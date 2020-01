Nuovo weekend in arrivo per tutti i segni zodiacali. Come andrà il periodo compreso tra le giornate di sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020? Approfondiamo il tutto leggendo le stelle relative ad amore, lavoro e salute per i segni dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni del weekend: astrologia di sabato e domenica per tutti i segni

Ariete: nonostante i problemi vissuti nelle ultime settimane, in questo weekend in particolare nella giornata di domenica potrete recuperare, la luna sarà infatti favorevole e potrete vivere delle buone emozioni nei sentimenti.

In campo lavorativo alcuni cambiamenti non saranno apprezzati.

Toro: in questo weekend è possibile parlare di agitazione, soprattutto in campo sentimentale. Per quel che riguarda l'amore, sono in arrivo delle novità. A livello salutare c'è un buon recupero per il segno.

Gemelli: nel fine settimana in amore ci saranno alcune situazioni fastidiose da sistemare, non sarà semplice farlo. In campo lavorativo ci sarà maggiore energia nella giornata di domenica.

Cancro: dilemmi d'amore nel weekend 11-12 gennaio, in campo sentimentale non sarà infatti semplice prendere una posizione, non mancheranno confronti.

In campo professionale alcuni progetti potrebbero consentirvi un buon successo.

Leone: con la Luna che entra nel segno nella giornata di sabato e Venere che presto non sarà opposta e vivrete un buon recupero in campo sentimentale. Domenica è possibile però che vi sentiate nervosi a causa di alcune decisioni da prendere nel lavoro.

Vergine: per i nati sotto questo particolare segno, il weekend sarà a carico di scontri e polemiche in particolare in campo sentimentale. Nel lavoro bisognerà fare attenzione alle spese, queste potrebbero costarvi qualche fatica.

Bilancia: nel fine settimana potreste vivere dei momenti di confusione in campo sentimentale, è possibile anche che ci siano delle discussioni. Nel lavoro, con Giove dissonante non mancheranno dei dubbi, in particolare domenica dovrete fare i conti con alcune situazioni legali.

Scorpione: in queste giornate vi sentite più energici rispetto al periodo precedente. È un buon momento quindi per la salute. Per quel che riguarda il settore sentimentale la Luna non è più opposta e potreste vivere delle buone emozioni. Nel lavoro combinazioni astrologiche positive.

Sagittario: per i nati sotto il nono segno zodiacale, il weekend sarà buono. Con la Luna nel segno ci sarà un recupero interessante in amore. Mentre in campo professionale potrebbero giungere delle proposte.

Capricorno: a livello professionale vi sentite affaticati, ma questo è il vostro momento, vivrete un buon recupero già a partire dalla giornata di domenica, quando la Luna non sarà più opposta. In campo professionale sono in arrivo delle buone opportunità e chi lo desidera potrà firmare dei nuovi contratti.

Acquario: in queste giornate la Luna è in opposizione, quindi dovrete prestare attenzione ai rapporti con gli altri soprattutto in campo professionale. In amore, se ci sono delle discussioni, affrontatele per chiarirle.

Pesci: i nati sotto questo particolare segno vivranno un weekend all'insegna dell'energia. Attenzione solo nella giornata di domenica quando in amore potrebbero nascere delle polemiche. Opportunità in arrivo per quel che riguarda il settore professionale.