L'Oroscopo del giorno 8 gennaio 2020 è finalmente disponibile per essere consultato. Molto importante questo nuovo giorno di metà settimana per quelli come noi appassionati d'Astrologia che attendono con curiosità buone notizie portate dalle previsioni zodiacali giornaliere. In merito alle novità astrologiche poche novità di rilievo: la Luna staziona ancora nel comparto dei Gemelli e Venere risulta perfettamente in trigono astrale con quest'ultima. Facile prevedere buone notizie per quei segni sottoposti ai flussi positivi dell'Astro d'Argento.

Ricordiamo intanto, che ad essere messi sotto analisi i sei segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. A coloro ancora poco ferrati in materia, ricordiamo che fanno parte della sestina di cui sopra i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire come saranno le stelle in amore e nel lavoro? Come sempre, anche adesso a fare da tramite tra noi e le stelle sarà l'Astrologia, ovviamente estrapolata dalle effemeridi sul periodo di riferimento. Pertanto si preannunciano ottime chance di successo in campo sentimentale come anche nel lavoro per l'Acquario, segno al "top del giorno".

Un buon mercoledì si avvicina anche per Bilancia e Scorpione, duo classificato a cinque stelle. Invece, tutt'altra musica si annuncia per quelli del Sagittario, in questo caso valutati nelle previsioni di mercoledì 8 gennaio con un periodo probabilmente poco positivo, quasi certamente "sottotono". Ansiosi di approfondire il pensiero degli astri? Bene, tutto messo nero su bianco subito dopo aver dato voce all'attesissima classifica con le stelle del giorno.

Classifica stelline 8 gennaio 2020

Ansiosi di vedere quali saranno i segni al top previsti per questo mercoledì? Bene, andiamo a dare lo spazio che merita alla nuovissima classifica stelline interessante il giorno 8 gennaio 2020. Al vertice della nuova scaletta con le stelle quotidiane nel frangente interessante la metà della corrente settimana, come anticipato risultano Acquario, Bilancia e Scorpione favoriti sia in campo sentimentale che nelle vicissitudini giornaliere in generale.

Per i restanti, a seguire la scaletta con il responso segno per segno:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: NESSUNO.

Oroscopo mercoledì 8 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Questa parte centrale della corrente settimana, per tanti di voi Bilancia partirà e chiuderà i battenti in modo abbastanza positivo. Sarete presi tra l'essere dolci e aggressivi allo stesso momento. In mezzo a tutto ciò, a farne le spese, inevitabilmente la vostra dolce metà: poverino lui (o lei). In amore, Venere in Acquario, positiva come non mai nei confronti del vostro segno in quanto speculare al 96%, sarà come una valigia strapiena di messaggi amorosi riservati agli innamorati felici e ricambiati. Se siete stabilmente e felicemente in coppia, il pianeta dell'amore promette mille e una meraviglia per cuore e fisico, ovviamente da dividere con il vostro partner.

Single, iniziate a guardare lontano: preparatevi a un globale rinnovamento nell'animo e nel fisico. Gli astri incitano a darsi una regolata: è tempo di cambiare ma, soprattutto, è ora di agire... Le previsioni del giorno nel lavoro indicano che una situazione difficile finalmente potrebbe sbloccarsi, oppure troverete soluzioni tali da agevolare alcune vostre importanti esigenze.

Scorpione: ★★★★★. Questa parte della settimana vi vedrà senz'altro super-favoriti con un mercoledì 8 gennaio sicuramente in grado di regalare ottime soddisfazioni. Non tenetevi per voi incomprensioni o recriminazioni ma cercate di instaurare un dialogo diretto con chi interessa, cercando di puntare ad una giusta riconciliazione.

In amore, quest'ultimo si muoverà verso un senso di calma, sarete a vostro agio e vi sentirete pieni di gioia di vivere. In molti vi riavvicinerete molto di più, rispetto ai giorni passati, agli interessi partner: la felicità vi renderà belli dentro e fuori. Approfittate di questa giornata positiva e ricca di emozioni per mettere a segno qualche buon colpo a sfondo sentimentale. Single, mettete da parte la prudenza e buttatevi nella mischia anche a costo di rischiare qualcosa! La Fortuna, si dice, aiuta "gli audaci" sarà sicuramente così anche per voi con le stelle tutte dalla vostra parte, sarebbe un vero peccato non darsi da fare per sfruttarle a pieno.

Nel lavoro, in linea con le attese il periodo per coloro che hanno un'attività proprietaria. Invece chi è legato ad un contratto è invitato a fare subito qualcosa circa alcune richieste in atto.

Sagittario: ★★★. Una giornata valutata al ribasso? Diciamo pure di sì, anche perché l'attuale quadro astrologico non promette nulla di positivo. Dunque, preparatevi a convivere con un periodo targato con il segno del "sottotono". Il consiglio è quello di cercare di essere sempre sinceri al massimo, questo per evitare incomprensioni con le persone del vostro giro. Alle volte su alcune questioni più ostiche e delicate sarebbe il caso di avere un comportamento intelligente, cercando di tenere a freno la lingua.

In amore, il consiglio è di non scoraggiarsi se un partner battagliero dovesse presentarvi il conto con gli interessi, ovviamente se quest'ultimo è stato oggetto di sgarbo da parte vostra. Dovete moderare in parte il vostro ottimismo perché in questo momento non andrà proprio tutto a gonfie vele. La cosa migliore sarebbe quella di fare il punto della situazione e ristabilire eventuali equilibri. Single, sapete che i vostri sogni in questo momento non possono realizzarsi, per questo vi invitiamo a non diventare troppo pessimisti. Il problema che dovete affrontare è solamente temporaneo e, in qualche caso, l'intervento di un'amico/a potrebbe essere utile a fare chiarezza.

Nel lavoro, vivrete una fase di scontentezza dovuta ad una vostra insoddisfazione. Forse dovreste accontentarvi di quanto (poco!) già ottenuto, anche perché col tempo consoliderete la vostra posizione.

Astrologia del giorno 8 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. Guardate con sufficiente fiducia al vostro futuro sentimentale, economico e professionale in questo mercoledì 8 gennaio. Per parecchi di voi del Capricorno, in questi giorni dietro l'angolo ci saranno novità positive (qualcuna anche negativa, non lo neghiamo), solo che non tutti avranno la fortuna o l'opportunità di poterle cogliere per tempo.

Le predizioni di mercoledì in amore intanto, annunciano una giornata piena di impegni, anche se è pur vero che le stelle vi renderanno vogliosi e ben disposti a collaborare con partner, amici e familiari. Energia e buona volontà non mancheranno, permettendovi di dedicare tempo e attenzioni dove sarà richiesto. In coppia ascoltate il consiglio della persona che avete a fianco, pensateci su e poi datevi una risposta. Single, vi sentirete bene, quindi sceglierete svaghi piacevoli ed amicizie vere capaci di rilassarvi. Ci potrebbero essere, comunque, alcune piccole preoccupazioni capaci di innervosire.

Sicuramente questi problemi scaturiranno più per colpa degli altri che per demerito vostro, quindi non pensate a nulla e divertitevi. Nel lavoro, avrete molta forza e determinazione, vi sentirete in netto recupero e la vostra dinamicità farà la differenza. Darete così uno stacco importante alle persone che concorrono per i vostri stessi obiettivi.

Acquario: ’top del giorno’. Giornata di centro settimana certamente da vivere al massimo della positività disponibile. Quindi periodo valutato super-fortunato dal'Astrologia del giorno grazie anche all'ottimo trigono generato dalla Luna a Venere, attualmente presente nel vostro segno.

Le stelle pertanto invitano voi nativi a mettere l'ansia da parte sfruttando il periodo per godere di ciò che di interessante prossimamente potrebbe capitare. In campo sentimentale, la giornata inizierà molto bene, visto la Luna a favore, il che proteggerà la vostra relazione. Siamo certi che vivrete dei momenti di alta intensità emotiva con il vostro partner e finalmente sarete sereni e disponibili al buon dialogo. Single, la giornata per tanti di voi trascorrerà all'insegna di nuovi incontri. Conoscenze interessanti potrebbero ampliare la cerchia della amicizie, ovviamente a patto di saper amministrare con intelligenza tutto quello che le stelle vi metteranno a disposizione.

Nel lavoro invece, sarà una giornata intensa, vi darete molto da fare e prenderete sul serio tutto ciò che farete. Sarete lucidi mentalmente riuscendo sia a far lievitare le vostre entrate che a porre rimedio ad ogni situazione, anche alla più complicata.

Pesci: ★★★★. Una giornata giudicata abbastanza in linea con le attese, anche se in alcuni frangenti potrebbero sopraggiungere piccoli problemi a cui dovrete porre un po' di attenzione in più. Ci sono stati dei giorni in cui tornavate a casa tristi e delusi dal fatto che la comunicazione con gli altri non aveva funzionato a dovere. In questo periodo sicuramente vi farà bene anche il solo parlarne.

Secondo l'oroscopo del giorno 8 gennaio, riguardo l'amore, passerete una splendida giornata all'insegna dell'affetto e tanti di voi saranno particolarmente romantici: il partner non sarà da meno. Tutto proseguirà tranquillamente e senza intoppi fino a sera. Se single invece, sarà sicuramente una giornata bella, l’umore sarà al top e le stelle saranno dalla parte di tantissimi di voi, "cuori solitari". Gli astri in questo caso consigliano di concentrarsi solo sui sentimenti veri, per eventuali infatuazioni passeggere c'è sempre tempo. Nel lavoro, per chiudere in scioltezza, sarà un giorno abbastanza buono per voi nativi.

Discreta la spinta ad affari e investimenti con strada imboccata nella direzione giusta.