Le previsioni astrologiche del 7 gennaio, relative alla sfera lavorativa, sono pronte a informare sull'andamento di tutti i 12 segni dello zodiaco. Lo Scorpione deciderà di rimanere al suo posto di lavoro, mentre il Capricorno dovrà impegnarsi sempre al massimo per ottenere risultati.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: il vostro stato d'animo è di quelli che non lasciano spazio ai fraintendimenti. Il lavoro vi piace e mirate a qualcosa che si avvicini alla perfezione. In questa giornata non avrete nessuna voglia di rilassarvi.

Toro: contrariamente a quello che pensate da un po' di tempo, il vostro lavoro viene apprezzato e considerato. Continuate a lavorare sodo e non avrete problemi di nessun tipo.

Gemelli: le situazioni complicate generano in voi entusiasmo e spirito combattivo. Non vedete l'ora di mettere mano su qualche progetto particolarmente impegnativo.

Cancro: avrete il piglio giusto per risolvere alcune situazioni lavorative, ben presto ciò che adesso è un impedimento diventerà una grande risorsa.

Leone: le cose facili non vi piacciono, anche se qualche volta pensate di non riuscirci, non abbiate paura e dedicatevi completamente alla causa.

Qualche inciampo si verificherà, ma non sarà degno di nota.

Vergine: serenità professionale, nulla turba la vostra quiete lavorativa. Beneficiate di questi momenti e cerca di mettere "in cascina" quanto guadagnato con il sudore della fronte. Ogni tanto rilassarsi fa bene al morale e al fisico.

Bilancia: continua il momento in cui siete spesso invidiati dai colleghi, non preoccupatevene e guardate oltre. L'importante è l'obiettivo da raggiungere: è vicino e renderà tutti ancora più nervosi.

Scorpione: avete preso in considerazione alcune strade diverse, ma non siete convinti che sia giunta l'ora di approfittare di qualcosa di particolarmente stimolante e vantaggioso. Al momento tenetevi stretto quello che avete.

Sagittario: in tanti vi cercano e apprezzano le vostre doti, un'incomprensione potrebbe causare l'allontanamento dall'attuale posto di lavoro.

Capricorno: colleghi e superiori vi riconoscono importanti qualità. Non giocate troppo su questo, abbassare la guardia e rilassarsi potrebbe portare a qualcosa di molto negativo.

Acquario: siete decisi nel voler portare avanti qualcosa in cui credete molto. Fate bene a perseguire i vostri interessi anche di fronte a chi giudica il vostro operato. Non mollate facilmente e si vede.

Pesci: farete una figura eccezionale, state dimostrando tutte le vostre qualità e forse è arrivato il momento di essere ripagati. Una piccola soddisfazione potrebbe già arrivare in giornata.