Gennaio è ormai iniziato. Come andrà questo mese per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario? Approfondiamo le previsioni e le stelle con l'Oroscopo su lavoro, salute e amore per tutti i nati sotto il penultimo segno zodiacale. Non mancheranno anche consigli su come affrontare al meglio il primo mese del 2020.

Stelle del mese di gennaio

Ai nati sotto il segno dell'Acquario, gennaio regala un'ottima energia, potrete superare i momenti di stanchezza accumulati nei mesi precedenti. Un buon momento si avrà nelle ultime settimane del periodo, quando il sole entrerà nel segno di insieme a Mercurio e creerà una positività importante per voi.

Soprattutto l'ultima settimana del periodo sarà importante per fare dei nuovi progetti. Diversi i pianeti favorevoli anche nel prossimo mese, quando potrete iniziare delle cose importanti e rimettervi in forma, se lo desiderate.

A livello sentimentale Venere sarà attiva in particolare nell'ultima parte del periodo. Le coppie che stanno insieme da tempo e che hanno superato delle crisi in questo periodo non temeranno nulla. Chi ha la capacità di mettersi in gioco potrà ottenere dei buoni risultati emozionali.

A livello lavorativo Marte in ottimo aspetto aiuterà coloro i quali necessitano di fare dei cambiamenti o dei trasferimenti importanti per la propria professione. Scopriamo dettagliatamente le stelle che riguardano il lavoro e l'amore dei nati Acquario per quel che riguarda il periodo di inizio 2020.

Oroscopo gennaio: sentimenti e professione dell'Acquario

Come anticipato, a livello sentimentale è un buon momento con Venere dalla vostra parte. Se negli ultimi mesi avete vissuto delle preoccupazioni, in questo periodo riuscirete a superarle, risolvendo anche delle questioni che riguardano il lato finanziario. Chi è single potrà fare degli incontri, ma anche delle amicizie potrebbero essere approfondite e diventare qualcosa di più. È importante adesso chiedervi cosa desiderate, per poter fare i passi giusti nella direzione corretta.

A livello sentimentale anche il mese di febbraio sarà favorevole, anche se è possibile che nascano delle situazioni un po' più complesse riguardanti il lato della gelosia.

A livello lavorativo sentite l'esigenza di ritrovare i vostri spazi per poter agire al meglio. Se ci sono molte cose da fare, cercate di ristabilire un equilibrio e dare delle priorità alle situazioni in modo tale da poterle affrontare al meglio. È possibile che nascano delle problematiche all'interno del luogo di lavoro, qualcuno potrebbe opporsi alla vostra volontà e questo naturalmente non vi farà piacere. Con il sole nel segno, febbraio sarà un periodo positivo per quel che riguarda le proposte.