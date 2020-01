Durante la settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno dei Pesci (facendo compagnia a Nettuno) al segno del Toro (dove transita Urano), mentre Mercurio ed il Sole stazioneranno nell'orbita dell'Acquario. Giove, Plutone e Saturno permarranno nel segno del Capricorno come Marte che rimarrà stabile in Scorpione ed il Nodo Lunare che continuerà il suo transito in Cancro. Oroscopo favorevole per Vergine e Leone, meno roseo per Ariete e Gemelli.

Sul podio

1° posto Vergine: finanze top. Sebbene il parsimonioso duetto Urano-Saturno suggerirà ai nativi di non scialacquare il loro denaro, specialmente nel fine settimana, vorranno ugualmente concedersi uno sfizioso acquisto viste le floride finanze del momento.

2° posto Leone: progettuali. La conciliante triade Giove-Plutone-Saturno in Capricorno stimolata da Urano taurino renderà probabilmente i nati del segno orientati verso uno sguardo al futuro, ponendo le basi per le prossime mosse amorose e professionali.

3° posto Acquario: creativi. Mercurio che fa il paio col Sole, sfacciatamente favorevoli, donerà ai nati Acquario delle spiccate doti creative che saranno determinanti per l'avanzamento professionale dei liberi professionisti. Giovedì unica nota stonata della settimana.

I mezzani

4° posto Capricorno: concentrati. Il contrasto tra Mercurio ed i Luminari, che andrà in onda nel weekend, potrebbe far virare i nativi verso direzioni inesplorate che amplieranno le loro prospettive.

5° posto Scorpione: amore top. Le faccende di cuore in casa Scorpione in questa settimana avranno buone chance di avanzare col vento in poppa con l'affettuosità reciproca che tornerà a colorare il menàge amoroso.

6° posto Toro: weekend a gonfie vele. Sino a venerdì la settimana nativa scivolerà, con tutta probabilità, sui binari della routine per poi, nel weekend, il trend volgere al bello con una buona dose di spensieratezza su cui potranno contare.

7° posto Sagittario: relax. Il bottino energetico della settimana sarà messo sotto scacco dalle asperità planetarie che faranno optare molti nati Sagittario per ritagliarsi degli ampi spazi di rilassamento.

8° posto Gemelli: ripensamenti. Le scelte professionali fatte nell'ultimo periodo potrebbero essere protagoniste di mille dubbi e ripensamenti che aleggeranno nelle menti native durante questi sette giorni.

9° posto Ariete: sotto stress. L'ansia potrebbe far capolino nell'avversa settimana che si prospetta per i nativi, a causa della moltitudine di Pianeti di Aria e Terra sfacciatamente sfavorevoli.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: amore flop. Le soste lunari mal si adatteranno al Sole e Venere in Acquario rendendo, come inevitabile conseguenza, i nativi estremamente nervosi nel focolare domestico, anche per questioni di poco conto.

11° posto Bilancia: lavoro flop. La sfacciataggine di cui i nativi presumibilmente si vestiranno questa settimana non andrà a genio a qualche collega nell'ambiente professionale, che non perderà tempo nel farglielo notare.

12° posto Pesci: fuori giri. Ai nati del segno in questa settimana, eccezion fatta per lunedì, sembrerà di faticare molto ma ottenere troppo poco rispetto all'impegno profuso.