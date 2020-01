Le previsioni astrologiche del 6 febbraio ci informano sull'andamento dell'amore di coppia, dei cuori solitari e della sfera lavorativa. È stata presa in considerazione la prima sestina dello zodiaco. Il Toro dovrà evitare atteggiamenti che possano danneggiare il rapporto di coppia, l'Ariete dovrà lamentarsi di meno sul lavoro.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: buona sintonia di coppia, avrete bisogno dell'aiuto di alcuni amici fidati per evitare alcune problematiche. I single potrebbero fare nuovi incontri se decideranno di mettersi in gioco e di sfruttare le loro carte.

Cercate di non piangervi addosso, rimboccatevi le maniche e risolvete alcuni problemi lavorativi.

Toro: alcune situazioni presenti nella coppia non riescono a farvi dormire sonni tranquilli. Dovrete prestare molta attenzione a quello che farete ma soprattutto a quello che direte. Cercate di controllarvi maggiormente. Buona la giornata dei single, ci potrebbero essere novità importanti e dovrete essere pronti ad affrontarle positivamente. Sul lavoro cercate di non alimentare polemiche inutili, siete lì per lavorare e non per decidere cose che non vi competono.

Gemelli: sarete di cattivo umore, con il passare delle ore potreste coinvolgere anche il partner in questo stato d'animo. Agite con cautela e intelligenza. I cuori solitari dovranno scegliere le persone con le quali continuare una conoscenza più approfondita. Un progetto lavorativo vi sta dando del filo da torcere, non arrendetevi e cercate di ottenere il risultato sperato.

Cancro: il rapporto con il partner non sta andando benissimo.

Fate chiarezza dentro voi stessi e poi ripartite. I single dovranno confrontarsi con una situazione delicata, una persona tornerà dal passato e vi metterà in grossa difficoltà. Il lavoro subirà un momento di tranquillità, approfittatene per dedicare del tempo alla vostra organizzazione.

Leone: cercate di non creare tensioni nella coppia, tutto potrebbe procedere discretamente, non ostinatevi ad essere per forza protagonisti.

I single preferiranno dedicarsi a qualche hobby piuttosto che all'amore. Avrete voglia di cambiamento, valutate bene un'offerta lavorativa, potrebbe risolvere gran parte dei vostri problemi.

Vergine: la relazione di coppia pare aver trovato un proprio equilibrio. Sarete desiderosi di dimostrare al partner tutto il vostro amore e l'importanza che ha per voi. I single avranno voglia di corteggiare una persona a cui tengono particolarmente. Non siate timidi e agite nel verso giusto. Avete un progetto interessante da proporre ai vostri superiori, cercate di capire quale può essere il modo giusto per farlo.

Una volta deciso tutto andate dritti verso il vostro obiettivo.