Le previsioni astrologiche di febbraio sono pronte a informarci sull'andamento del segno della Bilancia nel secondo mese dell'anno. L'amore andrà avanti in maniera tranquilla, il lavoro potrebbe preoccupare un po'.

Il mese di febbraio della Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia vivranno un febbraio particolarmente sereno nelle relazioni. Scopriamo nel dettaglio l'amore di coppia, il comportamento dei cuori solitari, l'aspetto lavorativo e lo stato di salute.

Amore di coppia: non ci saranno particolari scossoni e tutto marcerà nella massima serenità.

Avete un carattere molto sensibile e potreste prendervela per alcuni accadimenti. Parlate più spesso col partner e chiedete anche il suo punto di vista: ne uscirete rafforzati. La vostra dolce metà potrebbe avere qualche malumore per il poco tempo dedicato, motivate in maniera calma e tutto passerà in fretta. Non si svilupperanno litigate, ma solamente chiarimenti e punti di vista personali.

Single: questo non risulterà essere un mese particolarmente proficuo per i cuori solitari. La possibilità di conoscere persone nuove e interessanti è ridotta "al lumicino".

Non disperate e non demordete, verranno certamente momenti migliori. Cercate degli hobby, quelli che più vi aggradano e vi danno serenità, e dedicategli il vostro prezioso tempo libero. Siete single e dovete approfittare della vostra libertà, fisica e mentale.

Lavoro: periodo che risulterà particolarmente pesante e gravoso. Non avrete molto tempo a disposizione da dedicare ad altre attività. Umanamente saranno tutti molto soddisfatti di voi. Avrete sempre una buona parola per tutti e riuscirete a risolvere alcune situazioni non semplici. Alla fine del mese ci potrebbe essere qualche contraccolpo sconvolgente, dal licenziamento all'innalzamento di mansione. Sarete chiamati a uno "scatto di reni" e a far valere la vostra professionalità.

Salute: accuserete in maniera particolare il freddo nel mese di febbraio.

Cercate di prevenire, è sicuramente meglio di dover curare. State al caldo quando il gelo si fa troppo pressante e cercate di utilizzare indumenti idonei. Sarà anche l'occasione buona per organizzare belle cenette ai piedi del camino.

Le caratteristiche del segno

Appartengono al segno della Bilancia coloro che sono nati tra il 23 settembre e il 22 di ottobre. I nati in questo periodo sono particolarmente predisposti a fare esperienze nuove e a godersi la vita. La Bilancia adora l'arte e tutto ciò che elegante e lussuoso. È particolarmente attratta dalla musica e dalla bella vita. Sono persone particolarmente affidabili e hanno sempre un sogno nel cassetto. I nati sotto il segno della Bilancia risultano essere particolarmente sensibili, distratti ed eccessivamente istintivi. Non hanno difficoltà a crearsi nuovi amici, ma hanno sempre bisogno dell'appoggio del partner per risolvere i loro problemi.