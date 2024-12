L'oroscopo della giornata di venerdì 13 dicembre vedrà un Sagittario pieno di fantasia, sia in amore che nel lavoro, mentre i nati Scorpione dovranno stare particolarmente attenti a quello che diranno al partner. Venere abbraccia i nati Acquario, tenendo lontano questa Luna in cattivo aspetto per una relazione di coppia tutto sommato tranquilla, invece il Toro dovrà essere più comprensivo verso la persona che ama.

Previsioni oroscopo venerdì 13 dicembre 2024 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana pre natalizio tranquillo e piacevole.

Godrete di un cielo abbastanza sereno, che vi metterà a vostro agio con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro non abbiate paura di iniziare nuovi progetti. Quando avranno una forma più chiara, sarete pronti a trasformarli in successo. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna sarà in congiunzione al vostro cielo ancora per poche ore, prima di lasciare spazio a questa fastidiosa Venere in quadratura. Dovrete essere più comprensivi nei confronti del partner, e cercare di fare un passo indietro se necessario. Nel lavoro i vostri progetti procederanno in modo lineare, senza particolari stravolgimenti. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale entusiasmante in questo periodo secondo l'Oroscopo.

Dedicherete particolare attenzione al vostro rapporto grazie a Venere. Soprattutto per chi ha più tempo libero, il vostro rapporto sarà più dolce e affiatato. Sul posto di lavoro meglio evitare di mettervi in progetti rischiosi, che possono solo mettervi ulteriormente in difficoltà. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo discreto in amore per voi nativi del segno.

La vostra relazione di coppia non sarà forse tra le più romantiche dello zodiaco, ciò nonostante, sarete sempre presenti nel momento del bisogno. In ambito professionale il carico di lavoro si farà intenso, ma voi non vi arrenderete per nessun motivo. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di venerdì in lieve rialzo in amore con l'arrivo della Luna in sestile.

Di contro, il pianeta Venere vi darà ancora del filo da torcere. Non sarete così romantici verso il partner, probabilmente perché avrete bisogno di discutere di alcune questioni urgenti. Sul posto di lavoro lasciate scorrere le idee che vi verranno in mente. Tra queste, troverete sicuramente quella che potrà fare la differenza. Voto - 6️⃣

Vergine: Giove in quadratura dal segno dei Gemelli sarà una vera spina nel fianco per i vostri progetti lavorativi, così come Mercurio e Saturno. Avrete bisogno di trovare quell'idea che possa fare davvero la differenza, ma non sarà così semplice. In amore la Luna sta per arrivare in Gemelli, e potrebbe limitare i buoni sentimenti tra voi e la vostra anima gemella.

Voto - 6️⃣

Bilancia: settore professionale ancora in crescita per voi nativi del segno. I recenti successi ottenuti vi metteranno in una posizione agiata. Siate orgogliosi di quanto siete riusciti a costruire. In amore potrete contare su Venere in trigono, e presto anche sulla Luna per costruire un legame unico con la persona che amate. Voto - 9️⃣

Scorpione: attenzione al vostro atteggiamento nei confronti del partner nel prossimo periodo. Con Venere in cattivo aspetto dal segno dell'Acquario, potreste essere un po’ troppo permalosi, con ripercussioni negative sul vostro rapporto. In ambito professionale vi darete da fare, anche se questo periodo non sarà particolarmente proficuo. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarete pieni di fantasia in campo professionale, ma non solo, grazie al sostegno di Mercurio e Marte.

I vostri progetti prenderanno la giusta direzione, con risultati più che soddisfacenti. In amore starete bene insieme alla persona che amate, capaci di costruire un rapporto davvero coinvolgente in vista delle festività. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna porterà ancora qualche attimo di felicità tra voi e il partner, prima di passare nel segno dei Gemelli. In ogni caso, la vostra relazione di coppia non sarà affatto male per condividere ancora momenti intensi di emozioni. Per quanto riguarda il lavoro prenderete seriamente le vostre mansioni, ma dovrete comprendere che non potrete aspirare molto in alto al momento. Voto - 7️⃣

Acquario: il pianeta Venere in congiunzione vi proteggerà dagli influssi negativi della Luna in queste prime ore della giornata.

Successivamente, l'astro argenteo sarà in trigono, pronto a darvi i suoi influssi benefici, da condividere con la persona che amate. Sul posto di lavoro potrete contare su Mercurio e Giove per gestire bene le vostre mansioni, ma attenzione a Marte in opposizione, che vi toglierà un bel po’ di energie. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale altalenante in questo periodo per voi nati del segno. La Luna porterà qualche spiacevole incomprensione tra voi e la persona che amate, che non farà così bene al vostro rapporto. Anche nel lavoro avrete bisogno di ritrovare la bussola, proponendo progetti che possano portare risultati più concreti. Voto - 6️⃣