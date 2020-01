Le previsioni astrali del 28 gennaio ci relazionano sull'andamento di coloro che sono ancora single. Sono stati considerati tutti i dodici segni zodiacali. La Vergine dovrà riflettere su una frequentazione, la Bilancia pensa solo alle situazioni futili.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avete fatto alcune conoscenze interessanti, valutate se vale la pena continuare nella conoscenza o lasciare stare. Non fatevi prendere dalla frenesia e dalla voglia di innamorarvi.

Toro: sarete molto indecisi, un ex vi sta facendo la corte e non sapete se accettare o meno.

Fidatevi del vostro istinto e mettete tutta la passione di cui siete capaci. Pensate attentamente a tutti gli aspetti.

Gemelli: una persona che state corteggiando non vi considera credibili. Date l'impressione di cercare solamente un'avventura e non qualcosa di estremamente concreto. Siate meno istintivi e provate a farle cambiare idea.

Cancro: non avrete grande voglia di mettervi in discussione, vorrete raggiungere il massimo obiettivo con il minimo sforzo. Non sempre è possibile ottenere ciò che desiderate, impegnatevi di più o fatevene una ragione.

Leone: sarete sorpresi dall'atteggiamento di alcune persone, non pensavate minimamente che potevate destare il loro interesse. Adesso dovete decidere, passata la sorpresa iniziale, cosa fare della vostra vita.

Vergine: state portando avanti una frequentazione che ritenete molto interessante, non saltate a conclusioni affrettate e aspettate a proporre soluzioni più impegnative. Cercate di capire se il vostro carattere si sposa perfettamente con quello dell'altro.

Bilancia: avrete a disposizione la possibilità di buttarvi in qualche avventura, in questo momento non vorrete altro. Dedicatevi a quello che vi fa stare meglio e non pensate a cose troppo lontane.

Scorpione: gli astri stanno dalla vostra parte, addirittura si rifarà viva una persona che vi aveva letteralmente scartato. Cercate di capire se adesso la pensate esattamente come qualche periodo fa.

Sagittario: avrete l'opportunità di fare nuove conoscenze, cercate di stare in mezzo alla gente e non isolatevi.

Nessuno vi stimolerà particolarmente ad incontrare, tutto dovrà partire da voi stessi.

Capricorno: abbiate pazienza, non cercate l'amore a tutti i costi. A volte le cose belle arrivano proprio quando meno ve le aspettate. Fate la vostra solita vita e vedrete che tutto arriverà in maniera naturale.

Acquario: non siate troppo suscettibili, quello che alcune persone pensano di voi fatevelo scivolare addosso.

Cercate di individuare i vostri obiettivi e concentratevi esclusivamente su quelli.

Pesci: avrete voglia di corteggiare una persona che vi piace particolarmente. Dedicate tutti voi stessi all'impresa che vi apprestate a compiere. Qualcosa di positivo arriverà, anche se non potrebbe essere la volta giusta.