Inizia un nuovo giorno per tutti i segni zodiacali e l'oroscopo del 29 gennaio è pronto a svelare la vostra situazione astrologica di questo mercoledì. In questa giornata, i nativi del Cancro hanno la batteria un po' scarica e necessitano di una pausa. Per le persone nate sotto il segno Bilancia è una giornata piuttosto vivace. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni segno per segno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Dentro di voi cresce la voglia di amare.

Anche se non troverete la persona giusta, vi lascerete andare lo stesso. Occhio a non illudervi, a non scambiare mai cozze per sirene o squali per delfini. Siate consapevoli di chi avete di fronte e fate la vostra scelta. Ottimo periodo per il lavoro e le questioni economiche, mentre per il fisico è un periodo fatto di alti e bassi.

Toro – Se ci sono problemi nella vostra vita di coppia, è arrivato il momento di affrontarli. Non tormentatevi per puro sadismo ma correggete la rotta. Se avete capito che cosa non funziona, cambiatelo.

Siate dolci, disponibili, corteggiate il partner e chiedete di avere qualche attenzione in più. In campo professionale è un buon momento per pianificare i passi successivi, impostare strategie e progetti e capire chi vi ha remato contro.

Gemelli – In questa giornata avete grande grinta. Questa energia può spingervi ad affrontare il partner e a mettere in chiaro alcune cose e trovare soluzioni, se ci sono problemi.

Oppure potete mettere in riga l’intruso o il parente che s’intrufola troppo spesso nel vostro rapporto di coppia. Non è un periodo negativo per il campo economico, ciò vuol dire che potete guadagnare di più rispetto al mese precedente. Impegnandovi a fondo potreste raggiungere obiettivi importanti.

Previsioni di mercoledì 29 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Ottimo periodo per il lavoro e per le questioni economiche.

Buon momento per migliorare la vostra posizione attuale o risolvere alcuni vecchi problemi. Osate di più perché ogni iniziativa decollerà, portando successo e qualche bella entrata. Avete un estremo bisogno di coccole e di attenzioni. Se il partner riesce a soddisfare i vostri bisogni, non ci saranno problemi ma se ci sono delle tensioni, vi chiuderete nel vostro guscio. Le energie in questo momento sono basse, avete bisogno di riposo e pause.

Leone – In questo periodo siete sensuali ma anche un po' prepotenti. Se imponete il vostro volere, lo fate solo perché volete il meglio per le persone che amate.

Nelle coppie dove ci sono tensioni c’è il rischio di discutere con troppo impeto. Calmatevi, cercate di non passare dalla parte del torto. Periodo positivo, se vi impegnate senza fare polemiche con i colleghi o superiori. È molto importante circondarsi di persone di fiducia e oneste.

Vergine – Questo periodo mette ancora dei punti interrogativi sulla vostra strada. C’è qualche incertezza nel campo economico. Comunque, è il momento di capire dove avete sbagliato e correggere il tiro. Nel prossimo mese i progetti andranno in porto, otterrete successo e qualche entrata in più. Se siete in crisi con il vostro partner, la colpa non è vostra ma delle continue intromissioni di parenti o amici.

Dovete far capire a loro che non bisogna mettere il dito tra moglie e marito. Se avete problemi di intimità, dovete usare l’astuzia con il vostro partner.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Atmosfera piuttosto vivace. Dovete prepararvi ad affrontare gli alti e bassi della vostra vita di coppia. Ci sono momenti di grande intensità e altri in cui vorreste saltare al collo del partner, non per abbracciarlo. Questo è amore. Chi dice di non discutere mai con il partner, mente. In campo lavorativo dovete stare attenti a non essere frettolosi o superficiali. Pretendete sempre tutto nero su bianco.

Se ci sono iniziative in sospeso, andate fino in fondo, ciò che conta è l’impegno.

Scorpione – Siete abili a capire dove e come muovervi, riuscite anche a scovare opportunità vantaggiose. Se siete un libero professionista, le vostre possibilità raddoppiano. In amore è un buon momento per affrontare tutto ciò che turba voi o il vostro partner. Dialogare è semplice perché le energie non sono oscurate dall'emotività. Senza equivocare, chiarite tutto per poi dedicarvi all'amore in tutte le sue sfumature.

Sagittario – Nessun passaggio planetario è negativo o positivo. Ci sono energie più stabili e altre instabili.

Dipende da voi, decidere da quale lato far pendere la bilancia. In ogni caso, occhio ai parenti invidiosi e che mettono sempre zizzania. Se siete il classico Sagittario fiducioso a oltranza, non dovete credere a tutto ciò che vi dicono. Da qualche tempo l'oroscopo vi sta raccomandando di essere prudenti nel campo economico e finanziario. Non trascurate il riposo notturno.

L'oroscopo di mercoledì 29 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In campo lavorativo cercate di prevenire tutto e di anticipare anche le difficoltà e i momenti complicati. Non vi aspetta una situazione semplicissima ma avete tutte le carte in regola per affrontare e superare ogni questione.

Occhio alle gaffe, potreste irritare una persona importante. Siete poco diplomatici in campo sentimentale. Avete spesso la tentazione di dire quello che pensate con troppa sincerità, rischiando di ferire. Potreste scoprire aspetti del vostro carattere che neanche pensavate di avere. Per precauzione, mantenete separate la sfera lavorativa e familiare dal vostro rapporto di coppia.

Acquario – In questa giornata avete voglia di progettare il vostro futuro insieme al partner. Potreste prendere decisioni importanti, inaugurare un nuovo progetto, mettere in cantiere un bebè e tanto altro ancora. Non avete voglia di parlare con il prossimo e questo penalizza nel lavoro, in quanto la scarsa comunicazione porta sempre grande confusione.

È difficile per tutti svolgere un lavoro senza la comunicazione e una guida. Per evitare di arrivare a fine giornata distrutti, concedetevi una pausa e regalatevi qualcosa di piacevole ogni tanto.

Pesci – La vostra immaginazione vi porta a sognare a occhi aperti. E spesso sembrano ostacolare il vostro modo di essere razionale e lineare di affrontare la vita di tutti i giorni. Dovreste cercare di comprendere e integrare i loro messaggi nella vostra vita quotidiana. L'oroscopo consiglia di non affidarvi alla razionalità perché potrebbe portarvi fuori strada. Chi è single da qualche tempo potrebbe innamorarsi della persona sbagliata, di qualcuno già impegnato.

In campo professionale dovete stare attenti a non fare passi falsi. Valutate con attenzione i dettagli, serve calma.