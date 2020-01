Le feste natalizie sono finite e molti tornano al solito trantran della vita. L'Oroscopo è pronto a rivelare la situazione astrologica della giornata di martedì 7 gennaio. Per i nativi del Cancro sarà una giornata proficua nel campo lavorativo. Aria di rinnovamento per le persone del Leone. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni segno per segno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questi ultimi giorni avete avuto un gran da fare e sicuramente non vi siete lasciati scappare neppure un’occasione, o almeno ci avete provato.

Sicuramente la vostra inquietudine è passata, almeno dal punto di vista sentimentale. Ora potete dedicarvi completamente ai sentimenti. In campo lavorativo vi fidate ciecamente quando vi viene proposto un affare e vi lasciate influenzare dalle belle parole, ma in realtà potrebbero essere solo parole al vento, fate attenzione.

Toro – In questo periodo avrete la possibilità di guadagnare qualche extra, ma dovete fare tutto da soli, senza chiedere aiuto a nessuno. Solo voi potete sciogliere alcuni nodi complicati, poiché avete tutta l’esperienza e la conoscenza che vi serve.

Le relazioni d'amore saranno intriganti. Condividerete con il partner ogni cosa, ogni momento della giornata; questo non accadrà solo alle giovani coppie, ma anche a quelle di vecchia data.

Gemelli – Avete tutte le carte in regola per tentare diversi approcci con la persona interessata e con la quale sembrate non andare d’accordo. Infatti, non è detto che fili tutto liscio nei primi tempi della vostra conoscenza. Alla fine, con una buona conoscenza, troverete la vostra dimensione. Un periodo così positivo non può deludervi dal punto di vista della salute, anche se di recente avete avuto un problemino. Nel campo lavorativo avete una gran voglia di mettervi in gioco e questo vi fa onore.

Previsioni di martedì 7 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Giornata proficua nel campo lavorativo: riuscirete a fare le conoscenze giuste e ad allacciare nuovi rapporti che vi serviranno per i vostri progetti.

Le persone che solitamente si trovano bene da sole avranno una gran voglia di stare a contatto con gli altri e magari incontreranno l’anima gemella. Si dice che l’amore arriva quando meno te lo aspetti.

Leone – In questa giornata sarà l’aria che respirate a darvi un senso di rinnovamento. I discorsi che farete vi spingeranno a guardare al futuro, che non può che essere positivo per voi e per la persona amata. Tante novità in arrivo, tra cui matrimoni e figli. Periodo di fortuna e di guadagni, ma la maggior parte del lavoro lo avete fatto sacrificando anche un po' la famiglia. Finalmente sarete ripagati e vi rilasserete.

Vergine – Ottima la sintonia con il partner, anche per le coppie che amano litigare per poi fare pace. Quando litigate, nell'aria si forma un tornado che poi viene sostituito da un meraviglioso arcobaleno.

I discorsi che fate vi aiuteranno a conoscervi meglio. Anche se siete completamente soggiogati dai vostri sentimenti, riuscirete a trovare la lucidità per far bene il vostro lavoro. Tentate le vie più brevi per arrivare anche al cuore dei vostri colleghi insopportabili.

Predizioni giornaliere: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Lasciatevi alle spalle tutti i pensieri. Non è il periodo giusto per scervellarvi, dovete soprattutto riposare. Se avete un’intensa vita lavorativa e nei giorni passati avete fatto molti sacrifici, mollare un po' la presa vi farà bene, soprattutto per la mente. L'amore è proprio quello che aiuta ad andare avanti, quindi se avete un partner vicino questo rappresenta il vostro pilastro e la vostra forza.

Scorpione – Le giovani coppie avranno modo di scoprirsi meglio poiché avranno più tempo a disposizione, anche se ancora potrebbero non essere pronti a una convivenza. La vostra voglia di libertà e intraprendenza non è ancora stata dominata a sufficienza. Se volete che nessuno vi disturbi durante questo periodo e non volete perdere un affare, dovreste iniziare ad applicare l’arte della diplomazia, la quale vi insegnerà a rendere felice chi vuole sentirsi rassicurato. Magari per un po' vi lascerà in pace senza pretendere nulla.

Sagittario – Dovete imparare a essere più socievoli, se volete ampliare le vostre conoscenze in ambito professionale e farvi conoscere da chi potrebbe aiutarvi negli affari.

Gli scontri diretti sono da evitare, ma per voi sarà difficile perché siete troppo impulsivi. Dal punto di vista sentimentale è un periodo un po’ in salita. Il vostro partner risentirà dei vostri continui sbalzi di umore. Non sopportate nessuna intrusione da parte di terzi, nemmeno da chi vuole darvi solo un consiglio.

L'oroscopo di martedì 7 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata avrete voglia di scontrarvi con chi vi capita a tiro. Siete davvero incorreggibili e forse fareste bene a ottenere una lezione, perché solo così capirete chi avete davanti. In campo lavorativo non volete avere preoccupazioni e dopo tanto tempo d’intensa attività avete bisogno di ritemprarvi.

Per qualche giorno dimenticate cosa avete dietro alle spalle e riposate.

Acquario – Non disperatevi se qualcuno, in campo lavorativo, vorrà superarvi a tutti i costi. Siete abbastanza intelligenti da sapere come contrastare gli attacchi e le intrusioni. In amore, tentate il tutto per tutto con la persona che vi piace e che vi ha rubato il cuore, ma che fino a questo momento non sembra essere interessata troppo ai vostri corteggiamenti. In fondo, la fortuna aiuta gli audaci e visto che in questo periodo respirate un’aria frizzante è possibile che diventiate più intraprendenti.

Pesci – Non c’è niente di male nel guardarsi intorno, soprattutto nel momento in cui una storia sta per finire.

Il vostro cuore dovrebbe impegnarsi molto a riprendersi. Ci saranno occasioni importanti nel campo professionale, ma è possibile che non ne vogliate proprio sapere. Magari avete deciso di dare la priorità a voi stessi. Poco male, avete tutto l’inverno per recuperare.