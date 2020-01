L'Oroscopo di martedì 7 gennaio dei segni dello Zodiaco preannuncia l'esigenza di una maggiore attenzione alle risorse finanziarie per i Gemelli e una giornata di stress per i nati sotto il segno del Cancro. Il suggerimento per i nati Toro, Vergine, Bilancia e Capricorno è di allontanare le persone indesiderate. Il Sagittario sarà creativo, mentre lo Scorpione dovrà riprendere la sua attività fisica.

Oroscopo dei 12 segni zodiacali per martedì 7 gennaio 2020

Ariete. Voi dell'Ariete sentirete un forte senso di cambiamento.

Nelle amicizie come nel lavoro, se siete nati sotto questo segno avvertirete l'esigenza di intraprendere nuove conoscenze ed esperienze, senza però trascurare tutto quello che avete raggiunto finora.

Toro. Il passaggio di Urano comporterà degli sconvolgimenti nella vostra vita. Non siete più disposti ad accettare le situazioni negative che avete percepito negli scorsi giorni. Sentirete l'esigenza di diventare più rigidi nei vostri confronti e di non abbassarvi al livello degli altri.

Gemelli. Le perdite finanziarie dello scorso anno insegnano.

Adesso è un buon momento per cercare di recuperare le somme perdute, con una buona dose di pazienza e meticolosità.

Cancro. In questa giornata sarete sotto stress. Nel lavoro e nelle amicizie dovrete sempre affrontare situazioni che vi metteranno a dura prova. Ma la vostra tenacia è tanta e prima o poi raggiungerete i vostri risultati.

Leone. Anche se sarete stanchi il vostro orgoglio vi impedirà di manifestarlo. Ma in questa fase dovrete abbassare la guardia e ammettere che non potete fare tutto da solo.

Vergine. Se siete nati sotto questo segno deciderete di fare il punto della situazione. Passerete al setaccio quelle situazioni e persone che per voi sono fonte di stress, e cercherete di allontanarle.

Bilancia. Un caos interiore vi disturberà e non sarete certi di uscirne. Meglio non intraprendere delle attività che non vi piacciono e chiarire delle situazioni familiari e sentimentali che vi disturbano.

Scorpione. In questo periodo vi siete lasciati un poco andare. Meglio riprendere le vecchie attività come la palestra e la corretta alimentazione.

Sagittario. Crescerà in voi la fase artistica e la vostra creatività è ai massimi livelli, però non vi sentirete apprezzati come vorreste. Questo vi porterà dei fastidi, nervosismo o stress, ma non temete. Fino a mercoledì è meglio essere rilassati e non pensarci troppo.

Capricorno. La fiducia in voi stessi aumenterà come non mai, ma potrete accusare dei problemi di stanchezza e addirittura di sonnolenza.

Acquario. Venere vi aiuterà a proiettarvi nel futuro senza indugio. Potrete godere del beneficio di Saturno che vi aiuterà a correggere la vostra traiettoria. Scelte importanti si avvicinano.

Pesci. Anche se la Luna è in fase calante questo però non potrà togliervi le energie che vi stanno pervadendo in questi giorni.

Sarete in formissima. Vi attendono delle bellissime emozioni.