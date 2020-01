Le previsioni astrologiche del 31 gennaio ci informano sulle attività di coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella, relativamente a tutti i segni dello zodiaco. In particolare la Bilancia teme di fallire, mentre il Toro risulterà essere un po' abulico.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avrete voglia di cominciare una bella storia d'amore, la vostra conoscenza sta andando molto bene, fate il passo successivo e esternate in maniera chiara le vostre volontà.

Toro: molti amici cercheranno di spronarvi, non avrete molta voglia di mettervi in gioco e di cercare di approfondire alcune situazioni.

In questo momento probabilmente vi manca un po' verve, non fatene un dramma.

Gemelli: avete deciso di pensare maggiormente a voi stessi e, per il momento, di lasciare stare alcune vicende amorose. Dedicatevi ai vostri hobby e non pensate troppo alle serate mondane.

Cancro: avete individuato una persona che potrebbe essere particolarmente interessante per voi. Cercate di capire le sue reali intenzioni, nel caso fossero come le vostre agite di conseguenza. Un bel rapporto, in questo momento, sarebbe come una manna dal cielo.

Leone: frequentate maggiormente locali o posti pubblici per conoscere nuova gente. Nessuno verrà a bussarvi alla porta, mettetevi in gioco e non pensate di non essere interessanti.

Vergine: non state apprezzando molto le vostre capacità di conquistatori. La vostra autostima, in questo periodo, risulta essere ai minimi storici. Fatevi accompagnare da qualche amico fidato e divertitevi in qualche discoteca.

Bilancia: esprimete quello che provate, senza nascondervi troppo. Potreste essere corrisposti, ma non temete figuracce o rifiuti. Le cose belle accadono se cercate di ottenerle, se siete troppo timorosi molte situazioni potrebbero esservi precluse.

Scorpione: è il momento di analizzare a mente fredda alcune dinamiche della vostra vita. Potreste essere ad un bivio: avventura o relazione seria. Riflettete attentamente e fate la scelta più giusta.

Sagittario: le vostre intenzioni saranno molto chiare, vorreste che tutti cadessero ai vostri piedi. In parte potreste anche risucirci, cercate di capire se vale la pena dedicare il vostro tempo a determinate dinamiche.

Capricorno: alcune situazioni effimere potrebbero essere adatte a voi, se cercate qualcosa di più concreto probabilmente non è il momento. L'amore si paleserà ma attualmente non è così vicino come speravate.

Acquario: prendetevi del tempo per riflettere, cercate di capire se il problema siete voi o se solamente non avete ancora trovato la persona giusta. Ogni tanto fermarsi un attimo porta solo elementi positivi.

Pesci: potrebbe essere arrivato il momento, l'amore che stavate cercando si sta concretizzando davanti ai vostri occhi. Seguite il vostro istinto e procedete spediti.