L'Oroscopo del 25 gennaio prevede l'arrivo di nuove buone idee per la Bilancia, mentre l'Acquario sarà in recupero dopo un periodo molto negativo. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la vostra eccessiva determinazione potrebbe spaventare chi vi sta al fianco. Per voi, però, quello che conta al momento è mettervi in gioco. Dovrete cercare di essere molto cauti e previdenti. In amore potrebbe esserci grande confusione per via di una scelta da fare tra due storie.

Toro: potrebbero esserci per voi nuovi incontri. Dovrete cercare di risolvere alcuni malintesi in ambito familiare. Sarà necessario essere molto previdenti. Cercate di riposare di più in modo tale da recuperare al meglio la vostra energia. Concentratevi sul vostro benessere.

Gemelli: avrete modo di recuperare in questa giornata del 25 gennaio. Nell'ultimo periodo ci sono state parecchie ostilità da fronteggiare e adesso avrete bisogno di recuperare parecchia tranquillità. Saranno favoriti i cambiamenti, soprattutto in ambito professionale.

Cancro: in questa fase della vostra vita siete particolarmente dinamici. Le coppie che hanno attraversato una crisi potrebbero essere ancora in preda ai dubbi. Potreste trovarvi in situazioni difficili da gestire.

Leone: gli astri vi regaleranno grande fortuna. Avrete modo di portare avanti più progetti contemporaneamente. Saranno maggiormente agevolate le attività in proprio. Saranno favoriti i viaggi e gli spostamenti.

Vergine: la settimana per voi è iniziata in maniera molto altalenante. In questa giornata del 25 gennaio potreste risolvere alcune questioni che erano rimaste in sospeso. Luna in aspetto favorevole vi renderà energici e dediti al lavoro.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: potreste avere ottime idee che non dovrete però sottovalutare. Avrete voglia di amare e sarete più propensi al dialogo con chi vi sta intorno.

Se con il partner ci sono stati dei disguidi, avrete modo di chiarire.

Scorpione: l'oroscopo favorirà i nati sotto il vostro segno zodiacale. Chi in precedenza ha avuto una delusione in amore, potrà ritrovare la voglia di rimettersi in gioco.

Sagittario: in questa giornata del 25 gennaio avrete modo di vivere in maniera più libera e spensierata. Sentite il bisogno di fare qualcosa che vi rende maggiormente felici. Avrete modo di avere degli incontri anche molto interessanti.

Capricorno: sentirete il bisogno di staccare la spina per riflettere sul vostro futuro. Nell'ultimo periodo ci sono stati parecchi cambiamenti che vi hanno interessato.

Potrete effettuare delle scelte che vi aiuteranno a realizzare cose maggiormente costruttive.

Acquario: in questo weekend avrete modo di recuperare. Per voi, questo, è stato un mese altalenante, ma adesso avrete modo di recuperare. Ci saranno anche delle importanti novità che vi permetteranno di apportare anche dei cambiamenti alla vostra vita.

Pesci: in amore potreste trovarvi di fronte ad una scelta in questa giornata del 25 gennaio. Attenzione a continuare a portare avanti alcune situazioni indefinite che potrebbero portarvi parecchia agitazione. Attenzione a valutare bene ogni cosa prima di prendere una decisione.