L'Oroscopo di sabato 25 gennaio analizza l'entrata della Luna in Acquario. Una nuova energia frizzante e indipendente si fa strada nei cuori di ciascun segno zodiacale, rendendo anche i rapporti amichevoli molto profondi e intuitivi. Buona la sensibilità non solo per l'Acquario ma anche per la Bilancia, Gemelli, Ariete e Sagittario.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di sabato

Ariete: Mercurio, Luna e Sole dall'Acquario spingono ad approfondire una comunicazione costruttiva per l'amore e prodigiosa per il lavoro.

Più controllati e professionali, manifesterete serietà e competenza in questo settore, ampliando i contatti benefici per incrementare i guadagni.

Toro: buono l'influsso di Venere e Nettuno dai Pesci, che producono benessere e fanno approfondire l'amore in modo più sognante. Attenzione solo alla Luna in quadratura, che potrebbe rendere il modo di amare troppo "cerebrale". Saturno, Plutone e Giove sprigionano la voglia di approfondire i sentimenti più genuini con la persona amata, ma dovrete lasciarvi andare, vivendo le sensazioni con maggiore slancio.

Alti e bassi sul lavoro.

Gemelli: buona la sinergia degli astri presenti in Acquario. Simpatici e amichevoli, vi approccerete all'amore in modo più fantasioso, accettando le novità con un atteggiamento più intuitivo e sereno. L'influsso lunare è benefico anche per contrastare una quadratura di Venere che confonde un po' le idee.

Cancro: Luna e Sole dall'Acquario, invogliano ad approfondire la sfera amorosa con una nuova sensibilità e lasciandovi andare al sentimento.

Mercurio propone intriganti novità in amore, ma non correte troppo. Cercate di mettere un freno ai sentimenti che provate, sondando il terreno a caccia di conferme. Buona l'empatia in campo lavorativo.

Leone: alcune idee potrebbero rivelarsi utopiche e difficili da realizzare in amore. Attenzione quindi alle delusioni, che sono in agguato poiché alcune promesse degli amici potrebbero non essere mantenute.

Manifestate dunque ciò che pensate con chiarezza, sarete apprezzati per la vostra sincerità. Buono il lavoro.

Vergine: abbastanza apatici, potreste essere pervasi da un'ansia provocata da Venere e Nettuno in opposizione. Non azzerate però i divertimenti, piuttosto accettate un invito intrigante per far riacquistare nuova intensità alla sfera amorosa. Buono il lavoro con Giove fortunato in trigono.

Luna in Acquario nelle previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: l'astro solare, quello lunare e Mercurio sono in posizione favorevole, per far approfondire l'amore in modo armonioso e intelligente.

Le idee originali arrivano in maniera imprevedibile e sono tutte da attuare, per sbloccare una situazione in stallo. Bando alla pigrizia in campo professionale.

Scorpione: buona la configurazione planetaria prevista per voi amici dello Scorpione. Luna, Saturno, Plutone e Giove sono in sestile favorevole, preannunciando un cambiamento fortunato per le sfere vitali. Sole e Mercurio in quadratura potrebbero creare qualche contrarietà nei rapporti amorosi o amichevoli, ma il vostro carattere poliedrico è in grado di vincere qualsiasi difficoltà, anche in campo lavorativo.

Sagittario: Marte e Luna formano uno splendido sestile astrologico.

Efficienti sul lavoro soprattutto in équipe, assumerete un ruolo guida di primaria importanza. Buone le sensazioni amorose, poiché spinte dalla sincerità e dalla passione.

Capricorno: Luna molto vicina a Saturno, potrebbe causare un'eccessiva sensibilità direttamente collegata a un atteggiamento troppo critico nei confronti di voi stessi. Giove accogliente nel segno, preannuncia fortuna. Dovrete solo avere maggiore fiducia in voi stessi e rivoluzionare in maniera più intraprendente, la sfera amorosa e quella lavorativa.

Acquario: la Luna nel segno fa approfondire le amicizie in modo solare e profondo.

In alcuni casi, una presenza femminile potrebbe essere di aiuto a sbloccare una situazione amorosa tenuta in sospeso da troppo tempo. Buona l'intuizione in campo lavorativo.

Pesci: il concetto di realtà si fa più concreto, grazie agli influssi lunari dall'Acquario e a quelli saturniani dalla casa astrologica decima. Attenzione però a non essere troppo critici con voi stessi, soppesando con eccessivi sensi di colpa il proprio operato. Buono il lavoro con la Luna favorevole che preannuncia successi.