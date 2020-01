Le previsioni zodiacali del 3 febbraio sono pronte a informare sulle attività di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia, dei single e in ambito lavorativo. In questa sede verranno presi in considerazione i segni della seconda sestina. Lo Scorpione vorrà coinvolgere il partner nei suoi progetti, mentre il Capricorno sarà impegnato in un progetto importante.

Approfondiamo ora tutte le situazioni del giorno preso in esame, relativamente ai segni che vanno dalla Bilancia ai Pesci.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una litigata risulterà particolarmente pesante. Il vostro partner vorrà tenere il punto e voi non mollerete la presa. I single avranno alcune frequentazioni, potrebbero anche essere importanti e durare a lungo. Avrete voglia di cambiare, una nuova esperienza lavorativa potrebbe farvi sicuramente bene. Le motivazioni cresceranno e tornerete ad essere sereni.

Scorpione: avrete voglia di chiedere alla vostra dolce metà di fare progetti futuri. Non esitate e andate dritti alla meta, vedrete che anche il partner la penserà esattamente allo stesso modo.

I single passeranno una buona giornata, ricca di colpi di scena e di incontri effervescenti. Ci saranno buone novità lavorative, soprattutto per chi attualmente è disoccupato.

Sagittario: la giornata di coppia sarà particolarmente favorevole, il legame sarà consolidato da una bella dichiarazione d'amore. I cuori solitari cercheranno di trovare una persona, che col tempo possa diventare la loro anima gemella.

Non sarà facile ma potreste riuscire nell'impresa. Ci saranno alcune situazioni inattese, che non vi faranno passare una buona giornata lavorativa, non temete ripercussioni negative e andate avanti sereni.

Capricorno: avrete dei dubbi riguardo alcuni atteggiamenti del partner, ci saranno delle cose che dovrete assolutamente chiarire. I single avranno voglia di divertirsi e proveranno a frequentare qualche locale per ottenere nuove conoscenze.

Un progetto prenderà gran parte della vostra giornata lavorativa, sarà importante portarlo a termine nel minor tempo possibile.

Acquario: cercherete di convincere la vostra dolce metà a raggiungere uno step superiore. Il rapporto dovrà evolvere, altrimenti rischierà di ristagnare e non porterà da nessuna parte. I single vorranno continuare a cercare avventure e non avranno la minima intenzione di impegnarsi a fondo. Si evidenzieranno molte opportunità lavorative, cercate di valutare secondo il vostro grado di interesse.

Pesci: non pensate troppo a cosa dicono di voi, preoccupatevi invece solamente di rendere felice la persona amata.

I single potrebbero trovare la felicità e l'amore, a patto che sappiano mettersi realmente in gioco. Il buon rapporto coi colleghi vi agevolerà e sul lavoro sarete in grado di portare a termine anche i progetti complessi.