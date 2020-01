Le previsioni astrali del 6 febbraio ci delucidano sulle attività delle coppie, dei single e di chi è alle prese con un'attività lavorativa. Sono stati presi in considerazione i segni appartenenti alla seconda sestina. Il Sagittario potrebbe coinvolgere il partner in ragionamenti sul loro futuro, i single della Bilancia decideranno di rilassarsi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: volete risolvere il più in fretta possibile una situazione che si sta facendo davvero complessa. Il problema sarà trovare le parole giuste e la formula appropriata per venirne a capo.

I single potrebbero decidere di prendersi una giornata di assoluto riposo, fisico e mentale. Siete professionalmente preparati e non farete fatica a risolvere alcune incombenze lavorative.

Scorpione: siete particolarmente nervosi e questo potrebbe alimentare discussioni con il partner. Cercate di calmarvi e apprezzate maggiormente ciò che avete. I single dovranno mettere da parte l'istinto e affrontare una situazione in maniera più razionale. Anche sul lavoro sarà una giornata polemica, pensate alle possibili conseguenze e riflettete maggiormente.

Sagittario: bene l'andamento della coppia, sarete tentati di fare progetti futuri con il vostro partner. Approfittate dell'occasione favorevole. I single vivranno una giornata allegra e spensierata, possibilità di incontri effimeri e fugaci. Avrete delle opportunità lavorative da valutare, siate pazienti e cercate di scegliere il meglio.

Capricorno: le problematiche con il partner sembrano solo un lontano ricordo, adesso approfittatene per consolidare il vostro rapporto e ripartire con slancio.

Nuovi incontri per i cuori solitari, non tutti porteranno a qualcosa di buono, selezionate di più. Potreste avere gratificazioni a livello economico, dovrete sacrificarvi maggiormente e fare un piccolo sforzo ulteriore.

Acquario: la persona amata ha preteso le vostre attenzioni, vi state comportando in maniera irreprensibile, cercate di non mollare la presa. I single avranno voglia di concentrarsi su una storia che sta nascendo, focalizzatevi e non perdete l'opportunità di realizzare qualcosa di realmente rilevante.

Il vostro lavoro vi ha stancato, avete voglia di intraprendere una strada nuova. Le insidie non saranno poche ma sarà fondamentale ritrovare l'entusiasmo perduto.

Pesci: avete in programma una cenetta romantica con il partner. Curate bene tutti i dettagli e fatelo sentire davvero importante e considerato. I cuori solitari avranno la possibilità concreta di cambiare il loro status, Cupido sta bussando prepotentemente alla vostra porta. Il lavoro sta andando molto bene, sta a voi decidere se accontentarvi o se mirare a qualcosa di più importante.