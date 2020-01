Le previsioni astrologiche dell'8 gennaio, relativamente alla sfera sentimentale di coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella, sono pronte a informare sull'andamento della giornata di tutti i 12 segni dello zodiaco.

La Bilancia farà tesoro delle proprie esperienze, mentre il Capricorno dovrà decidere se andare fino in fondo.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: state sviluppando alcune situazioni che non riuscite bene a comprendere, non mettete troppa 'carne al fuoco' o tutto risulterà inutile. Concentratevi su una conoscenza recente e frequentatela per capire.

Toro: non ci sono grossi sconvolgimenti sentimentali all'orizzonte, le nuove conoscenze non mancano, approfittate del momento propizio. Sarete sempre più tentati da alcune situazioni stimolanti.

Gemelli: le cose stanno marciando abbastanza bene, la persona che state conoscendo vi sta fornendo buone sensazioni. In serata potrebbe accadere qualcosa che non vi piacerà molto.

Cancro: giornata ideale per ricevere qualche suggerimento inaspettato. Non avete mai preso in considerazione alcune situazioni che ora vi faranno seriamente riflettere.

Leone: la persona che avete in mente dimostra di gradire poco la vostra attenzione. Non abbattetevi e andate avanti, cercate di capire, con molta discrezione, se il limite è caratteriale o manca proprio l'interesse.

Vergine: continuate per la vostra strada, non é il momento adatto per prendere decisioni. La serata risulterà essere piacevole e potreste ricevere una telefonata davvero gradita. Rimarrete sorpresi.

Bilancia: state pagando alcune conseguenze, relative a scelte azzardate. Non autocommiseratevi e prendete spunto dalle esperienze pregresse. Dopo la tempesta c'é sempre un raggio di sole.

Scorpione: una conoscenza recente vi sta entrando in testa. Dovete solo capire se prevedete l'ennesima avventura o se sarete coinvolti anche mentalmente.

Sagittario: risultate essere eccessivamente titubanti, alcune situazioni sono talmente limpide per sprecarle e temporaggiare.

Guardate avanti con fiducia e non arrendetevi prima di cominciare.

Capricorno: siete molto presi da una situazione, non abbiate paura delle conseguenze e vivetela. Le stelle vi condurranno fino a un certo punto, poi sta a voi accelerare o frenare improvvisamente.

Acquario: per il momento state bene senza grandi impegni sentimentali. La tranquillità che vi sta contraddistinguendo, non avete voglia di metterla a repentaglio.

Pesci: concretezza e dinamismo vi accompagneranno in questa giornata, prendetevi solo un momento per fermarvi a pensare agli obiettivi che realmente volete conseguire.