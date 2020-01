L'Oroscopo di domani, martedì 7 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sotto il profilo astrologico, gennaio risulta essere il mese della ripartenza, dei grandi progetti e della voglia di fare. In tanti ripongono delle grosse speranze nel nuovo anno, specie dopo le delusioni e le fatiche del 2019. In questa giornata di martedì avremo un buon cielo astrale soprattutto con la Luna in Gemelli che tra qualche giorno diventerà piena, transitando nel Cancro. I nativi dello Scorpione potranno affidarsi al ritrovato sprint mentre i Cancro saranno un vulcano di idee interessanti.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 7 gennaio

Vergine - 12° in classifica - Tendete sempre a porvi dei grossi obiettivi di vita, ma alle prime difficoltà gettate la spugna e vi lamentate. In giornata vi ritroverete a battagliare con alcuni imprevisti, ma se sarete bravi a superarli, nei prossimi mesi vi toglierete delle belle soddisfazioni. Nella vita gli alti e bassi si susseguono senza sosta in una giostra infinita, quindi bisogna saper essere costanti e tenaci.

In giornata fatevi aiutare. Tenete duro perché questo sarà un'annata speciale, specie per chi è solo e vorrebbe vivere un amore profondo.

Capricorno - 11° in classifica - Questo 2020 vi vedrà essere forti, socievoli e pieni di iniziative. Avrete un anno fruttuoso, ma tutto dipenderà da voi e dalla tenacia che investirete nei vostri sogni. Niente si ottiene per caso. Tuttavia, questa non sarà una giornata fenomenale. Sarete impegnati a portare avanti alcuni lavoretti. Chi lavora in proprio dovrà essere più socievole e sorridente del solito al fine di fidelizzare un particolare cliente. Chi invece lavora alle dipendenze, presto riceverà un elogio. Attendete venerdì per avanzare certe richieste o per porre delle domande importanti. In amore tutto sembra finale liscio anche se non si escludono dei problemi da affrontare prossimamente.

Acquario - 10° posto - Gennaio è cominciato con poco entusiasmo ma siete riusciti a trovare lo slancio essenziale. State vivendo una settimana più che valida, specialmente sul fronte amoroso e personale. In giornata, tuttavia, non avrete alcuna voglia di lavorare poiché ci sarà da fare dei lunghi spostamenti. Occhio ai contrattempi, piccolo o grandi che siano. Aspettatevi di tutto in questo martedì. Siete abituati a fare di testa vostra e non vi accontentate mai. Nei prossimi giorni sarà possibile avanzare determinate richieste, ma siate garbati. L'unica consolazione sarà l'amore, specialmente per le coppie. Venere conferirà fascino e brio.

Leone - 9° in classifica - Questa settimana si fa fatica ad ingranare, avete bisogno di altro tempo per rimettervi in sesto. Non tutti i nativi del Leone hanno approfittato delle vacanze natalizie per riposare completamente.

In questo martedì vi sentirete molto stanchi e giù d'umore. Avete bisogno di una spinta, di una motivazione. Probabilmente dovete prendere una decisione ma cercate di non essere affrettati. Dovrete tenere a bada l'agitazione interiore che proverete nel corso della giornata. I sentimenti risulteranno un po' ballerini, avete bisogno di maggiori attenzioni e dimostrazioni d'affetto. In famiglia qualcuno non si sentirà bene.

Sagittario - 8° posto - Siete un segno combattivo, concentrato ma un pizzico irritabile e volubile. In questo martedì nutrirete un forte senso di responsabilità e voglia di rilanciarvi con nuovi progetti.

Tuttavia, avete bisogno di soldi per realizzare alcuni vostri sogni. Volete dare una scossa alla vostra esistenza e fare dei passi avanti. State vivendo un periodo di trasformazioni, inoltre avete riconsiderato alcune cose personali. Aspettatevi un martedì decisivo per mettervi in gioco. Nel tardo pomeriggio avrete modo di riposarvi senza pensare ai soliti problemi quotidiani. Rinviate un appuntamento se non ve la sentirete di uscire. In amore qualcuno non sta attraversando un buon periodo.

Toro - 7° in classifica - Il primo mese dell'anno, di solito è perfetto per acquisire delle nuove abitudini.

Spesso vi lamentate della scarsità di tempo e del fatto che in casa vi occupate di tutto. Questo sarà un 2020 di rivalsa e di riscatto. Chi lavora vivrà una buona giornata, inoltre noterete che rispetto a qualche mese fa siete migliorati. Se volete ottenere un cambiamento valido, dovrete darvi da fare adottando le migliori abitudini ed essendo costanti nel tempo. Questo vale anche in amore. Prestate attenzione a Urano che potrebbe provocare una spaccatura improvvisa e una certa agitazione interiore. Avete bisogno di chiarezza, da tempo c'è una situazione ambigua che vi tormenta il sonno.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° posto - L’Oroscopo del 7 gennaio dice che per voi sarà alquanto difficile riprendere il solito tran tran. Da tempo siete sotto pressione. Comunque sia, questo sarà un mese dedicato al ritrovamento della concentrazione e alla nascita di nuove idee. Avete deciso che nel 2020 vi impegnerete sodo per trasformare in meglio la vostra vita. Quindi aspettatevi un martedì dedito al lavoro o allo studio. Dovrete combattere con alcune situazioni che vi riguardano da vicino. Guardatevi alle spalle perché sarete oggetto di occhiate invidiose. Chi gestisce la casa e i figli, ritroverà un po' di serenità al mattino.

Avete vissuto delle settimane molto impegnative ma vi siete divertiti abbastanza.

Ariete - 5° posto - Questa è la settimana del rientro, specie per coloro hanno avuto la possibilità di prendersi una pausa lasciando in stand by tutti gli impegni quotidiani. In questo martedì si tornerà a fare sul serio. Durante le scorse settimane avete riflettuto abbastanza sui vostri sogni di vita e magari avete stilato una serie di obiettivi da raggiungere entro il prossimo dicembre 2020. Magari ancora non avete le idee chiare su come iniziare, tuttavia cercate di non demoralizzarvi. Sarà una giornata serena che precederà un mercoledì insidioso.

Presto ci sarà un cambiamento all'interno della sfera sentimentale, non si escludono rotture su alcune amicizie.

Gemelli - 4° in classifica - La Luna nel vostro segno vi renderà molto più ispirati del solito. La fiacchezza dei giorni precedenti sarà un lontano ricordo, vi alzerete energici e pieni di voglia di fare. Durante la giornata vi riscoprirete a sognare ad occhi aperti e vi verranno delle buone idee che però dovrete custodire gelosamente. Cercate di organizzarvi al meglio altrimenti sarete molto frustrati. In giornata apprenderete un pettegolezzo curioso, ma sui social dovrete fare attenzione a ciò che direte in quanto la vostra opinione rischierà di essere fraintesa.

Possibili entrate economiche, ma soltanto verso la primavera tutto prenderà una forma definitiva.

Bilancia - 3° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno godere di una buona forma fisica ed anche mentale. Magari avete deciso di mettervi a dieta o di incominciare a fare del movimento maggiore. Anche sul piano lavorativo tutto sembrerà defilarsi meglio del solito. Nei giorni scorsi avete subito uno stop, ma in questo martedì vi sarà possibile partire alla riscossa. Sfruttate le prossime 48 ore per muovervi verso i vostri sogni o per portarvi avanti con un determinato lavoro perché da giovedì vi sentirete appesantiti e poco invogliati.

Se qualcosa non vi va di farla, cercate di essere chiari senza promettere mari e monti.

Scorpione - 2° in classifica - In giornata avverranno delle transazioni economiche importanti e sarete pieni di sprint. Avete avuto molte fuoriuscite di denaro nel mese scorso. Da questa settimana vi rilancerete e in casa tornerà il sereno. Appena avrete un po' di tempo libero riuscirete a sbrigare delle commissioni personali o a rimettere a posto l'abitazione. Nei prossimi giorni aspettatevi una proposta o una richiesta interessante. Chi lavora sogna un aumento della busta paga mentre, chi è in pensione vorrebbe tornare a rimboccarsi le maniche.

Sorridete di più e in serata lasciatevi travolgere dal vortice della passione.

Pesci - 1° posto - L’oroscopo di domani annuncia che potrebbe spuntare una novità inaspettata. Siete sognatori e lunatici, per questo riponete delle alte aspettative in questo 2020. Sarà un martedì indaffarato, dovrete rimboccarvi le maniche e sudare sodo. Sarà necessario uscire per svolgere una certa commissione ma occhio alle lunghe file o a certi incontri inaspettati che rischieranno di guastarvi la giornata. Rispetto a qualche anno fa, i vostri punti di riferimento sono cambiati. Se avete sbagliato sarà molto importante riconoscere i propri errori altrimenti finirete per perdere delle persone importanti per voi.

Approfittate di queste 48 ore per allacciare nuovi contatti utili ai fini della carriera. In casa avrete bisogno di essere aiutati.