L'Oroscopo di domani 5 gennaio approfondisce il transito di Luna in Toro. L'astro d'argento si accende in modo istintivo ed elargisce una passionalità irrefrenabile e impulsiva. Al tempo stesso i suoi raggi luminosi e delicati regaleranno anche romanticismo, quindi capiterà che non solo il Toro, ma anche Vergine, Capricorno, Pesci e Cancro assumeranno un modo di amare altalenante, che oscilla dall'impetuosità ardente alla sensibilità più profonda. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di domenica

Ariete: un po' permalosi ma anche ricchi di entusiasmo, seguirete una scia intuitiva e molto generosa elargita da Luna nel segno. L'astro d'argento dal Toro rende il modo di amare molto istintivo e intenso, basandosi su un'autoaffermazione di voi che potrà rendere l'amore un tantino superficiale.

Toro: una certa insoddisfazione scatena una ribellione interiore che avvia stravolgimenti inaspettati. Siete alla ricerca di emozioni intense e Urano diventa molto carico di energia dirompente, grazie alla vicinanza lunare.

Così potrete dare una svolta positiva alla storia amorosa.

Gemelli: Luna elargisce un modo di amare più emozionante e dirompente. Seguite questa sensazione intensa che farà aprire con slancio nella relazione a due. Venere completerà l'opera, elargendo il giusto romanticismo.

Cancro: cercate di lasciarvi alle spalle i ricordi di un passato che vi ha fatto soffrire. Urano e Luna in sestile astrologico sottolineano che il modo di amare attuale non è in linea con ciò che il vostro inconscio desidera. Lasciatevi andare alle sensazioni con maggiore slancio e una nuova luce riscalderà il rapporto a due.

Leone: beneficiate del trigono favorevole di Luna e Marte che regala un sex-appeal tutto da investire nell'amore, per ottenere momenti davvero indimenticabili. Gli influssi lunari dall'Ariete riaccendono il fuoco della passione marziana in chiave romantica e più sensibile.

Vergine: alcuni eventi improvvisi potrebbero creare dei mutamenti nel modo di amare, decisamente repentini. E' un periodo di rinnovamento interiore che si manifesta anche all'esterno e le vostre esigenze saliranno a galla in modo impetuoso. Inutile contenerle, seguite questa scia in modo coraggioso.

Previsioni astrali

Bilancia: cercate di agire con prudenza proponendo alla persona amata o agli amici a voi vicini un'iniziativa che vi entusiasma. Più vitali con Luna non più in opposizione, potrete aprirvi alla vita in maniera più divertente.

Scorpione: attenzione a non travisare la realtà con alcuni istinti illusori che catapultano in un mondo surreale. Luna in opposizione non giova tanto all'amore e potrebbe confondere un po' le idee, rendendovi alquanto superficiali e contraddittori.

Sagittario: più ambiziosi e impulsivi grazie a Marte nel segno e agli influssi dinamici di Luna in Ariete, cercherete di affermare le vostre idee quasi in modo aggressivo.

Più sicuri di voi stessi, cercate di controllare questo flusso molto impetuoso, indirizzando le energie nel verso giusto.

Capricorno: Luna in trigono e la vicinanza di Marte si fanno sentire e in sinergia con gli altri astri presenti nel segno creano nuovi stimoli dirompenti. Ampliate la mente a 360° a caccia di novità entusiasmanti per la sfera affettiva, potrete affermare i progetti amorosi in maniera più audace e volitiva.

Acquario: attenzione a non infervorarvi troppo nelle discussioni con il partner, seguendo una scia permalosa elargita da Luna in Ariete. Molto suscettibili alle provocazioni, potrebbero manifestarsi delle reazioni incontrollabili e in alcuni casi, anche infantili.

Pesci: puntate tutto sugli influssi fortunati di Luna che dal Toro, incrociano le loro energie con un Nettuno molto sensibile e creativo. L'intuizione non mancherà di certo e una nuova concretezza è in grado di smorzare alcuni sogni troppo fiabeschi.