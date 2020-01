Le previsioni zodiacali del 31 gennaio sono pronte a informare sulle attività di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia relativamente a tutti i segni dello zodiaco.

In particolare i Pesci cercheranno di capire come muoversi, il Cancro spera in un chiarimento positivo.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la giornata sarà molto positiva, all'insegna della serenità di coppia. Non si riscontreranno particolari divergenze o situazioni di disturbo, forse l'unica cosa che mancherà potrebbe essere un po' di vivacità.

Toro: qualcosa vi disturba, non sarete particolarmente reattivi e non avrete molta voglia di esternare i vostri sentimenti. Probabilmente non ci saranno motivazioni specifiche, sarà solo un momento in cui non vi sentirete troppo tranquilli.

Gemelli: buono il rapporto con il partner, cercherete di fare qualcosa di diverso dal solito. Vorrete cercare di migliorare la qualità del vostro rapporto e evitare di renderlo, in alcune circostanze, troppo banale.

Cancro: giornata dedicata a qualche chiarimento.

Potrebbe essere ideale farlo di sera, davanti ad un bel pasto risulterebbe tutto maggiormente rilassante. Abbiate intenzione di risolvere e non di alimentare alcune polemiche.

Leone: sarete colti da improvviso romanticismo, avrete voglia di portare a cena fuori il vostro partner e poi regalarle i suoi fiori preferiti. La vostra dolce metà si augura solamente che il sogno non svanisca presto.

Vergine: tenderete ad isolarvi, sarà una giornata in cui vorrete rimanere soli.

Il partner capirà, ma allo stesso tempo cercherà di starvi vicino e supportarvi, in un momento non facilissimo per voi.

Bilancia: rischierete di rimanere invischiati in un rapporto noioso e monotono. Una parte di responsabilità è sicuramente del partner, ma anche voi non state facendo a sufficienza per cambiare questo trend negativo.

Scorpione: non ci saranno particolari novità e questo risulterà essere un buon segnale.

L'istinto che governa questo segno sarà parzialmente soffocato dalla voglia di costruire qualcosa di serio e duraturo.

Sagittario: la vostra dolce metà si aspetta qualcosa da voi. Un discorso precedentemente interrotto potrebbe essere ripreso, non scappate dalle vostre responsabilità e fornite tutte le risposte dovute. Lo dovete al partner e alla vostra relazione.

Capricorno: sarete un po' delusi da alcuni atteggiamenti del partner. Cercate di vedere nella sostanza e non nell'apparenze, rischierete di creare polemiche su situazioni per cui non vale la pensa mettersi a litigare.

Acquario: avrete voglia di fare polemica, non riuscite più a tenervi dentro alcune cose, anche se potreste avere ragione siate intelligenti e riflettete sul da farsi.

Non sempre risulta essere vantaggioso accanirsi nelle discussioni.

Pesci: volete salvare la vostra relazione, cercherete di fare di tutto per non mandare a rotoli ciò che avete costruito con tanto sacrificio. Cercate di capire se anche il partner è disposto a fare altrettanto, altrimenti mollate e ripartite da zero.