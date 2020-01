Le previsioni astrali del 26 gennaio ci mettono al corrente sull'andamento della sfera lavorativa. Sono stati esaminati i 12 segni dello zodiaco. L'Ariete si concederà un po' di riposo, il Toro riceverà dei premi dopo il grande sacrificio.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: concedetevi del sano relax, i progetti su cui state lavorando sono estremamente impegnativi. Non affrontate tutte le varie situazioni di getto e sappiate organizzarvi al meglio. A volte il gioco non vale la candela.

Toro: avete lavorato molto e vi siete sacrificati più del necessario, ora é il momento di raccogliere i frutti e di ricevere qualche meritata soddisfazione personale.

Non abbiate timore delle responsabilità.

Gemelli: la giornata sarà molto dura, cercherete di affrontarla nel modo migliore, ma qualcosa non andrà per il verso giusto. Rischierete di tornare a casa molto stanchi e poco soddisfatti.

Cancro: le stelle sono dalla vostra parte, qualsiasi cosa vorrete intraprendere risulterà vincente. Sfruttate la situazione favorevole, mettete fieno in cascina per quando i tempi non saranno così floridi.

Leone: mai come adesso avrete opportunità concrete e vantaggiose.

Scegliete quella che meglio rispecchia le vostre qualità e le vostre caratteristiche. Non fatevi abbindolare esclusivamente dall'aspetto economico.

Vergine: non cercate la lite con i vostri superiori. Siate intelligenti e cercate di capire quando bisogna fermarsi. Andare oltre, in talune circostanze, nuocerà esclusivamente a voi stessi.

Bilancia: é un buon momento per dedicarvi a situazioni che ritenete possano apportare giovamento alla vostra vita professionale.

Restate equilibrati e cercate di stringere alleanze con alcuni colleghi influenti.

Scorpione: non lamentatevi troppo e portate a conclusione le attività per le quali avete assunto una responsabilità. Lavorare a testa bassa e non pensare troppo risulta essere sempre un buon rimedio.

Sagittario: la concretezza in questo momento non é il vostro forte. Cercate di agire, pensare soltanto vi farà perdere tempo e rischierà di rendervi meno produttivi e professionali.

Capricorno: avrete la possibilità di lavorare su un progetto che vi sta particolarmente a cuore, sfruttate l'occasione e concentratevi a dovere. La vostra riconosciuta professionalità e le vostre ottime qualità vi faranno raggiungere il traguardo senza grossi patemi.

Acquario: se volete cambiare indirizzo professionale questo é il momento propizio. Non abbiate remore e andate decisi verso ciò che pensate sia meglio per voi.

Pesci: saranno molti gli impegni che vi vedranno coinvolti. La passione per il vostro lavoro vi farà sentire meno fatica, state solamente attenti a non esagerare. La salute é importante.