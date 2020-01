L'Oroscopo di febbraio per il Capricorno indagherà sull'amore, la fortuna e il lavoro basandosi sui transiti planetari favorevoli. Nel mese di febbraio, i Capricorno potranno beneficiare ancora di un'importante congiunzione di Saturno, Plutone e Giove, presenti per tutto il mese in questo segno. Perché questa congiunzione è così importante? Perché non capita spesso. L'ultima volta infatti, si verificò nel 1516 e segnalò l'inizio di una nuova fase socio-economico-culturale a livello mondiale. Nuovi stimoli spingeranno a fare di più in campo professionale e in quello sentimentale, nelle previsioni astrali fortunate.

La sfera sentimentale nell'oroscopo di febbraio del Capricorno

Voi del Capricorno, molto spirituali e al tempo stesso concreti, sarete coinvolti sicuramente da un processo rinnovativo di creatività e di rinascita, a causa dell'influenza della congiunzione astrale Plutone-Saturno-Giove. Questo aspetto astrologico così originale apporterà una grande carica energetica a voi nati sotto questo segno. Inoltre verrà rafforzata anche dalla presenza di Marte, che entrerà nella vostra casa astrologica il 17 febbraio.

La sfera amorosa acquisterà un certo rilievo, poiché già da un po' voi amici del Capricorno state creando le basi per accogliere una relazione più stabile e armoniosa. A inizio mese, l'amore prenderà il volo grazie alla posizione favorevole di Venere e Nettuno, che stringeranno le loro energie romantiche e fantasiose, con gli astri presenti nel segno. Attenzione solo a una seconda decade del mese un po' pesante per i sentimenti.

Venere infatti assumerà una posizione di quadratura che non permetterà di vivere l'amore in modo completamente sereno. Queste nubi all'orizzonte potrebbero essere sprigionate anche dal transito di Luna presente nel segno il 19 febbraio. Emotivi e impulsivi, voi nati sotto il segno del Capricorno potreste farvi prendere da un'irrequietudine e un'irascibilità causata da alcune incomprensioni in ambito sentimentale.

Proprio per questo motivo, dovrete stare molto attenti ad arginare i malintesi, spesso causa di litigi con il partner. Anche voi single durante il mese di febbraio, dovrete procedere con molta cautela. Giove potrà favorire gli incontri, ma Venere di passaggio nel segno non permetterà di creare i presupposti per approfondire le relazioni. Dal 17 febbraio, in compenso Marte entrerà nel segno regalandovi grande fascino e potere seduttivo. Proprio in questo periodo, saranno favoriti tutti i rapporti amorosi e sensuali.

Previsioni astrali e lavoro del Capricorno di Febbraio

Voi nati sotto il segno del Capricorno vivrete un mese di febbraio molto fortunato.

Giove e Mercurio, dal 4 febbraio formeranno un positivo aspetto astrologico di sestile e vi regaleranno delle grandi opportunità in campo lavorativo. Sarà un periodo molto fortunato per il lavoro e gli affari e i progetti in sospeso potranno essere realizzati proprio in questo momento. Giove vi regalerà più autostima e fiducia in voi stessi, facendovi sentire realizzati e contenti. Marte in transito dal giorno 17 febbraio nel segno, vi darà una grande carica di energia che vi permetterà di affrontare qualsiasi sfida. Il pianeta del dinamismo, in sinergia con Plutone, proporrà un'affascinante trasformazione della sfera lavorativa offrendovi un grande potere interiore.

Dovrete solo cercare di concretizzare il tutto in maniera meno rigida, aprendo la mente a 360° e adoperando una buona dose di intuizione e creatività. Voi nati sotto questo segno combatterete però sempre la vostra sfida interiore, quella di essere sempre nel mezzo tra pessimismo e ottimismo, sfiducia e speranza. La ragione sarà sempre vostra consigliera e farà risolvere nel modo migliore, qualsiasi problema si presenterà lungo il vostro cammino.