriamo dettagliatamente le stelle con lavoro e amore per tutti i nati sotto il segno del Leone per il periodo di gennaio 2020.

Professione e sentimenti

Come anticipato bisognerà prestare attenzione in campo sentimentale. All'inizio del mese potrebbero, infatti, esserci delle situazioni non controllabili completamente. Qualcuno potrebbe innervosirsi con il partner e questo potrebbe mettere in crisi il rapporto di coppia. È possibile, infatti, che giungano delle complicazioni non semplici da gestire. Qualcuno potrebbe non comprendere i motivi dei propri sentimenti contrastanti nei confronti del partner.

Non lasciatevi prendere dallo sconforto in quanto nel mese di febbraio l'amore si scalderà e vivrete una fase più interessante ed intrigante con la passione che finalmente si risveglierà. Chi è single potrebbe decidere di mettersi in gioco e sarà possibile fare anche nuovi incontri.

A livello professionale non siate presuntuosi. Solo così riuscirete a vincere delle sfide e ad evitare che alcune situazioni si arrestino definitivamente. Con Giove non più attivo, negli ultimi mesi qualcuno ha dovuto rinunciare ad alcune situazioni ed anche a degli incarichi, ma ora potrete recuperare. Con Marte dalla vostra parte supererete alcune situazioni negative. Ci saranno dei nuovi sbocchi con anche la Luna che entrerà nel segno e vi renderà più forti ed, in particolare, nelle ultime due settimane del periodo.