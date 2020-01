L'Oroscopo dell'amore per i single di martedì 7 gennaio si concentra in particolare sul transito di Mercurio in Capricorno. Una nuova libertà d'azione invoglia in particolare il Capricorno, ma anche Pesci, Scorpione, Vergine e Toro a fare di più per trasformare il proprio status da single a felicemente impegnato.

Astri e oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: attenzione a non chiudervi in voi stessi in maniera ostinata, evitando di ascoltare chi vi sta accanto poiché presi da alcuni pianeti in quadratura che sprigionano una certa difficoltà a comunicare i sentimenti che provate.

Potreste anche incaponirvi nell'ottenere ciò che desiderate, ma sbagliando nell'applicazione dei progetti.

Toro: più intuitivi, trarrete vantaggio dagli influssi benefici di Luna e Urano che insieme a Mercurio concentrano gli interessi sul presente. Le occasioni amorose si propongono in maniera imprevedibile e dovrete captarle al volo, dando il massimo di voi stessi per concretizzare il tutto in maniera felice.

Gemelli: un po' annoiati da una Venere che perde energia a causa di Luna quadrata, potreste pensare di rivoluzionare le sfere vitali con un bel viaggio.

Se proprio non è possibile attuare questo desiderio, allora viaggiate online a caccia di novità intriganti per l'amore.

Cancro: alcune difficoltà amorose si impongono in modo prepotente e sprigionano una sorta di insoddisfazione bloccante. Difficile anche approfondire la comunicazione, con Mercurio in opposizione che crea intoppi e che comunque elargisce poca voglia di approfondire gli affetti in modo espansivo. Luna e Urano in compenso, sono benevoli e cercano di scrollarvi di dosso questa apatia.

Leone: molto attenti alla linea e ligi al dovere di non lasciarvi andare agli eccessi alimentari, potrete sfoggiare una splendida forma fisica. Di certo non passerete inosservati, affascinanti come siete e carichi di sexappeal elargito da Marte in trigono favorevole.

Vergine: più ricettivi e sensibili con Luna e Urano in trigono, darete voce alle emozioni e cercherete di rivoluzionare la sfera amorosa in modo eccitante.

Marte cerca di frenare questo modo di evadere dalla solita routine, causando indecisione e rendendo le sensazioni instabili. A chi darete ascolto?

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un'ambizione impaziente di concretizzare i desideri amorosi vi lambisce come in una morsa e non vi darete pace finché non avrete concretizzato il tutto con successo. Attenzione a incanalare al meglio un'energia intellettuale straripante che spesso viene utilizzata in modo discontinuo e incoerente.

Scorpione: Luna in quadratura a Venere rende tutto più difficile e se non fosse per la presenza benefica di Plutone e Saturno, tutto andrebbe a rotoli. Riscontrerete quindi la necessità di creare le basi per una storia amorosa, gettando le fondamenta e procedendo passo dopo passo per concretizzare il tutto in modo stabile.

Sagittario: un po' misantropi, preferirete stare a casa piuttosto che andare incontro all'amore. Ma gli amici non saranno d'accordo con voi e una splendida sorpresa è in agguato, per rivoluzionare il tutto in modo piacevole.

Capricorno: la vivacità e un bisogno di fare di più per concretizzare i sogni amorosi, non mancano di certo con Mercurio che insieme a Sole, approfondisce le opportunità amorose con un calore avvolgente. Attenzione però a non perdere una capacità critica che vi è consona e che potrebbe far trascurare i piccoli dettagli.

Acquario: attenzione a non lasciarvi prendere in modo eccessivo da alcuni ricordi del passato che si ripropongono in modo prepotente.

Avete bisogno di progredire, lasciandovi tutto alle spalle e vincendo una quadratura marziana troppo pesante per gli affetti.

Pesci: Mercurio garantisce splendide novità amorose e con Nettuno nel segno, sarete pronti ad accoglierle con un nuovo slancio sensibile e romantico. Ma dovete impegnarvi di più a creare l'occasione giusta per facilitare i nuovi incontri, magari uscendo e andando incontro al mondo con sicurezza.