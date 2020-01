Il primo mese dell'anno ha avuto inizio. Come andrà il periodo di gennaio 2020 per tutti i nati sotto il segno del Sagittario? Leggiamo di seguito le stelle con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute, ma anche consigli per affrontare al meglio il periodo compreso tra il primo ed il 31 gennaio. Quello di gennaio sarà un mese interessante, potrete trovare una maggiore tranquillità e inizierete delle cure che in questo periodo porteranno dei buoni risultati.

Astrologia del mese di gennaio per il Sagittario

Buon momento per la salute, nonostante sia possibile che nascano delle insoddisfazioni nel periodo centrale del mese. Cercate di tenere lontano le persone che vi creano negatività, in questo modo riuscirete a superare facilmente le tensioni. Momento particolarmente sottotono, invece, sarà compreso nelle ultime giornate di gennaio.

A livello sentimentale è possibile che qualcuno possa mettere il partner in secondo piano a causa di questioni riguardanti l'ambito lavorativo.

Dei momenti di incertezza potrebbero giungere con il concludersi del periodo.

A livello lavorativo non mancheranno invece delle novità, qualcuno potrà anche decidere di cambiare rotta e ottenere successo. Con Marte nel segno sarete più determinati e riuscirete a superare delle potenziali crisi. Nel successivo mese di febbraio poi a livello salutare tornerà una stabilità soprattutto il livello emotivo, ma rimarrà una lieve agitazione. Scopriamo le stelle dettagliate con previsioni su lavoro e amore per tutti nati sotto il segno del Sagittario.

Oroscopo gennaio 2020: sentimenti e affari per il Sagittario

In questo periodo in amore vi sentirete particolarmente conflittuali e ci saranno delle tensioni da gestire con il partner, badate a ciò che affermate, perché potrebbero esserci delle conseguenze e voi non gradite.

Giornate interessanti saranno quelle comprese nella seconda settimana del periodo, quando potrete vivere delle buone emozioni. Nel mese di febbraio non mancheranno emozioni grazie a Venere nuovamente favorevole, le coppie potranno sanare il proprio rapporto ed i single potranno fare degli incontri. Le stelle saranno dalla parte di chi desidera Innamorarsi.

A livello professionale, ci saranno delle situazioni gestibili in periodi brevi che potranno fruttare nei prossimi mesi. Non mancheranno le novità, soprattutto per chi ha molta esperienza e desidera ampliare la propria situazione professionale. Se ci sono stati dei problemi in passato, riuscirete a trovare delle soluzioni vincenti. È possibile anche che giungano delle ricompense e che quindi possiate guadagnare qualcosa in più. Anche il successivo mese di febbraio sarà per voi fruttuoso e potrete fare degli accordi vantaggiosi.