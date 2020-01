L'Oroscopo del giorno 22 gennaio prevede qualche contrattempo per i nati sotto il segno del Toro, mentre il Sagittario sentirà il desiderio di mettersi in gioco e rompere con il passato. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Marte e Giove sono a vostro favore e vi porteranno a ricevere nuovi stimoli. La vostra eccessiva voglia di fare rischia però di confondere gli altri e per tale ragione potrebbero nascere delle polemiche. Dovrete cercare però di non perdervi in inutili discussioni e sfruttare il tempo nel miglior modo possibile.

Toro: Luna in aspetto dissonante vi creerà qualche grattacapo. Ci sono tante questioni che dovrete mettere a posto, anche dal punto di vista economico. A livello sentimentale invece, potrete ottenere qualche chance in più rispetto al passato. Se c'è qualcuno che vi interessa particolarmente, potrete farvi avanti.

Gemelli: purtroppo, in questa giornata del 22 gennaio, potreste tendere a rimandare i vostri problemi. Quando non siete convinti del modo in cui agire, tendete a posticipare ogni questione.

In ambito sentimentale potrebbe esserci un calo, specialmente per chi vive una relazione a distanza.

Cancro: ci sono tanti dubbi da dover risolvere per i nati sotto il vostro segno zodiacale, motivo per cui potreste apparire più distratti del solito in ambito professionale. Qualcuno potrebbe muovervi delle critiche e potreste non prenderla affatto bene. Cercate di sfruttare le difficoltà che vi si porranno davanti per trarne forza.

Leone: i nati sotto il vostro segno zodiacale saranno i favoriti dalle stelle. Per voi si prospetta un periodo molto speciale, anche se non dovrete abbassare la guardia per nessuna ragione. Da tenere sotto controllo anche le spese economiche. Buone opportunità per chi ha voglia di intraprendere un viaggio.

Vergine: lo stress e la fatica accumulata si faranno sentire nella giornata del 22 gennaio. Non mancheranno neanche le polemiche in ambito familiare.

Potreste perdere il controllo facilmente.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: qualcosa nella vostra vita sembra essere cambiato. Gli sforzi che avete fatto nell'ultimo periodo sembreranno iniziare a raccogliere i propri frutti. Sentirete comunque l'esigenze di ricevere maggiori certezze da chi vi sta al fianco. A breve ci saranno delle nuove opportunità lavorative, che dovrete saper gestire con molta cautela.

Scorpione: siete delle persone molto diffidenti, con pochi punti di riferimento sui quali poter contare. Non amate mostrare a chi avete vicino le vostre estreme fragilità. Nell'ultimo periodo qualcuno potrebbe aver messo in dubbio le vostre capacità, motivo per cui potreste decidervi di allontanarvi da chi avete vicino. Sentirete l'esigenza di stare al fianco di persone costruttive.

Sagittario: in questa giornata del 22 gennaio potreste trovarvi a prendere una decisione definitiva.

Nell'ultimo periodo infatti, siete stati bloccati per via di alcune problematiche legate al passato. Adesso sarà giunta l'ora per voi di voltare completamente pagina. Sentirete una certa esigenza di libertà e ribellione.

Capricorno: Saturno sul vostro segno zodiacale vi regalerà una grande saggezza. Non amate mettervi in gioco se non avete la consapevolezza di poter riuscire ad ottenere il giusto successo. Non siete delle persone che si accontentano e se in amore siete rimasti delusi potreste fare fatica ad intraprendere nuove conoscenze.

Acquario: ci sono in corso alcuni cambiamenti che vi riguardano.

Alcune situazioni che vi sembrano scontate, potrebbero aver subito delle modifiche. Potreste dare meno importanza ad un rapporto che fino a poco tempo fa consideravate fondamentale. State cercando di fare chiarezza sulle amicizie.

Pesci: in amore potrebbe esserci un piccolo calo in questa giornata del 22 gennaio. Per voi questo mese in generale non si sta rivelando molto interessante, anzi. Prima di fare una scelta in qualsiasi ambito, cercate di riflettere per bene.