Domenica 26 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole e Mercurio transitare in Acquario, mentre Giove, Plutone e Saturno sosteranno in Capricorno. Urano permarrà sui gradi del Toro come Marte che rimarrà stabile in Sagittario. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo transito in Cancro. Venere, assieme a Nettuno, sarà nel segno dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione e Bilancia, meno rosee per Cancro ed Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: affettuoso. Le effemeridi odierne saranno oltremodo benevole nelle faccende di cuore native, difatti la giornata sarà probabilmente all'insegna dell'affettuosità reciproca nel focolare domestico.

2° posto Bilancia: acquisti. Malgrado Urano e Saturno a braccetto suggeriranno di andarci cauti, i nativi potrebbero volersi ugualmente gratificare concedendosi un acquisto parecchio costoso.

3° posto Gemelli: lavoro a gonfie vele. Domenica in cui i nati Gemelli avranno buone chance di avanzare nella scala gerarchica o ricevere un aumento di stipendio, grazie ai Luminari nell'amico Acquario che faranno risplendere ogni aspetto peculiare della loro personalità.

I mezzani

4° posto Acquario: sereni.

Nel focolare domestico il clima sembrerà volgere al bello nel giorno che chiude la settimana, per merito di Mercurio nel segno avvallato da Sole e Luna che miglioreranno la comunicazione in coppia.

5° posto Pesci: incontri. Le nuove conoscenze in questa giornata avranno, con ogni probabilità, ottime possibilità di divenire splendidi e focosi flirt invernali.

6° posto Capricorno: amore in secondo piano.

Le faccende lavorative avranno presumibilmente la priorità nel quotidiano nativo ma, come conseguenza, il partner potrebbe lamentare una certa trascuratezza.

7° posto Leone: relax. Giornata poco produttiva ed a tratti nervosa in cui i nati Leone farebbero bene a dedicare del tempo al loro benessere interiore, concedendosi ampi spazi di rilassamento.

8° posto Toro: lavoro flop. Qualche rallentamento e ostacolo di lieve entità potrebbero essere i protagonisti della domenica nativa.

Sarà una nuvola professionale passeggera in quanto già dalle prime ore di lunedì il trend migliorerà.

9° posto Vergine: famiglia. Il focus odierno potrebbe essere orientato verso la famiglia originaria, la quale reclamerà il loro supporto per venire a capo di un'annosa faccenda.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: stressati. Le molteplici asperità astrali odierne faranno sí che nella giornata dei nati Ariete faccia capolino un pizzico di stress, come conseguenza delle svariate attività faticose che dovranno ultimare.

11° posto Cancro: gelosi. Le motivazioni latiteranno ma, malgrado ciò, i nativi proveranno ugualmente una forte gelosia nei confronti della dolce metà che non ne sarà affatto contenta.

12° posto Sagittario: indisponenti. L'umore non sarà dei migliori ed anche l'atteggiamento potrebbe lasciare a desiderare oggi in casa Sagittario, tanto che parenti ed amici preferiranno farli cuocere nel loro brodo.